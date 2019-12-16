В Ижевске соревновались лучшие стоматологи России

Почему в Ижевске?

Уже более 20 лет в России проводятся чемпионаты среди стоматологов.

– У каждой зоны ответственности в стоматологии есть свой отдельный всероссийский конкурс, – рассказывает Владимир Садовский, директор чемпионата, вице-президент Общества врачей России, почетный президент Стоматологической ассоциации России (СтАР). – Всего их 11. На днях, к примеру, закончился конкурс зубных техников в Саратове. В финале было около 50 человек. В Черкесске состоялся конкурс врачей-ортопедов, а в сентябре в Чебоксарах проходила детская стоматология.

Чемпионат по эстетической реставрации зубов решили проводить в Ижевске на базе клиники «Лада-Эстет». Дело в том, что год назад эта клиника получила звание инновационного медицинского центра, рекомендованного СтАР. Кстати, единственная в Удмуртии. А всего таких центров в России чуть больше 100.

– Принять финал чемпионата России на базе нашей клиники – это большая честь, – отметила директор «Лады-Эстет» Ирина Крашенинникова. – Мы предоставили кабинеты для проведения конкурса, оборудование, материалы, ассистентов. В рамках чемпионата организовали научно-практическую конференцию «Эстетика в стоматологии. Инновационный подход» в зале Ижевской государственной медицинской академии. Более 200 специалистов со всей республики собрались, чтобы послушать лекции врачей, известных по всей России.

Кабинеты, оборудование, материалы и даже ассистентов участникам чемпионата предоставила клиника «Лада-Эстет»

Как проходил чемпионат по эстетической реставрации

В финале чемпионата участвовали представители пяти городов: Ульяновск, Набережные Челны, Рязань и Пермь, в том числе врач из Ижевска.

Как ни странно, но клиника «Лада-Эстет» своего врача на этот конкурс не выдвигала.

– Мы намеренно не заявили участников от нашей клиники, – объяснила Ирина Крашенинникова. – В случае победы появились бы вопросы о честности оценок. Тем не менее наши врачи постоянно принимают участие в чемпионатах СтАР и уже не раз приезжали с победами.

Врачам разрешалось взять с собой дополнительные, необходимые для их работы, аксессуары

Предварительно врачи клиники отбирали среди ижевчан пациентов с проблемами на передних зубах: скол или старые пломбы. Перед началом конкурса из 12 человек уже члены жюри выбрали пятерых. На этих пятерых счастливчиках и демонстрировали врачи свое мастерство.

– Обратите внимание, что все кабинеты клиники по-разному ориентированы на стороны света. Где-то солнца больше, где-то меньше. Есть искусственное освещение. Поэтому проводили жеребьевку, – говорит Владимир Садовский. – Участник выбирает номер кабинета. В нем уже сидит пациент. Так что условия работы для всех примерно одинаковые.

В жюри – лучшие специалисты страны. Действующие стоматологи, они же доктора и кандидаты медицинских наук. К примеру, председатель жюри Александр Николаев – доктор медицинских наук, профессор, председатель секции «Эстетическая стоматология» СтАР, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Смоленского ГМУ – по его учебникам учились и учатся все стоматологи России.

Члены жюри буквально в рот заглядывали каждому пациенту

Члены жюри по очереди заходят в кабинеты, наблюдают и ставят оценки каждый в свой протокол. В нем зафиксированы все типичные ошибки врачей. Всего их 24. В итоге чем больше сумма в протоколе, тем хуже работа.

Ведется фотопротокол каждого этапа. Технический председатель жюри лично делает снимки на сложнейшей фотографической технике, которая предполагает бестеневые снимки. Уже потом, закрывшись в отдельном кабинете, члены жюри будут подводить итоги. И в случае спорных вопросов выведут эти фотографии на большой экран, чтобы детально рассмотреть этапы работы конкурсантов.

Фотопротокол каждого этапа работ вел лично технический председатель жюри

К слову, участники конкурса никогда не узнают, кто из них оказался на последнем месте. Три первых места ранжированы. Остальных врачей называют лауреатами конкурса. И даже на сцену их вызывают в алфавитном порядке!

Улыбаться без стеснений

Андрею Братухину выбили зуб когда-то в школьной драке. Так и ходил с дыркой несколько лет.

– Дороговато было вставлять, – вздыхает он. – Приценивался в разных клиниках – около 20 000 рублей получалось. О том, что «Лада-Эстет» набирает пациентов, узнал через их профиль в Инстаграме. Записался и прошел все отборы.

Андрей пытается улыбаться, но улыбка пока кривоватая: анестезия еще действует.

– Устал сидеть, конечно. Временами даже засыпал в кресле, – говорит он. – Но когда наконец увидел себя в зеркале, не поверил даже. Отвык от того, что можно не стесняться и улыбаться. Зуб совсем как настоящий и не отличить от своего!

Где у Андрея Братухина настоящий зуб, а где отреставрированный, определить сможет только специалист

«Я справилась!»

И вот он, волнительный момент: со сцены объявляют имена победителей.

Лауреаты: Ирина Приймак (Ульяновск) и Альфия Хайруллина (Набережные Челны)

3 место: Елена Благодатская (Ижевск)

2 место: Диана Бухонова (Пермь)

1 место: Мария Бессонова (Рязань)

Участие в чемпионате России – очень престижно и для врачей лично, и для принимающей клиники

Это кажется невероятным, но стаж работы у победительницы конкурса – 27-летней Марии Бессоновой – меньше года!

– Секрет моего успеха в том, что я никогда не пропускала лекции, – улыбается Мария. – И никогда не теряла времени зря: участвовала во всех олимпиадах и посещала все кружки в институте, какие только было можно. Меня сразу взяли работать врачом по окончании вуза. А руководство клиники предложило принять участие в конкурсе. Нужно было предоставить фото своих работ – эстетическая реставрация жевательного и центрального отделов. По результатам фоторабот и отбирались участники на чемпионат.

Это мероприятие – большой опыт работы в стрессе, потому что присутствует соревновательный момент. За спиной постоянно ходят, смотрят, спрашивают, могут отвлечь в любой момент. Работа в стрессе придает особую изюминку. Очень рада, что удалось победить!

Победителем чемпионата России по эстетической реставрации стала Мария Бессонова из Рязани

Кстати, на церемонии награждения и участники чемпионата, и члены жюри отметили высочайший уровень организации проведения мероприятия в Ижевске.

– Все было комфортно. У меня была высококлассный ассистент. И я очень довольна условиями, в которых работала, – поделилась Мария. – Думаю, любой специалист клиники «Лада-Эстет» должен гордиться тем, что он там работает. А пациенты могут гордиться, что лечатся в такой клинике.

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