2019-12-02T13:35:49+03:00
Общество

Ижевчанка набила татуировку с изображением символов Удмуртии

На руке у нее красуется монумент «Навеки с Россией» и Свято-Михайловский собор
Мария ХАФИЗОВА
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Эскиз татуировки Фото: личный архив героиниЭскиз татуировки Фото: личный архив героини
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Лоси, Механический завод, Ижсталь, Свято-Михайловский собор (ныне Михаило-Архангельский кафедральный собор), монумент «Навеки с Россией», колесо обозрения, солярный знак. Все эти здания, объекты и символы соединились в одном… тату, которое сделала себе ижевчанка Кристина Чигвинцева. Почему она решилась на это и кто ей помог с эскизом, Кристина рассказала «Комсомолке».

«ЭСКИЗ ПРИДУМАЛА МАМА»

Татуировки Кристина сделала всего 2 месяца назад.

– У меня уже есть две татушки, поэтому к выбору третьей я подошла основательно. Перебирала много вариантов, но ничего не подходило, – вспоминает девушка. – Дело в том, что я очень хотела изобразить то, что ассоциировалось бы с моей профессией (девушка – ветеринар) и при этом напоминало о родном городе – Ижевске. В этом году я окончила вуз и переехала к мужу в Москву.

Сделали татуировку за один сеанс Фото: личный архив героини

Сделали татуировку за один сеанс Фото: личный архив героини

В итоге сделать эскиз помогла мама девушки.

– Однажды утром мама подошла ко мне и предложила сделать татуировку в виде браслета, изобразить там символы Удмуртии и животных рядом. Так на моей руке появились корова, кошка, лошадь, собака и самые известные символы нашей республики! – говорит Кристина. – Мама сама вручную рисовала мне эскиз.

«КРИСТИНУ ИЗ УДМУРТИИ ВЫВЕЗ, А УДМУРТИЮ ИЗ КРИСТИНЫ НЕТ»

Исполнить мечту и набить татуировку девушке удалось уже в Москве. За работу пришлось выложить 8 000 рублей.

У Кристины есть еще две татуировки: перышко на шее и пион с летающими шмелями на бедре Фото: личный архив героини

У Кристины есть еще две татуировки: перышко на шее и пион с летающими шмелями на бедре Фото: личный архив героини

– Муж у меня тоже из Ижевска, когда он увидел эскиз, то хотел забрать его и сделать такую татуировку себе, – смеется девушка. – Он мне всегда говорит: «Кристину из Удмуртии вывез, а Удмуртию из Кристины – нет». А теперь я показываю ему татуировку и отвечаю: «Теперь Удмуртия всегда со мной и не вывезешь ее никогда».

Фото: личный архив героини

Фото: личный архив героини

Кстати, на работе Кристины тоже многие обращают внимание на необычную татуировку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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