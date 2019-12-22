2019-12-22T16:12:45+03:00
Общество

Погода в Ижевске: в середине недели ненадолго прояснится

Снег вернется к выходным
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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По данным Удмуртского Гидрометцентра в ближайшую неделю погода в Ижевске изменится дважды. В начале недели будет тепло и снежно, в середине немного похолодает и выглянет солнце, а к выходным вернутся снегопады.

В понедельник, 23 декабря, днем ожидается небольшой снег и температура около -3°С; ветер юго-западный 5 м/с. Ночью снегопад усилится, и похолодает на один градус, направление и скорость ветра не изменится.

24 декабря, во вторник, днем мокрый снег и -2°С. Ветер юго-западный, 5 м/с. Ночью похолодает до -7°С, ожидается небольшой снег и юго-западный ветер 4 м/с.

В среду, 25 декабря, днем переменная облачность, без осадков. На термометре около -4 °С, ветер южный, 2 м/с. Ночью похолодает до -12°С, восточный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с.

26 декабря, в четверг, все так же с прояснениями, и -7°С. Ветер восточный 3 м/с. Ночью около -10°С, направление и скорость ветра не изменятся.

27 декабря, в пятницу, вновь пойдет снег, температура днем до -7°С, ночью до -10°С; ветер сохранит восточное направление и скорость 2 м/с.

В субботу, 28 декабря, днем ожидается небольшой снег и -5°С. Ветер юго-западный, 2 м/с. Ночью снегопад усилится, температура опустится до -11°С, а ветер утихнет.

В воскресенье, 29 декабря, снегопад продолжится, столбик термометра останется на отметке -11°С. Ветер северный, 5 м/с. Ночью будет все так же снежно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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