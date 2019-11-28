Топ-3 от Volkswagen: самые популярные автомобили 2019 года в Ижевске

Официальный дилер Volkswagen*** в Ижевске и Удмуртской Республике - компания «ИТС-Авто», основанная в 2006 году. Это единственный в регионе дилерский центр, работающий по концепции Digital - предусматривает внедрение передовых технологий и инновационного оборудования, благодаря которым процесс выбора автомобиля переходит на абсолютно новый уровень. К примеру, оценить авто можно в виртуальном шоу-руме. Новейшая цифровая техника и комфортная зона для переговоров, оборудованная широкоформатными экранами высокой четкости, значительно расширяют возможности выбора и позволяют получить всю необходимую информацию.

Купить автомобиль марки Volkswagen у официального дилера в Ижевске можно как за наличный расчёт, так и в кредит или лизинг. Также предоставляется возможность купить новый Volkswagen по системе Trade-in на максимально выгодных условиях.

По данным дилерского центра, самыми популярными автомобилями в 2019 году были Volkswagen Polo, Tiguan и Teramont.

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Volkswagen Polo в версии SELECT: «умная» машина по доступной цене

Volkswagen представляет Polo в новом, более доступном исполнении SELECT. Цена специальную версию начинаются от 799.900 рублей, модель уже можно заказать у официального дилера Volkswagen ИТС-Авто.

Polo SELECT - с двумя вариантами двигателей: 90-сильным в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач, 110-сильным в паре с 5-ступенчатой механической или 6-ступенчатой автоматической коробками передач.

Cтильная новинка мало кого из покупателей авто этого класса сможет оставить равнодушным. Тем более, что у этого авто особая отличительная черта - модуль и приложение Volkswagen Connect, благодаря которому автовладелец сможет управлять своей машиной через мобильный телефон. Приложение «умеет»:

- предоставлять обзор основной информации об автомобиле, в том числе его идентификационный номер, информация о пробеге и уровне топлива в баке, а также напоминать о дате следующего ТО.

- подсчитывать и сообщать о расстоянии и времени в пути, потреблённое топливо и затраты на него, при этом сортируя данные по типам поездок.

- анализировать стиль вождения и давать советы по повышению его эффективности и экономичности.

- подсказывать – где находятся ближайшие авторизованные центры Volkswagen, и помогать записаться на обслуживание.

- в случае неисправности приложение в один клик предоставит водителю доступ к службе помощи на дороге или горячей линии Volkswagen, и подскажет - что означает любая загоревшаяся на дисплее сигнальная лампочка.

- поможет найти авто на большой парковке возле торгового центра с функции геолокации.

Авто выпускается в узнаваемом стиле своего семейства: с 15-дюймовыми стальными дисками с декоративными колпаками, а также наружными зеркалами, окрашенными в черный цвет и оборудованными обогревом, электрорегулировкой и фарами головного света с лампами H7. Интерьер новой модификации оформлен тканевой обивкой сидений Cushion, кожаной обивкой мультифункционального спортивного рулевого колеса, рычага ручного тормоза и переключателя КПП, декоративными вставками Dark Illusion, задними сиденьями, складываемыми в пропорции 60:40.

Функциональное оборудование – все, что нужно для уверенной и комфортной езды: аудиосистема R 140, центральный замок с дистанционным управлением, подогрев передних сидений и форсунок омывателя, круиз-контроль, а опционально доступен автоматический климат-контроль Climatronic с режимом рециркуляции. Также опционально для модели предлагаются светодиодные фары, пакеты оборудования «Комфорт» и «Безопасность».

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Volkswagen Teramont: 280 лошадиных сил с выгодой до полумиллиона

В октябре этого года Volkswagen объявил специальное предложение на покупку Teramont с самым мощным двигателем в линейке – 280 л.с. Выгода на все версии составляет до 550.000 рублей.*

Семиместный Volkswagen Teramont – самая большая модель в линейке легковых атвтомобилей Volkswagen, построенная на модульной платформе MQB. Несмотря на немалые габариты, автомобиль предлагает отличную динамику и управляемость. Модель оснащена широким набором современных технологий и систем пассивной и активной безопасности. Volkswagen Teramont с 280-сильным двигателем доступен в трех комплектациях: Respect, Status, Exclusive.

Благодаря трехрядной конфигурации в Teramont достаточно места для семи взрослых пассажиров, что делает его идеальным семейным SUV. Tiguan входит в десятку самых продаваемых SUV (автомобили спортивно-утилитарного назначения) в России, и тому есть веские причины:

- Цифровую приборную панель можно настроить «под себя»;

- Система адаптивного полного привода 4MOTION Active Control* адаптируется к манере вождения и дорожному рельефу;

- Светодиодные LED-фары обеспечивают ясную видимость ночью и в тумане;

- Адаптивный круиз-контроль с ассистентом движения в пробке автоматически регулирует скорость автомобиля в диапазоне от 0 до 160 км/ч, учитывая скорости движущегося впереди транспорта и поддерживая заданную дистанцию до него;

- Парковочный автопилот распознает подходящие места для продольной и поперечной парковки, а затем включает систему автоматического рулевого управления. Предупреждает водителя о расстоянии до другой машины. Умеет автоматически выводить машину с места параллельной парковки.

Концепция трансформируемого салона автомобиля предполагает возможность складывания спинок всех пассажирских кресел. Сиденье второго ряда легко перемещается вперед и назад, что позволяет моделировать интерьер для достижения максимального комфорта.

- Объем багажного отделения автомобиля составляет 330 литров, при сложенных спинках третьего ряда увеличивается до 871 литра, а если сложены спинки и второго, и третьего рядов, то объем достигает 1.421 литра.

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Volkswagen Tiguan Winter Edition: теплые опции для сильных морозов

Боитесь зимних морозов? Теплые опции Tiguan в новом исполнении Winter Edition согреют и вас, и ваш автомобиль. Уже в базовое оснащение специальной версии входят:

- боковые зеркала с электрорегулировкой, электрообогревом и электроприводом складывания,

- подогрев передних сидений со ступенчатой регулировкой интенсивности и подогрев рулевого колеса,

- электрообогрев теплоизолирующего лобового стекла, форсунки стеклоомывателей с электрообогревом,

- система помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot с системой автоматического торможения при опасном сближении Brake Assist, на скорости до 30км/ч.,

- светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями.

Volkswagen Tiguan Winter Edition предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: 125-сильным в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач и передним приводом, а также 150-сильным мотором в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним или полным приводом.

Tiguan в новом исполнении Winter Edition отличается широким набором систем помощи водителю. У этой модели есть ассистент движения на спуске (для полного привода), многофункциональный цветной дисплей на приборной панели, а также система помощи при парковке спереди и сзади Park Pilot.

Опционально для версии доступен пакет Comfort Plus, в который входят: камера заднего вида с омывателем, система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock, электропривод двери багажного отделения с функцией отложенного закрывания Easy Close, а также противоугонная система.

В список дополнительных опций также входит пакет Travel, в составе которого: задние сиденья с центральным подлокотником и системой механического складывания с кнопкой активации в багажном отсеке, комфортные сиденья спереди, передние подголовники с регулировкой по высоте и вылету, полностью складная спинка переднего пассажирского кресла, поясничный подпор для передних сидений, складные столики в спинках передних кресел, тканевая отделка Rhombus и ящики для хранения под передними креслами.

Модель оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками Montana.

Цены на специальную версию начинаются от 1.459.000 рублей**, модель уже в наличии у официального дилера Volkswagen в Удмуртии «ИТС-Авто».

Подать заявку и рассчитать кредит на автомобили Volkswagen можно на сайте официального дилера Volkswagen «ИТС-Авто» www.its-auto.ru. Подробности уточняйте по тел.: +7(3412) 901-600.

*Преимущество достигается при покупке автомобиля Teramont с двигателем VR6 FSI 280 л.с. по програме трейд-ин (обмен старого автомобиля на новый) и за счет предоставления дилером специальной цены до 30 ??? 2019.

**Указанная стоимость действительна для модели в комплектации Volkswagen Tiguan Winter Edition 125 л.с. TSI 2WD при покупке по программе trade-in до 30.11.2019.

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