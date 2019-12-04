24-летняя ижевчанка переехала в Турцию и нашла работу своей мечты

Еще пару лет назад 24-летняя ижевчанка Полина и не предполагала, что найдет работу своей мечты заграницей. Однако вот уже полгода девушка живет в Турции, работая аниматором. Выбор профессии она объясняет просто.

– На мой взгляд, аниматор – это лучший вариант для меня. Работать можно в теплой стране, никаких офисов, а также постоянное общение с людьми и спорт, - делится она. - Стала искать варианты в различных агентствах, в социальных сетях… В Instagram* познакомилась с ребятами, которые уже работали в Турции аниматорами. Советовалась с ними, пыталась узнать всю подноготную работы, а ее оказалось немало.

К этому моменту Полина уже успела попробовать себя в разных отраслях - общепите, строительной сфере, в организации мероприятий...

За время заочной учебы в Ижевске девушка успела попробовать себя в разных отраслях

РАБОТА В ТУРЦИИ

Родители поддержали решение Полины. Тогда девушка решилась и отправилась в Кемер, устроившись работать спортивным аниматором.

- Я тот человек, который ходит по пляжу и кричит: «Акваэробика!», «Водный волейбол!», «Дартс!». И найти участников для игры бывает очень непросто, - улыбается Полина. - Но мы должны делать то, что делаем, чтобы гостям не было скучно. И так целый день.

Первое время было непросто – девушке пришлось привыкать к эмоциональным туркам, которые привыкли говорить на повышенных тонах. Еще одно открытие Полины – аниматор должен работать с 9 утра до 4 утра следующего дня. В течение этого времени есть только один перерыв, в который аниматоры обычно отсыпаются. А уже поздно вечером и ночью команда обязаны сопровождать гостей в ночной клуб и потом привозить их обратно.

В месяц девушка зарабатывает порядка $600

Почти 24 часа в сутки Полина проводит вместе с коллегами – даже живет в арендованной квартире.

– Вместе со мной живут диджей, шеф – ведущий, два спортивных и один детский аниматоры. Наверно, на фоне ежедневного недосыпа и усталости мы часто конфликтуем между собой. Например, во время вечернего шоу мы можем поругаться, все нужно делать быстро. Но главное, нельзя это показывать туристам, – раскрывает секреты Полина.

Жилье и еду оплачивает работодатель. При этом аниматоры едят в ресторанах вместе с туристами

Кстати, недавно девушка решила переквалифицироваться в детского аниматора.

- Я когда-то давно работала вожатой в детском лагере и мне понравилось, поэтому с детьми тоже было не так уж сложно, - объясняет она. – Все дети разных возрастов, темпераментов, воспитания. Безусловно, это безумно сложно, но в то же время дети за твой труд благодарят тебя искренними эмоциями, а это дороже любых денег. Так что иногда я совмещаю работу спортивного аниматора с работой детского, это интересный опыт.

Зарплата спортивного аниматора – $ 300 (примерно 20 000 рублей в месяц. – Прим. ред.). Это та часть, которая выплачивается, независимо от обстоятельств. Все остальное аниматоры зарабатывают на дополнительных услугах.

– Мы продаем билеты в ночной клуб и детские сувениры в мини-клубе. То есть, к примеру, если билет стоит $ 15 (360 рублей), то аниматор, продавший его, получит $ 2-3 к своей зарплате. С учетом дополнительных доходов в месяц я зарабатываю $ 600.

По словам ижевчанки, к счастью, сейчас уже редко можно встретить крики русских «Тагииил!»

РАСПОРЯДОК ДНЯ СПОРТИВНОГО АНИМАТОРА

09:00 – сборы на работу, завтрак.

10:00 – зарядка для туристов, 40 минут.

0:40-12:30 – активные игры для туристов: бочча, аквааэробика, серф-баскет и так далее.

12:30-14:30 – свободное время, в этот перерыв аниматоры обедают и чаще всего спят. Иногда купаются или загорают.

14:30-17:00 – аниматор обязан провести четыре активных мероприятия: Например: дартс, волейбол, аэробика, бочча.

17:00-19:00 – подготовка к вечернему шоу, репетиция.

19:00 – приветствие гостей и ужин

19:30 – вечерняя программа

20:45 – детская дискотека

21:30 – взрослая дискотека, конкурсы.

00:00-04:00 – аниматоры сопровождают гостей в ночной клуб в Кемере и обратно в отель.

Внимание к русским девушкам доставляет немного хлопот. Когда Полина ходит по магазинам, предпочитает обходные пути.

СКУЧАЕТ ПО ГРЕЧКЕ

По воскресеньям Полина отдыхает. Как правило, девушка отправляется в ресторан с нормальной европейской едой.

– До переезда в Турцию я была вегетарианкой и придерживалась йоговской диеты, не ела даже яйца. Теперь я могу поесть рыбу, салаты и фрукты. Ничего другого я есть просто не могу. Турецкая еда здесь совсем другая, непривычная «российскому желудку». Каждое второе или первое блюдо жирное, с приправами, а супы очень странные, – рассказывает Полина.

Девушка признается, что больше всего ей не хватает просто гречки и творога.

– В остальное время в выходной мы гуляем, куда-нибудь ездим или ходим за покупками. Если есть возможность и время, можем поехать на какую-нибудь экскурсию. Несмотря на то, что в Турции я живу уже больше полугода, особенностей страны я не знаю. Во-первых, потому что мы живем и работаем в туристической зоне, а во-вторых, у меня банально нет времени, – рассказывает ижевчанка.

Кстати, внимание к русским девушкам доставляет немного хлопот. Когда Полина ходит по магазинам, предпочитает обходные пути.

– Во-первых, мы живем в туристической зоне, и меня часто путают с туристом, зазывают что-то купить, это надоедает. Во-вторых, напрягает внимание от турецких мужчин, а его здесь много. Постоянные крики типа «Эй, красотка!» или «Пойдем прокатимся, детка!» в свой адрес я слышать хоть и привыкла, но все равно неприятно, – вспоминает девушка.