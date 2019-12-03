Удмуртия переходит на электронные больничные листы

Электронные больничные и «прямые выплаты» - может показаться, что эти две вещи никак не зависят друг от друга. Но реальность абсолютно противоположна. От того, принимает ли работодатель электронные больничные, с 1 января будут зависеть быстрота оформления документов и сроки начисления пособий.

Если электронный больничный принимается - работодатель в разы облегчит свою работу. Дело в том, что так он сможет «активировать» выплату нажатием одной кнопки: у него уже есть сформированный электронный реестр. А тем, кто принимает исключительно бумажные справки, придется от руки заполнять необходимую форму. Часто - в авральном режиме. Поэтому не исключены некорректное заполнение и несоблюдение сроков.

- Электронные больничные в России начали выдаваться с сентября 2017 года, с тех пор в Удмуртии сформировано около 145 тыс. электронных листков нетрудоспособности, а в России - почти 17 млн, - сообщил Станислав Галин, руководитель отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального отделение ФСС. - Количество формируемых электронных больничных каждый месяц возрастает, но еще есть над чем работать.

Кстати, получить электронный листок можно в любом медучреждении Удмуртии.