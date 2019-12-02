Выжить на «сотку»: журналист «Комсомолки» попытался прожить на МРОТ в Ижевске

11 185 рублей - именно столько сегодня в России составляет МРОТ - минимальный размер оплаты труда. Но реально ли на него прожить? Ответ на этот вопрос решил найти журналист «Комсомолки» Дмитрий Бикин.

Фото: Амир Закиров

ЖИЗНЬ НА МИНИМАЛКАХ

Первое, что я сделал – решил разобраться, сколько могу тратить ежедневно. От общей суммы пришлось вычесть «коммуналку», оплату телефонной связи и интернета, корм для кота. «Свободных денег» осталось не так уж много – порядка 4895 рублей. Получалось, что в сутки я мог бы тратить полторы сотни: на еду, проезд, лекарства, бытовые товары... Хорошо, что я хотя бы не курю.

Раньше примерно 100 рублей в день у меня уходило на обед. Однако теперь нужно было экономить. А поскольку привычки брать еду из дома у меня нет, так что в первый день пришлось голодать. От предложенных коллегами сладостей мужественно отказался – все ради чистоты эксперимента. А вечером нашел дома старые запасы всех видов круп и макарон, которые потом варил всю неделю.

По итогам первой недели я потратил 648 рублей. Большая часть суммы ушла на товары для дома и проезд. Из продуктов позволил себе макароны, йогурт и суп.

Первая неделя прошла довольно успешно

КУПИЛ КОНФЕТ С ГОРЯ

Настроение тем не менее портилось. В основном из-за того, что приходилось регулярно повторять себе, что не могу себе что-то позволить. На второй неделе решил ходить домой пешком – это позволило прибавлять к скромному бюджету двадцатку. На сэкономленные деньги удалось побаловать себя и купить два пирожка в пекарне. Из банка прислали смс – зачем-то одобрили мне кредитную карту. Желание забрать ее было невероятным. Особенно, когда дома закончились крупы и пришлось затариваться в магазине.

Купил картошку и курицу, вспомнил, что после огородного сезона остались морковь и капуста. К пятнице начал ощущать стойкое чувство ненависти ко всем, кто после работы идет развлекаться. Поэтому домой добирался транспортом, по дороге зашел в магазин и купил с горя конфет.

На второй неделе дома закончились все припасы, пришлось закупаться

УГОДИЛ В БОЛЬНИЦУ

К начале третьей недели я похудел на 400 граммов. В понедельник проспал - пришлось раскошелиться на такси.

В среду проснулся с болью в животе. Было ли это следствием моего нового рациона, не знаю, но терпеть ее было невозможно. Денег на запись в платную клинику у меня, конечно же, не было. В скорой мне сказали: «Я, конечно, могу принять вызов, но лучше запишитесь в поликлинику». Полдня я бегал от одного врача к другому, но никто не ставил мне диагноз. Поэтому пришлось прервать эксперимент и записаться к платному врачу. А дальше – анализы, диета – от оставшегося «минимума» до конца месяца не осталось и следа. По итогу к концу недели у меня осталось порядка 400 рублей. Но с учетом моей новой диеты и предписаний врача, этой суммы хватило бы на день.

Эксперимент пришлось прервать

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

По итогу этих недель, я понял, что прожить месяц на МРОТ можно. Но только если ты ничем не болеешь, не нуждаешься в досуге, встречах с друзьями, одежде, лекарствах, полностью здоров и неприхотлив в еде, а еще - у тебя нет детей и домашних животных. В остальных случаях это крайне малая для полноценной жизни сумма. Конечно, ее можно распланировать, ходить пешком и охотиться за скидками, закупаясь недорого, но... Любая внезапная, даже самая незначительная трата разрушит эти планы. Разрушит так, что денег может не остаться совсем, даже на «макарошки».