Ижевчан будут штрафовать за сугробы во дворе?

29 октября в Госсовете Удмуртии утвердили суммы штрафов за неправильное складирование снега. «Центр» разбирался в том, кто должен за это отвечать, как контролировать управляющую компанию и почему рублем могут поплатиться ижевчане.

Фото: Сергей Грачев

Снег кому-то мешает?

Мешает. Зима 2018-2019 была одной из самых снежных за последнее десятилетие. Высокие сугробы закрывали первые этажи домов, мешали обзору на дорогах и тротуарах. К тому же, УК стали часто оставлять сугробы на детских площадках. Тогда власти Ижевска ввели штрафы для управляющих компаний, которые должны складировать снег так, чтобы «горы» никому не мешали.

Кто-то начал вывозить снег еще до того, как это стали обсуждать чиновники. Мы уже писали про дом №172 по улице Воровского, жители которого отказались от своей УК, создали ТСЖ и заключили договор на вывоз.

- В задачи компании входят еще и работы по перепланировке двора, которую мы хотим начать летом, - рассказал нам председатель дома Владимир. - Мы даже остались еще в плюсе, потому что не освоили все деньги, которые планировали потратить.

Фото: Сергей Грачев

Снег нужно обязательно вывозить?

По действующим нормам, нет. Отдельного наказания за невывоз снега не предусмотрено. Однако если муниципальная милиция заметит нарушение в складировании, то сразу выпишет «управляйке» штраф. А если учитывать, что основной доход УК - это платежи жильцов, то получается, что штраф заочно выписывается им. Поэтому проблема становится «головной болью» собственников.

Где-то жильцы и управляющая компания заключают договор на определенное количество рейсов. Так, например, поступили в доме по адресу ул. Берша, 25. Как рассказал старший по дому Константин Крылов, в их договоре управления прописано, что за зиму можно заказать вывоз снега со двора 7 раз. За это они платят примерно 20 рублей ежемесячно. Если потребуется больше - придется собирать деньги отдельно.

А вот в доме на улице Ворошилова от вывоза снега отказались - бывший старший по дому рассказал - уж слишком большую насчитали сумму.

- Я тогда как раз уходил с поста старшего по дому. Если бы мы согласились, то денег на счету дома вообще бы не осталось. Поэтому решили от вывоза отказаться. Я считаю, что это должно делаться за средства города, потому что квартплата сегодня и так неподъемная порой, - сказал мужчина.

УК будут штрафовать за переполненные урны

Фото: Сергей Грачев

Теперь управляющую компанию могут наказать за переполненные во дворах домов урны. Это решение также приняли на заседании Госсовета 29 октября. Притом штраф могут выписать, даже если нарушение обнаружили в выходной день, когда службы не работают.

Хотя, впрочем, и в этом случае штраф будет выплачиваться из денег, которые когда-то заплатили в управляющую компанию жильцы.

Сколько придется отдать

За невыполнение требований по установке, содержанию и очистке урн:

для граждан - от 1 до 3, для должностных лиц - от 5 до 10, для юридических - от 15 до 80 тыс. рублей.

За складирование снега в неположенном месте:

для граждан - от 1 до 3, для должностных лиц - от 5 до 10, для юридических - от 15 до 50 тыс. рублей.

За мойку транспортных средств возле колонок:

для граждан - от 1 до 3, для должностных лиц - от 5 до 10, для юридических - от 15 до 50 тыс. рублей.

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