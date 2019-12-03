Фитнес для мозга: 5 игр, на которых ижевчанам можно отдохнуть и размять извилины

1. The игры

Несколько команд состязаются между собой в веселых играх, которые позаимствованы из вечерних телешоу: игра в наушниках, игра с кнопкой на скорость ответа, как в «100 к 1», песенные и танцевальные игры.

Уникальность игр в том, что участие принимают абсолютно все.

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Когда: ближайшая игра 15 декабря, 19:00

Где: Караоке-клуб «Ковер», ул. Свободы, 173.

Цена: каждый платит столько, сколько хочет.

! Наличие команды приветствуется, но не является обязательным - они образуются на месте, поэтому прийти можно даже одному.

0+

2. «Айкидо - Мафия»

Знакомая каждому игра «Мафия» развивает не только дедукцию, но и учит договариваться, вести за собой других игроков и быть лидером. Напомним, что каждый игрок получает роль. Мирные жители ищут преступников, а они, в свою очередь, стараются затеряться среди горожан.

В «Мафии» гармонично слились возможности проявления интеллекта и актерских способностей, умения красиво говорить и находить общий язык с людьми разных возрастов и взглядов. Это всегда эмоции, накал страстей, давление, блеф и риск.

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Когда: каждая суббота с 18:00 до 23:00.

Где: ул. Коммунаров, 236, 211 офис.

Цена: 300 руб. + что-нибудь вкусное к чаю.

!Количество мест строго ограничено. Вся информация размещается в ленте группы. Телефон 8-912-014-02-71

18+

3. «Брейнфест»

Брейнфест - это интеллектуально-развлекательная командная игра. За 2 часа участникам предстоит ответить на 49 текстовых, звуковых или видео- вопросов в 7 раундах. Подготовиться к игре невозможно: тематика заданий может начинаться с «сериалов», а закончиться «18+».

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Когда: ближайшая игра 18 декабря в 19:30

Где: ул. Молодежная, 74.

Цена: 300 руб./чел.

18+

4. «Квиз, плиз!»

«Квиз, плиз!» - интеллектуально-развлекательная битва, которая займет ум и сердце каждого, кто примет участие. Механика простая: 2 часа команды сражаются друг с другом в борьбе умов, отвечая на вопросы из самых разных областей знаний, начиная с диснеевских принцесс и заканчивая участниками «Проекта Манхэттен». Игра проходит под сопровождение приятного ведущего и отличной музыки, а в процессе можно поужинать или выпить. А еще там можно получить приятные подарки: нужно лишь собрать команду, набрать больше всех баллов и выиграть!

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Когда: ближайшая игра 10 декабря в 19:30

Где: ул. Молодежная, 74.

Цена: 300 руб./чел.

18+

5. «ЛСД»

«ЛСД» расшифровывается как Лучшее состязание детективов и является командной детективной игрой в формате полноценного расследования. Гости собираются в кафе или ресторане командами по 4-6 человек и должны за полтора часа разгадать, кто из подозреваемых виновен. Участники смотрят видео с места преступления, получают описание подозреваемых и участвуют в настоящем расследовании.

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Когда: ближайшие игры 5 и 12 декабря в 19:00

Где: ул. Зенитная, 4.

Цена: с одной команды (4-6 человек) 2000 руб.

18+

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