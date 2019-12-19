2019-12-19T14:32:58+03:00
Общество

Спасение рыбаков и провалившийся лед: сотрудники МЧС Удмуртии провели учения по ликвидации ЧС зимой

Спасатели продемонстрировали три разных легенды [фото]
ИВАНОВА Лада
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Фото: Иванова ЛадаФото: Иванова Лада
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18 декабря на набережной ижевского пруда состоялись учения спасателей по спасению на воде зимой. Сотрудники МЧС по Удмуртии продемонстрировали ход действий в разных чрезвычайных ситуациях. В рамках учений были смоделированы ситуации которые чаще всего происходят на акватории ижевского пруда.

РЫБАКУ СТАЛО ПЛОХО

Фото: Иванова Лада

Фото: Иванова Лада

Первая ситуация: рыбаку стало плохо, и он упал в обморок. Его товарищи заметили это и вызвали спасателей. Подготовив пострадавшего, спасатели транспортируют его на берег, для передачи бригаде скорой помощи.

Фото: Иванова Лада

Фото: Иванова Лада

ЛЕД ОБВАЛИЛСЯ

Фото: Иванова Лада

Фото: Иванова Лада

Вторая ситуация: во время рыбалки группа рыбаков не заметила, как часть льда, на котором они находятся, откололась. На спасение любителей зимнего клева отправляют аэро лодку «Ижора». Эта лодка представляет из себя судно собой конструкции, которая позволяет передвигаться по льду, снегу и воде.

Фото: Иванова Лада

Фото: Иванова Лада

СПАСЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ СНЕГОХОДА

Фото: Иванова Лада

Фото: Иванова Лада

Третья ситуация: водитель снегохода решил прокатиться по акватории ижевского пруда. После падения с транспорта, он получил травмы и самому ему подняться не удалось. Единственное, что удалось сделать, это запустить сигнальный фаер. После осмотра спасателями, у пострадавшего обнаружен перелом голени и вероятная травма позвоночника. А квадроцикл на гусеничном ходу помог эвакуировать снегоход на берег.

Фото: Иванова Лада

Фото: Иванова Лада

Фото: Иванова Лада

Фото: Иванова Лада

ИСТОЧНИК KP.RU

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