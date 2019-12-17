Открытая система и защита от фальстарта: как изменится порядок записи в первый класс в Ижевске?

В январе в Удмуртии стартует запись в первые классы – по предварительным подсчетам, в школы республики пойдут 23,5 тысяч первоклашек. 11 тысяч из них живут в Ижевске. К чему стоит готовиться мамам и папам и изменится ли процедура записи в школу, выяснила «Комсомолка».

БЕЗ ПАНИКИ

Министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова призывает родителей сохранять спокойствие: мест в школах хватит всем. Другое дело, что не все желания родителей удастся учесть: запись в лицеи остается ограниченной.

- Постепенно мы будем уходить от первых классов в «топовых» школах, - отметила Светлана Болотникова, - чтобы было возможно на законных основаниях с 5-го класса, как в других регионах, делать отбор по тому или иному направлению. Тогда бы ребята с 1 по 4 класс учились абсолютно безболезненно. Но в 2020 году лицеи еще будут набирать первые классы.

Как сообщила Наталья Гвоздкова, и.о. начальника Управления образования администрации Ижевска, с директором каждого лицея уже проведено собеседование по вопросам взаимодействия с родителями. Кроме того, до 25 декабря во всех школах пройдут собрания для родителей будущих первоклашек, где им подробно разъяснят, как правильно подать заявление. С этой же целью в детских садах сейчас проводятся родительские конференции.

При выборе школы Министерство образования рекомендует родителям обращать внимание не на ее известность, а на квалификацию учителей, шаговую доступность и личные особенности ребенкаФото: Архив КП

Школы начнут прием заявлений не раньше 15 января и не позднее 1 февраля, а сама запись по местожительству продолжится до 30 июня. С 1 июля по 30 сентября на оставшиеся места смогут записаться дети, проживающие на незакрепленных за школой территориях.

Графики записи в школы сейчас утверждаются и скоро будут доступны на сайте Министерства образования и сайтах муниципалитетов. Кроме того, на сайте городской администрации родители ижевских школьников могут ознакомиться с приказом о закреплении за школами территорий – каждый год в списки вносят небольшие изменения.

10 ТЫСЯЧ ЗАЯВЛЕНИЙ В СЕКУНДУ

Несмотря на то, что возможность записать ребенка в школу через живую очередь сохраняется, Министерство образования предлагает родителям идти в ногу со временем и пользоваться услугами портала Госуслуг. В этом году ведомства готовы дать почти стопроцентную гарантию, что система выдержит нагрузку, и замедлений в ее работе не будет.

- У нас было несколько тестов, - говорит Тимур Меджитов министр информатизации и связи Удмуртии. – Из них два публичных - 12 и 22 ноября. Всего за два теста было подано порядка 8 тыс. заявлений от родителей. <…> В Ижевске порядка 11 тыс. первоклассников. Мы ставили именно такое целевое значение. На текущий момент успешно прошли нагрузочные тесты – это 10 тыс. одновременных заявлений в секунду. То есть портал такую нагрузку выдерживает, и мы считаем, что в этом году с потоком заявлений справимся.

Следующее публичное тестирование состоится 18 декабря в 18:00. В отличие от двух предыдущих, родители смогут подать пробное заявление не в одну конкретную школу, а именно в свою, куда решили отдавать ребенка. Таким образом, это будет не только еще одна проверка работы портала, но и тренировка для самих родителей. Участвовать смогут все желающие. После проведения тестирования все заявления будут удалены из базы.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ РАБОТА ПОРТАЛА?

Как утверждает Минсвязи, опыт прошлых лет позволил сделать выводы и внести изменения в работу портала. Если раньше случались ситуации, когда на одного ребенка всеми родственниками и знакомыми подавались до 60-70 заявлений, то теперь система будет выставлять ограничение: один день – один ребенок - одна школа - один родитель. Это позволит избежать путаницы и перегрузки сайта.

Чтобы во время приема заявлений не создавалось очередей, школы выведут на работу максимальное количество педагогов, которые будут осуществлять записьФото: Анастасия Захарова

Есть и еще два положительных изменения. Во-первых, при заполнении заявления на сайте родитель сможет видеть, сколько заявлений уже подано и сколько всего мест имеется в школе. Кроме того, теперь система застрахована от фальстарта: кнопка «отправить заявление» будет становиться активной только в момент начала приема документов. При этом данные ребенка можно ввести заранее, а данные родителя появятся в заявлении автоматически, если они есть в аккаунте.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Помимо улучшения работы системы электронной записи, родителей школьников ждет еще одно изменение на законодательном уровне. С 2020 года преимущественное право на зачисление в 1 класс будут иметь те дети, братья и сестры которых уже учатся в этой школе. Необходимым условием является единая прописка.

- Но есть нюансы, которые пока законом не оговорены, - уточняет Светлана Болотникова. - Они сейчас обсуждаются с Прокуратурой. Буквально 19 декабря мы завершим эти консультации, и будет точно изустно, например, как поступать в том случае, если дети из одной семьи носят разные фамилии.

Кроме того, Министерство образования готовит предложение о преимущественном праве на поступление детей учителей в те школы, где работают их родители, но оно пока находится в работе. Также первоочередным правом на поступление по-прежнему пользуются дети судий и прокуроров, военнослужащих, работников полиции и т.д.

КАК ПОДАТЬ ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ?

- Зайдите на сайт Госуслуг и отыщите в правом верхнем углу каталог услуг;

- Выберете во кладке «Образование» пункт «Запись в школу»;

- Появится информация о последних изменениях в работе портала и кнопка «получить услугу» в правом верхнем углу, нажмите ее;

- Авторизуйтесь при помощи логина и пароля;

- Введите данные ребенка и родителей;

- Выберите город и образовательное учреждение;

- Если ребенок обладает преимущественным правом на поступление, выберите советующий вариант из списка (изменение, касающееся обучения детей из одной семьи в одной школе, пока в список не внесено, но к моменту записи уже появится);

- Когда кнопка отправки под полями для заполнения станет активной, нажмите ее;

- Обратите внимание на точную дату и время подачи заявления – эти данные появятся в системе;

- В течение семи дней ожидайте приглашения в школу через личный кабинет на портале Госуслуг или по телефону.

Важно! Для того, чтобы подать электронное заявление, родитель должен иметь подверженную регистрацию на портале Госуслуг.

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