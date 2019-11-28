2019-11-28T12:28:39+03:00
Общество

Разделяешь – экономишь: как в Ижевске идет эксперимент по оплате мусора по факту

А также – планируется ли распространять систему на другие дома Ижевска
Анастасия Захарова
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Фото: АрхивФото: Архив
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Мусорной реформе почти год: теперь каждый ижевчанин платит за вывоз ТКО 98,48 руб. за человека, если он живет в квартире, и 95,2 – если живет в частном доме. Однако в некоторых домах не так давно начался эксперимент по переходу на оплату мусора по факту: теперь жители собирают отходы раздельно и платят только за тот объем ТКО, который действительно образовался. Удается ли им экономить и как проходит эксперимент, разбиралась «Комсомолка».

Вывозят нерегулярно

В одном из домов на улице Софьи Ковалевской жители решили поучаствовать в эксперименте. Дом соответствовал требованиям: в нем была огорожена территория, сделаны видеонаблюдение и контейнерная площадка, соответствующая требованиям СанПин. В результате около их дома появился контейнер для раздельного сбора отходов. Планировалось, что из обычных баков мусор будут вывозить ежедневно, а из желто-зеленой сеточки – по мере накопления. Потом объем вывезенного мусора должны были поделить между жильцами и исходя из этого рассчитать тариф.

Однако на практике все оказалось не так-то просто.

– Оплата по тарифу действительно немного уменьшилась, – говорит Вероника, старшая по дому. – Но пока проблемы у перевозчика с обычным мусором: его вывозят не по графику. Нам предлагали убрать контейнер под общий мусор. Но для чего, если перевозчик и так не справляется? Тогда это будет просто бардак.

Старшей не нравится еще и система начисления оплаты. Планировалось, что мусор будут взвешивать и распределять между жителями. На практике так не делают. Как по факту вычисляют тариф, непонятно. Сейчас мы видим только то, что тариф действительно стал немного меньше.

Подводить итоги рано

Эксперимент начался в сентябре, и в октябре жители получили свою первую платежку по новым правилам. Поэтому, по словам регоператора, пока рано подводить промежуточные итоги.

Оплату рассчитывают следующим образом: считают количество вывезенных контейнеров и делят их объем на количество жителей.

Куда обращаться?

По всем вопросам о вывозе ТКО можно обратиться на горячую линию по телефону 8-800-234-89-86.

Что нельзя выбрасывать в мусорное ведро

Каждый россиянин ежегодно создает 400-500 кг бытового мусора. Но далеко не все можно выбрасывать в мульды, что стоят в наших дворах. Что должно быть собрано и утилизировано отдельно:

– Батарейки – содержат свинец, никель, кадмий, литий и в редких случаях – ртуть. При попадании в почву и грунтовые воды – отравляют их.

– Люминесцентные лампы – содержат токсичные химикаты.

– Лекарства – это мощные химикаты, которые могут попасть в почву и грунтовые воды. Особенно не следует просто так выбрасывать или смывать в унитаз антибиотики.

– Пустые флакончики аэрозольной краски – содержат газы и химикаты.

– Остатки краски, растворителей, протрав и прочих подобных веществ (а также измазанные в них щетки и кисточки) легко воспламеняемы и ядовиты.

– Садовые химикаты – пестициды, гербициды и удобрения на основе химикатов очень опасны для окружающей среды.

– Стеклянные градусники – содержат 500 миллиграммов ртути, которая смертельно опасна для здоровья.

Все это должно быть утилизировано на специальной свалке опасных бытовых отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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