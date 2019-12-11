2019-12-11T08:47:45+03:00
Общество

В Камбарке открыли клуб для детей-инвалидов после капитального ремонта

Он проведен на средства благотворительного фонда «САФМАР» Михаила Гуцериева
СЫРЫГИНА Светлана
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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О том, в каком состоянии находилось помещение, в котором занимаются около 70 подопечных клуба «Дружная семейка», теперь напоминают лишь фотографии.

- Раньше здесь была мастерская ПТУ. Вот тут стояли старые токарные станки, на стенах был грибок. Словом, полная разруха, все пришлось делать практически с нуля, - вспоминает Лариса Бочкарева, руководитель клуба.

Сейчас в комнате площадью 70 квадратных метров светло, тепло и уютно. Пандусы, удобный вход, просторный санузел - продумано все, чтобы детям с ограниченными возможностями было комфортно. Большую часть средств на капремонт помещения, а это более 650 тысяч рублей, предоставил благотворительный фонд «САФМАР».

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Ремонт стал долгожданным подарком к 25-летию клуба «Дружная семейка». Дело в том, что все эти годы он работал при городской детской библиотеке, которая за 25 лет пережила пять переездов.

- Переезжала библиотека, а вместе с ней и наш клуб, - рассказывает Лариса Бочкарева. – Так мы и жили, пока в 2018 году администрация Камбарского района не передала нам в безвозмездное пользование отдельное помещение. Оно находится в одном здании с библиотекой, так что мы продолжаем работать бок о бок.

Давнее сотрудничество клуба с библиотекой неслучайно. Лариса Бочкарева в ней работает: сейчас - библиотекарем, раньше – заведующей. Именно она одна из первых в Удмуртии объединила семьи, в которых растут дети-инвалиды. Сейчас подобных объединений в республике много, в 1994 году все было иначе.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

- Главное для меня – дети, потом все остальное, - говорит руководитель клуба. – Задача, которую я перед собой ставлю, - подружить здоровых ребят с нашими подопечными. Дети-инвалиды не должны расти обособленно, они должны общаться со сверстниками, у которых нет проблем со здоровьем. Сейчас для этого у нас есть прекрасное помещение. Спасибо фонду «САФМАР»!

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