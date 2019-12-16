2019-12-16T12:53:27+03:00
Общество

В Ижевске соревновались лучшие стоматологи России

Конкурс по эстетической стоматологии прошел на базе клиники «Лада-Эстет»
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В Ижевске соревновались лучшие стоматологи РоссииВ Ижевске соревновались лучшие стоматологи России
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Почему в Ижевске?

Уже более 20 лет в России проводятся чемпионаты среди стоматологов.

– У каждой зоны ответственности в стоматологии есть свой отдельный всероссийский конкурс, – рассказывает Владимир Садовский, директор чемпионата, вице-президент Общества врачей России, почетный президент Стоматологической ассоциации России (СтАР). – Всего их 11. На днях, к примеру, закончился конкурс зубных техников в Саратове. В финале было около 50 человек. В Черкесске состоялся конкурс врачей-ортопедов, а в сентябре в Чебоксарах проходила детская стоматология.

Чемпионат по эстетической реставрации зубов решили проводить в Ижевске на базе клиники «Лада-Эстет». Дело в том, что год назад эта клиника получила звание инновационного медицинского центра, рекомендованного СтАР. Кстати, единственная в Удмуртии. А всего таких центров в России чуть больше 100.

– Принять финал чемпионата России на базе нашей клиники – это большая честь, – отметила директор «Лады-Эстет» Ирина Крашенинникова. – Мы предоставили кабинеты для проведения конкурса, оборудование, материалы, ассистентов. В рамках чемпионата организовали научно-практическую конференцию «Эстетика в стоматологии. Инновационный подход» в зале Ижевской государственной медицинской академии. Более 200 специалистов со всей республики собрались, чтобы послушать лекции врачей, известных по всей России.

Кабинеты, оборудование, материалы и даже ассистентов участникам чемпионата предоставила клиника «Лада-Эстет»

Кабинеты, оборудование, материалы и даже ассистентов участникам чемпионата предоставила клиника «Лада-Эстет»

Как проходил чемпионат по эстетической реставрации

В финале чемпионата участвовали представители пяти городов: Ульяновск, Набережные Челны, Рязань и Пермь, в том числе врач из Ижевска.

Как ни странно, но клиника «Лада-Эстет» своего врача на этот конкурс не выдвигала.

– Мы намеренно не заявили участников от нашей клиники, – объяснила Ирина Крашенинникова. – В случае победы появились бы вопросы о честности оценок. Тем не менее наши врачи постоянно принимают участие в чемпионатах СтАР и уже не раз приезжали с победами.

Врачам разрешалось взять с собой дополнительные, необходимые для их работы, аксессуары

Врачам разрешалось взять с собой дополнительные, необходимые для их работы, аксессуары

Предварительно врачи клиники отбирали среди ижевчан пациентов с проблемами на передних зубах: скол или старые пломбы. Перед началом конкурса из 12 человек уже члены жюри выбрали пятерых. На этих пятерых счастливчиках и демонстрировали врачи свое мастерство.

– Обратите внимание, что все кабинеты клиники по-разному ориентированы на стороны света. Где-то солнца больше, где-то меньше. Есть искусственное освещение. Поэтому проводили жеребьевку, – говорит Владимир Садовский. – Участник выбирает номер кабинета. В нем уже сидит пациент. Так что условия работы для всех примерно одинаковые.

В жюри – лучшие специалисты страны. Действующие стоматологи, они же доктора и кандидаты медицинских наук. К примеру, председатель жюри Александр Николаев – доктор медицинских наук, профессор, председатель секции «Эстетическая стоматология» СтАР, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии Смоленского ГМУ – по его учебникам учились и учатся все стоматологи России.

Члены жюри буквально в рот заглядывали каждому пациенту

Члены жюри буквально в рот заглядывали каждому пациенту

Члены жюри по очереди заходят в кабинеты, наблюдают и ставят оценки каждый в свой протокол. В нем зафиксированы все типичные ошибки врачей. Всего их 24. В итоге чем больше сумма в протоколе, тем хуже работа.

Ведется фотопротокол каждого этапа. Технический председатель жюри лично делает снимки на сложнейшей фотографической технике, которая предполагает бестеневые снимки. Уже потом, закрывшись в отдельном кабинете, члены жюри будут подводить итоги. И в случае спорных вопросов выведут эти фотографии на большой экран, чтобы детально рассмотреть этапы работы конкурсантов.

Фотопротокол каждого этапа работ вел лично технический председатель жюри

Фотопротокол каждого этапа работ вел лично технический председатель жюри

К слову, участники конкурса никогда не узнают, кто из них оказался на последнем месте. Три первых места ранжированы. Остальных врачей называют лауреатами конкурса. И даже на сцену их вызывают в алфавитном порядке!

Улыбаться без стеснений

Андрею Братухину выбили зуб когда-то в школьной драке. Так и ходил с дыркой несколько лет.

– Дороговато было вставлять, – вздыхает он. – Приценивался в разных клиниках – около 20 000 рублей получалось. О том, что «Лада-Эстет» набирает пациентов, узнал через их профиль в Инстаграме. Записался и прошел все отборы.

Андрей пытается улыбаться, но улыбка пока кривоватая: анестезия еще действует.

– Устал сидеть, конечно. Временами даже засыпал в кресле, – говорит он. – Но когда наконец увидел себя в зеркале, не поверил даже. Отвык от того, что можно не стесняться и улыбаться. Зуб совсем как настоящий и не отличить от своего!

Где у Андрея Братухина настоящий зуб, а где отреставрированный, определить сможет только специалист

Где у Андрея Братухина настоящий зуб, а где отреставрированный, определить сможет только специалист

«Я справилась!»

И вот он, волнительный момент: со сцены объявляют имена победителей.

Лауреаты: Ирина Приймак (Ульяновск) и Альфия Хайруллина (Набережные Челны)

3 место: Елена Благодатская (Ижевск)

2 место: Диана Бухонова (Пермь)

1 место: Мария Бессонова (Рязань)

Участие в чемпионате России – очень престижно и для врачей лично, и для принимающей клиники

Участие в чемпионате России – очень престижно и для врачей лично, и для принимающей клиники

Это кажется невероятным, но стаж работы у победительницы конкурса – 27-летней Марии Бессоновой – меньше года!

– Секрет моего успеха в том, что я никогда не пропускала лекции, – улыбается Мария. – И никогда не теряла времени зря: участвовала во всех олимпиадах и посещала все кружки в институте, какие только было можно. Меня сразу взяли работать врачом по окончании вуза. А руководство клиники предложило принять участие в конкурсе. Нужно было предоставить фото своих работ – эстетическая реставрация жевательного и центрального отделов. По результатам фоторабот и отбирались участники на чемпионат.

Это мероприятие – большой опыт работы в стрессе, потому что присутствует соревновательный момент. За спиной постоянно ходят, смотрят, спрашивают, могут отвлечь в любой момент. Работа в стрессе придает особую изюминку. Очень рада, что удалось победить!

Победителем чемпионата России по эстетической реставрации стала Мария Бессонова из Рязани

Победителем чемпионата России по эстетической реставрации стала Мария Бессонова из Рязани

Кстати, на церемонии награждения и участники чемпионата, и члены жюри отметили высочайший уровень организации проведения мероприятия в Ижевске.

– Все было комфортно. У меня была высококлассный ассистент. И я очень довольна условиями, в которых работала, – поделилась Мария. – Думаю, любой специалист клиники «Лада-Эстет» должен гордиться тем, что он там работает. А пациенты могут гордиться, что лечатся в такой клинике.

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