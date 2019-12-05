2019-12-05T17:12:03+03:00
Общество

ВТБ: новая линейка пакетов услуг РКО привлекла более 60 тыс. клиентов

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

По итогам первых трёх месяцев с момента запуска новой линейки пакетов услуг РКО количество клиентов, воспользовавшихся новым финансовым продуктом банка, превысило 63 тысячи.

Наибольшую популярность среди новых клиентов банка получил пакет услуг «На старте», который был разработан банком ВТБ с целью поддержки среднего и малого предпринимательства. В рамках данного пакета предпринимателям, не имеющим в банке расчетных счетов, без взимания комиссии предоставляются открытие и ведение расчетного счета в рублях сроком до 12 месяцев, дистанционное банковское облуживание, неограниченное количество внутрибанковских переводов, а также до 5 внешних платежей.

«Высокой востребованности новой линейки пакетов РКО среди клиентов нам удалось достичь благодаря пониманию потребностей реального бизнеса. Важно, что разработанные продукты высоко оценили и независимые эксперты. Результаты исследований аналитического агентства MarksWebb* за третий квартал 2019 года подтвердили, что ВТБ лидирует по показателю выгодности обслуживания для микро- и малых компаний отраслей торговли и сервиса. Наша стратегическая задача – стать для клиента финансовым партнером первого выбора, который предлагает все, что необходимо бизнесу. Новая линейка пакетов РКО – важный шаг на пути к этой цели», — отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

ВТБ внедрил новые продукты РКО для среднего и малого бизнеса в августе 2019 года. В линейку ВТБ вошли четыре пакета услуг: «На старте», «Самое важное», «Все включено» и «Большие обороты», которые дают возможность предпринимателям выбирать оптимальный вариант в зависимости от масштаба и задач бизнеса. Финансовые продукты содержат полный перечень необходимых банковских сервисов для клиентов. Кроме того, пакеты услуг «Все включено» и «Большие обороты» можно расширить дополнительными опциями: «Платежи плюс», «Персональные переводы», «Выдача наличных», «Касса плюс» и «ВЭД», комбинируя их под свои потребности.

Лицензия Банка ПАО «ВТБ» №1000 от 08.07.2015 г.

*МарксВеб

Информация от партнера

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Удмуртстат: средняя зарплата врачей в республике составляет 60,5 тысячи рублей
Группа «Пицца», световое видеошоу и гастрономический поединок: что ждет ижевчан в новогодние праздники
Бюст Александра Волкова, первого президента Удмуртии, установили в Брянске, на родине политика
«Комсомолка» расскажет о брендах Удмуртии
Сотрудница банка в Ижевске стала жертвой мошенников
20-метровую ёлку в Ижевске начнут устанавливать 9 декабря
Ближайшей ночью в Удмуртии ожидается усиление ветра
«Сказки земли удмуртской»: в Ижевске ледовый городок будет посвящен 100-летию республики
За 11 месяцев 2019 года в Ижевске зарегистрировано более 350 наездов на пешеходов
Клиенты Tele2 сами выберут новогодний подарок
Водитель из Удмуртии врезался в столб
Глава Ижевска об уборке снега: «Работа дорожных служб страдает»
В зоопарке Удмуртии открылась почта Деда Мороза
51-летнему жителю Удмуртии вынесли приговор за убийство знакомого
Бывший сотрудник УФСИН по Удмуртии за взятки проносил в колонию телефоны
ХК «Ижсталь» обыграла команду из Китая со счетом 6:3
Жители Ижевска вживую увидят легендарную рок-оперу Jesus Christ Superstar
«Смертельный удар»: жителя Удмуртии осудили за смерть сожительницы
Очередная проверка системы оповещения пройдет в Ижевске
По итогам Всероссийской олимпиады школьников Удмуртия вошла в тройку лидеров
Бывшую каратистку из Удмуртии осудили за избиение односельчанина
Талисман XXVI Республиканских сельских зимних спортивных игр выбрали в Удмуртии
В ночь на 5 декабря на улице Горького в Ижевске проведут ремонт на дороге
Как ижевчанам подготовить своего домашнего питомца к морозам?
Строительство кольцевого водопровода в восточной части Ижевска завершится 15 декабря
Пьяный водитель в Удмуртии сбил пешехода
«Еще 5-7 лет лифты будут менять»: министр строительства прокомментировал остановку лифтов в 2020 году
«Хотела заработать»: у пенсионерки из Ижевска похищено почти 230 тысяч рублей
Чтобы бездомные животные не замерзали, «управляйки» в Ижевске обязали держать открытыми подвалы