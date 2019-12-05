В Ижевске подвели итоги конкурса «Лучшая клиника – 2019»

4 декабря в Ижевске состоялась церемония награждения победителей и участников конкурса «Лучшая клиника – 2019». Это медучреждения, победившие в пользовательском и экспертном голосовании, а также врачи, набравшие больше всего голосов пациентов в своих номинациях. Они получили дипломы, памятные статуэтки и цветы.

Всего награды получили 48 врачей и представителей клиник. Их поздравили главный редактор медиагруппы «Центр» Вероника Иванова, заместитель министра здравоохранения Удмуртии Мария Галеева и директор территориального ФОМС Павел Митрошин.

Церемония награждения победителей «Лучшей клиники» прошла в ДК «Аксион»Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Полный список победителей – ниже.

Как проходил конкурс?

Напомним, подобный конкурс проводится в Удмуртии в третий раз; в этом году его организатором выступила медиагруппа «Центр» при информационной поддержке издания «Комсомольская правда» - Удмуртия». Цель «Лучшей клиники» – выяснить, каким докторам и медучреждениям доверяет больше всего пациентов, поднять престиж профессии врача и медицины в целом.

Фото: Сергей Грачев

Всего в конкурсе участвовало 34 клиники и 537 врачей, за них было отдано более 34 000 голосов пациентов. Голосование было организовано на сайте лучшаяклиника.рф (18+).

Также в определении победителей в специальных номинациях участвовали эксперты – представители Правительства Удмуртии, регионального Минздрава, территориального ФОМС, Росздравнадзора, главные врачи медицинских учреждений Ижевска и Удмуртии. Они оценивали каждую клинику по 8 критериям с помощью баллов. Учреждения, набравшие больше всего баллов в разных номинациях, и стали победителями экспертного голосования.

Фото: Сергей Грачев

Еще четыре номинации в этом году появились впервые – их учредил организатор конкурса медиагруппа «Центр» за особые достижения, которыми могли похвастаться лишь некоторые клиники.

Но самая душевная номинация конкурса – это, конечно, «Народный врач». Кандидатуры докторов для участия в народном голосовании заявляли сами пациенты: всего на конкурс было подано больше 1000 заявок на участие 537 врачей. Победителями стали 18 человек – каждый по своей специальности.

Фото: Сергей Грачев

Один из врачей – эндокринолог Республиканского клинико-диагностического центра Оксана Барышникова – победила дважды. Она стала «Лучшим эндокринологом» и получила главный приз в номинации «Спасибо, доктор!», так как именно в ее адрес пришло больше всего отзывов с благодарностями от пациентов. Партнером этой номинации выступила российская сеть магазинов электроники и бытовой техники Корпорация «Центр»: директор сети магазинов Корпорации Анастасия Харитонова вручила Оксане Барышниковой не только диплом и статуэтку, но и подарочную карту на покупку техники.

«Для нас этот конкурс – вопрос престижа»

Церемония награждения победителей прошла в банкетном зале кафе «Авалон» во дворце культуры «Аксион» вечером 4 декабря. На ней присутствовало больше 60 гостей – представители медицинских учреждений и врачи-победителей. Мы поговорили с некоторыми из них и узнали, почему именно они заслужили право называться лучшими из лучших.

Фото: Сергей Грачев

Оксана Барышникова, врач-эндокринолог Республиканского клинико-диагностического центра, победитель в номинациях «Лучший эндокринолог» и «Спасибо, доктор!»:

– О том, что я участвую в этом конкурсе, я узнала случайно, от друзей. Это было очень неожиданно и приятно. Быть врачом – мое призвание. Несколько лет назад я нашла сочинения, которые писала в четвертом классе, и в них я признавалась, что хочу быть врачом скорой помощи. Мне нравится работать в РКДЦ: здесь много узких специалистов, высококлассных врачей, поэтому пациент может получить в одном месте всю необходимую помощь, а я, в свою очередь, уверена в том докторе, к которому отправляю своих пациентов. Почему именно я победила? Я не могу себя хвалить, но, наверное, мои сильные стороны в том, что я постоянно в развитии, стараюсь расти как профессионал, много читаю, слушаю лекции, изучаю новые современные препараты. В комбинации с уже устоявшимися методиками это дает отличный результат.

Фото: Сергей Грачев

Аркадий Гаврилов, директор - главный врач медицинского центра «Аксион», победившего в экспертной номинации «Доступность» и спецноминации «За социально-эффективное партнерское сотрудничество в сфере медицины»:

– Мы участвуем в этом конкурсе не первый год, и для нас это, во-первых, вопрос престижа, а во-вторых, возможность рассказать о себе, своих достижениях и услугах. Конечно, мы много работаем и нам некогда участвовать в конкурсах, но мы понимаем, что находимся в коммерческом сегменте рынка медицинских услуг, а «Лучшая клиника» – это, соответственно, хорошая реклама для нас. И несмотря на то, что мы занимаемся бизнесом, на первом месте у нас социальный фактор – мы стараемся, чтобы все наши пациенты имели возможность получать любые услуги. Поэтому я считаю, что мы вполне заслуженно победили в номинации «Доступность». Всех наших коллег мы воспринимаем как партнеров, поэтому у нас развиты партнерские отношения с рядом медицинских организаций. Так, в этом году мы заключили соглашение с лабораторией «Мира-плюс» и центром МРТ-диагностики «Верум». Также мы сотрудничаем с городской поликлиникой №1, потому что расположены с ними в одном здании. Для наших пациентов это плюс, так как у них есть возможность получать практически все медицинские услуги в одном месте.

Фото: Сергей Грачев

Елена Карташева, главный врач детского санатория «Малышок», победившего в экспертной номинации «Современные технологии»:

– Мы вообще любим все новое, продвинутое, поэтому и решили участвовать в конкурсе «Лучшая клиника». Такие конкурсы в принципе стимулируют развитие, ведь для них ты собираешь накопленный опыт, систематизируешь его, намечаешь планы на будущее. Мы победили благодаря тому, что у нас замечательный коллектив, который работает как одна команда и нацелен на результат. Визитная карточка нашего санатория – отношение к детям, поэтому те, кто у нас отдыхал один раз, как правило, возвращаются к нам снова и снова.

Фото: Сергей Грачев

Ольга Власова, врач акушер-гинеколог роддома №6, РКДЦ, победитель в номинации «Лучший гинеколог»:

– Об этом конкурсе я не слышала – пациенты сами разместили мою кандидатуру на сайте, и я узнала об этом почти в самом конце голосования. Когда мне позвонили и сказали, что я победила, конечно, было очень приятно – если пациенты благодарны мне, значит, я работаю хорошо. Вообще акушерство – это такая сфера медицины, где женщина приходит к врачу одна, а уходит от него вдвоем, с ребенком. Доктор одновременно отвечает за жизнь двух пациентов. Это ответственность, но она мотивирует, а еще меня всегда поддерживают улыбки рожениц, их счастье от появления на свет малыша.

Фото: Сергей Грачев

Альфина Намзиева, главный врач детской городской клинической поликлиники №5, победившей в номинации «Лучшая детская клиника»:

– Я очень благодарна организаторам этого мероприятия за то, что вы подарили мне счастливые минуты гордости за свое учреждение и за свой коллектив. Конечно, эта награда – достижение не только главного врача, но всей нашей команды. На мой взгляд, у нас работают лучшие доктора, лучшие специалисты, которые очень любят наших пациентов. Мы обслуживаем практически 14 тысяч детей, оказываем многопрофильную помощь: это и участковая служба, и армия узких специалистов, и огромная клинико-диагностическая лаборатория. Мы работаем параллельно с Республиканской детской клинической больницей и с клиниками, которые оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь, то есть мы можем напрямую обратиться в федеральные центры, чтобы наши пациенты прошли там лечение. А большое количество положительных отзывов о нашей клинике – это во многом заслуга участковых врачей. Многие из этих специалистов вырастили уже не одно поколение детей. Их открытость, любовь к пациентам, возможность оказать помощь быстро, квалифицированно – наверное, за это нас и любят.

Итоги конкурса «Лучшая клиника – 2019»

Победители в номинации «Лучшая клиника»

«Лучшее урологическое отделение» — урологическое отделение Городской клинической больницы № 6 Министерства здравоохранения УР

«Лучший государственный многопрофильный медицинский центр» — Республиканский клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения УР

«Лучший частный многопрофильный медицинский центр» — многопрофильный медицинский центр «Медицея»

«Лучшая стоматология» — стоматологическая поликлиника № 2 Министерства здравоохранения УР

«Лучший санаторий» — санаторий «Варзи-Ятчи»

«Лучший детский санаторий» — Республиканский санаторий для детей «Селычка» Министерства здравоохранения УР

«Лучшая офтальмологическая клиника» — центр коррекции зрения «ЭКСИ»

«Лучший центр МРТ-диагностики» — медицинский центр «МРТ Плюс»

«Лучшая медицинская лаборатория» — клинико-диагностическая лаборатория «МИРА-плюс»

«Лучший центр оказания неотложной медицинской помощи» — центр неотложной помощи «Быстромед»

«Лучший реабилитационный центр» — Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Адели»

«Клиника с лучшим сервисом» — стоматологическая клиника «Авангард»

«Лучшая детская клиника» — детская городская клиническая поликлиника № 5 Министерства здравоохранения УР

Фото: Сергей Грачев

Победители в экспертных номинациях

«Современные технологии» — санаторий для детей «Малышок» Министерства здравоохранения УР «Современные технологии» — Центр современной урологии и хирургии

«Вся помощь в одном месте» — Республиканский клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения УР

«Доступность» — медицинский центр «Аксион»

«Доступность» — стоматологический салон «Центральный»

«Открытость» — стоматологическая клиника «Авангард»

«Открытость» — Центр современной урологии и хирургии

Фото: Сергей Грачев

Победители в специальных номинациях от медиагруппы «Центр»

«За социально-эффективное партнерское сотрудничество в сфере медицины» — медицинский центр «Аксион»

«За предоставление гражданам возможности получить доступную и качественную санаторно-курортную помощь» — санаторий-профилакторий «Сосновый»

«За высокое качество работы и персональный подход к каждому пациенту» — стоматологическая клиника «Небо»

«За внедрение авторской методики лечения детей с неврологической патологией» — детское отделение неврологии и рефлексотерапии «РЕАЦЕНТР»

Фото: Сергей Грачев

Победители в номинации «Народный врач»

«Лучший аллерголог» — Елена Владимировна Обухова, врач аллерголог-иммунолог, директор и главный врач Республиканского центра иммунологии и аллергологии «Аллегро»

«Лучший анестезиолог-реаниматолог» — Владимир Игоревич Ситников, врач анестезиолог-реаниматолог Первой Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения УР

«Лучший гинеколог»— Ольга Михайловна Власова, врач акушер-гинеколог Республиканского клинико-диагностического центра Министерства здравоохранения УР

«Лучший дерматовенеролог» — Мария Александровна Барова, врач дерматовенеролог-трихолог многопрофильного медицинского центра «Медицея»

«Лучший инфекционист» — Надежда Вадимовна Тюлькина, врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Министерства здравоохранения УР

«Лучший кардиолог» — Марат Илшатович Шаехов, врач-кардиолог Республиканского клинико-диагностического центра Министерства здравоохранения УР

«Лучший невролог» — Ирина Валентиновна Богатырева, врач-невролог, заведующая консультативно-диагностическим отделением №1 специализированной поликлиники Республиканского клинико-диагностического центра Министерства здравоохранения УР

«Лучший неонатолог» — Светлана Анатольевна Петрова, врач-неонатолог, заведующая отделением патологии для новорожденных и недоношенных детей Республиканской детской клинической больницы Министерства здравоохранения УР

«Лучший оториноларинголог» — Сергей Михайлович Туров, врач-оториноларинголог Первой Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения УР

«Лучший офтальмолог» — Александр Владимирович Паймухин, врач-офтальмохирург, заведующий хирургическим отделением глазной клиники «Мона Лиза»

«Лучший педиатр» — Светлана Леонидовна Ермолаева, врач-педиатр Завьяловской районной больницы Министерства здравоохранения УР

«Лучший проктолог» — Разиль Хупбиевич Муллахметов, врач-колопроктолог Первой Республиканской клинической больницы Министерства здравоохранения УР

«Лучший стоматолог» — Геннадий Борисович Любомирский, врач стоматолог-терапевт, пародонтолог, стоматолог-хирург, врач-косметолог, заместитель главного врача по медицинской части центра стоматологии и имплантации «Лада-Эстет»

«Лучший терапевт» — Светлана Владимировна Кудрина, врач-терапевт Центра реабилитации и восстановления «Апрель»

«Лучший травматолог-ортопед» — Максим Сергеевич Каменских, врач травматолог-ортопед, заместитель главного врача по медицинской части Республиканской детской клинической больницы Министерства здравоохранения УР

«Лучший уролог» — Василий Валентинович Ремняков, врач-уролог, заведующий урологическим отделением Городской клинической больницы № 6 Министерства здравоохранения УР

«Лучший хирург» — Рамиль Рафаилович Мусин, сердечно-сосудистый хирург Республиканского клинико-диагностического центра Министерства здравоохранения УР

«Лучший эндокринолог» — Оксана Владимировна Барышникова, врач-эндокринолог Республиканского клинико-диагностического центра Министерства здравоохранения УР

Фото: Сергей Грачев

Победитель в номинации «Спасибо, доктор!»

Оксана Владимировна Барышникова, врач-эндокринолог Республиканского клинико-диагностического центра Министерства здравоохранения УР

Информационный партнер конкурса - «Комсомольская правда»-Удмуртия». Организатор - ООО «Медиагруппа «Центр». Срок проведения конкурса с 1.08.19 по 4.12.19. Подробную информацию об организаторе акции и правилах ее проведения смотрите на сайте лучшаяклиника.рф.

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