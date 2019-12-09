«Раньше стучал, а потом стало тихо»: ребенок несколько дней умирал рядом с трупом матери

Эта трагедия произошла в городе Можга (Удмуртия) - погибли 51-летняя Анастасия Петрова и ее 13-летний сын Илья (имена героев изменены). Сначала стало плохо хозяйке квартиры - она скончалась, так и не успев вызвать помощь. А больной тяжелой формой ДЦП подросток несколько дней провел рядом с телом матери, пока не умер сам. Почему соцслужбы, педагоги и полиция так поздно забили тревогу и не помогли умирающему ребенку?

Фото: Екатерина Ардашева

ДУМАЛИ, ЧТО ОНИ УЕХАЛИ

По словам соседей, Илья был прикован к инвалидному креслу, он даже разговаривать не мог. По некоторым данным, страдал ребенок не только ДЦП, но и эпилепсией. Раньше они жили с бабушкой, но та умерла, мать с сыном остались вдвоем. В школу подросток не ходил – учителя занимались с ним на дому.

В последний раз Петровых видели живыми 30 ноября. Но в первых числах декабря женщина скоропостижно умерла - она даже не успела позвонить в скорую. Илья остался один. Возможно, он даже кричал, но на крики больного ребенка из этой квартиры соседи не реагировали - привыкли к шуму. По одной из версий (подтвердить эту информацию нам не удалось), Илья добрался на коляске на кухню и открыл кран. Наверное, хотел пить. Но ребенок упал на пол, а встать уже не смог. Вода заливала квартиру несколько дней, а мальчик не мог даже отползти. Когда его тело найдут, он будет уже мертв - возможно, от переохлаждения.

В Можге родных у Анастасии и Ильи не было. Даже потоп в их квартире остался незамеченным – семья жила на первом этаже, вода уходила в подвал. По словам члена регионального совета Всероссийской организации детей-инвалидов Игоря Безруких, неладное заподозрили лишь 3 декабря, когда в дом пришел соцработник, который не смог достучаться до Петровых. В среду, 4 декабря, попасть в квартиру не смог уже социальный педагог из школы.

- Дверь вскрыли в пятницу, 6 декабря, - рассказал Игорь Безруких.

Все это время мальчик лежал на полу и ждал помощи. Но не дождался. Когда дверь открыли, живых в квартире уже не было - только два трупа.

Фото: Екатерина Ардашева

Мимо черной двери с табличкой «Опечатано 6 декабря 2019 года» соседи ходят теперь, стараясь лишний раз на нее не смотреть.

- Мы живем по соседству, всегда здоровались с Анастасией, - рассказали «КП» жильцы дома, где произошла трагедия. - Она женщина адекватная, с алкоголем у нее проблем не было, но вела затворнический образ жизни. Иногда выводила ребенка посидеть во дворе на скамеечке. Но он не мог разговаривать, у него было серьезное ДЦП, с осложнениями. Мы и не заметили, что они не показывались неделю. Правда, раньше ребенок стучал каждый день в дверь, тяжело было это слушать, а тут вдруг перестал...

Фото: Екатерина Ардашева

«МЫ НЕ СОБИРАЕМСЯ НИЧЕГО СКРЫВАТЬ»

Из-за чего погибла мать? Знали ли о состоянии ее здоровья органы соцсзащиты? Кто и как часто должен был навещать мальчика? Следствию предстоит найти ответы на очень многие вопросы.

Уголовное дело возбуждено по статье 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Назначены экспертизы, следственный комитет России по Удмуртии обещает дать оценку «действиям должностных лиц органов системы здравоохранения, образования и социальной защиты населения, уполномоченных оказывать содействие семьям, в которых есть дети-инвалиды, полноте и своевременности принимаемых мер в отношении данной семьи».

Кстати, по данным следственного управления, сообщение о том, что в течение нескольких дней женщина не открывает им дверь квартиры, поступило в оперативные службы 6 декабря в 18 часов 10 минут от педагогов.

В коррекционной школе №7 города Можга, к которой был прикреплен мальчик, от комментариев отказываются. А уполномоченный по правам ребенка республики Ольга Авдеева уверяет, что результаты расследования никто не будет скрывать.

- Здесь многокомпозиционная такая структура: наверняка этот ребенок был и в медучреждении, и в соцзащите. Сейчас без данных, без цифр сложно сказать кто не уследил, и почему такое случилось. Не могу вам сказать [кто работал с этим ребенком], потому что это все-таки районные полномочия, - пояснила зампредседателя правительства Удмуртии Анастасия Муталенко.

Прощание с Анастасией и Ильей Петровыми и похороны прошли в Можге 9 декабря. Организацию похорон взял на себя город.

Фото: Екатерина Ардашева

*имена и фамилия героев изменены – прим. ред.

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