«Это вопиющее поведение»: Тренер волейбольной команды из Удмуртии таскала девочек за волосы

На днях соцсети взорвал ролик с соревнований по волейболу команды из Глазова (Удмуртия), где тренер таскала девочек за волосы и раздавала подзатыльники своим подопечным. Министр по физической культуре спорту молодежной политики Удмуртии прокомментировал ситуацию.

- Считаю такое поведение тренера-преподавателя по волейболу 2-й Детско-юношеской спортивной школы в Глазове вопиющим и недопустимым. Это противоречит преподавательской, тренерской и спортивной этике. В жизни и в спорте дети неприкосновенны, такие методы не должны применяться, даже если речь идет о достижении определенных спортивных результатах, - сказал Александр Варшавский.

Также, по словам министра, видео снято на соревнованиях в 2017 году. Именно поэтому Александр Ильич удивился, почему родители только сейчас сигнализируют о произошедшем.

- Нужно выстраивать диалог с детьми, с тренерами и преподавателями, которым вы доверяете воспитание своих детей, что бы избежать подобных случаев. С сегодняшнего дня тренер отстранена от своих должностных обязанностей, - сообщил министр.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, межмуниципальным отделом МВД России «Глазовский» по факту публикации данного видео проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.