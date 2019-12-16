Завершение карьеры или триумфальное возвращение: какое будущее пророчат уроженке Ижевска Алине Загитовой?

7 декабря Алина Загитова заняла последнее место в финале Гран-при. Она прекрасно откатала короткую программу, чего не скажешь о произвольной: девушка не докрутила элементы, а при выполнении двойного акселя и вовсе упала. Как итог - травма бедра. Спортсменка отказалась участвовать в оставшихся стартах сезона - чемпионате России, чемпионатах Европы и мира, однако предупредила, что будет выступать в ледовых шоу.

Все это вызвало шумную реакцию со стороны критиков и экспертов.

Не конкурентка

Каждая неудача Загитовой порождает шквал критики: недоброжелатели советуют девушке завершить спортивную карьеру на пике. Так, олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров еще в 2018 году сказал:

- Надо вовремя заканчивать. Конечно, они (имеется ввиду Загитова и Медведева. - Прим. ред.) могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но надеяться на высокие результаты не стоит. У Загитовой нет тройного акселя, четверных прыжков. Поэтому при чистом прокате остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться.

«Человек первый раз споткнулся»

А вот заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала всех, кто рекомендует Загитовой уйти из спорта и назвала их «могильщиками». Ее слова приводит Sport24.

- Как им не стыдно! Человек первый раз споткнулся, с ума сошли, что ли? Ни стыда, ни совести - ничего нет. Бессовестные, непрофессиональные и безжалостные люди, - заявила Тарасова.

ФОТО: @azagitova

Того же мнения придерживается и олимпийский чемпион Максим Траньков. Он сказал, что от короткой программы Загитовой у него «пошли мурашки».

- А довести до мурашек Максима Транькова могут далеко не все, уж поверьте, - сказал он в интервью RT. - Она олимпийская чемпионка и единственная в истории обладательница всех титулов в этом виде спорта. О каком закате карьеры тут может идти речь? Это все пустые слова, на самом деле. Загитова очень много сделала для фигурного катания, и никто другой не может похвастаться тем, чего добилась она. Более того, нынешний успех наших девушек тоже стал возможен только благодаря тому, что сделала Алина. Все они равняются на нее.

Трудолюбие и упорство

Возможно, обидное поражение Алины - результат эмоционального напряжения, и ей стоит лишь отдохнуть и набраться сил? Ведь она не раз доказывала, что способна мобилизоваться: не теряет мотивации и всегда выкладывается на тренировках по максимуму. В том, что девушка сможет восстановиться к новому сезону, уверен российский фигурист Илья Авербух. В интервью «Комсомолке» он отметил, что Загитова, несмотря на поражение в финале Гран-при, «все равно молодец».

- Она прекрасно знала, когда ехала, с кем она будет соревноваться. И продолжает вести соперничество и борьбу. И как только она выучит эти прыжки, а я не вижу больших проблем, потому что она молода и полна сил. Я уверен, что Загитова вернется в пул борьбы за медали, - резюмировал Илья Авербух.

ФОТО: azagitova

Если взять во внимание трудолюбие Алины, то это вполне возможно. Она всегда отличалась своим упорством. Это отмечают и коллеги Загитовой: Евгения Медведева и Дарья Усачева - бронзовая призерка юниорского Гран-при:

- Меня всегда восхищала Алина Загитова, еще до моего перехода в группу Этери Георгиевны, восхищает и до сих пор. Поражает ее трудолюбие, упорство, она не останавливается, а идет и работает. И как бы ни было тяжело, Алина всегда уходит с тренировки только после идеального проката. Не было такого, чтобы она что-то не делала или ленилась. Она всегда была трудолюбивой, и меня прямо поражает ее уверенность, мотивация, - отметила она в беседе с журналистами РИА «Новости».

Тутберидзе VS Плющенко

Заявление Алины вызвало и довольно обидные комментарии в адрес тренерского штаба Загитовой: многие сетовали на то, что Этери Тутберидзе обделяла вниманием олимпийскую чемпионку.

- Вернется Алина или нет - глупый вопрос, надежды юношей питают. Конечно, она не вернется, я так думаю. Надеюсь, она найдет себя, ей предстоит очень интересная творческая жизнь. Она же пошла не на улицу, она пошла в шоу. А мы будем иметь возможность видеть ее раз в год. Но мне жаль, что только тремя программами измеряется продолжительность спортивной жизни олимпийской чемпионки. Она еще маленькая и не научилась врать, мы поняли, о чем она говорит, мы ее услышали, - прокомментировала недавний эфир на Первом канале Татьяна Тарасова журналистам ТАСС.

Судя по всему, она имела в виду, что в группе Тутберидзе не обращают внимания на состояние спортсменов, из-за чего они рано заканчивают карьеру. А Евгений Плющенко и вовсе предположил, что Загитова взяла паузу, чтобы подыскать новый тренерский штаб.

- Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Я этот вариант не убираю - Алине нужно внимание, достойное олимпийской чемпионки, ей нужно уделять куда больше времени, - отметил Плющенко.

Этери молчать не стала.

ФОТО: @daniil_gleikhengauz

- Уважаемые любители и доброжелатели фигурного катания. Почитав, на досуге, ваши многочисленные интервью и комментарии, решили к вам обратиться. Уважайте решение величайшей спортсменки и труд всего тренерского штаба, который привел Алину Загитову и других спортсменов к результатам, которыми они будут гордиться всю свою жизнь. Уважаемая Татьяна Анатольевна Тарасова, за три программы Алина Загитова показала спортивного результата больше, чем некоторые спортсмены за десять. Очень жаль, что в пору величайших достижений Алины вы так много ее критиковали. Наверное, из-за огромной любви. В таком случае, остальным нашим спортсменам очень хочется пожелать немного меньше вашей любви и заботы. Евгений Плющенко, вас на данный момент ТРЕНЕРОМ никак нельзя назвать. Вы не воспитали и не научили ни одного спортсмена ничему. Ваши периодические попытки купить, в прямом смысле этого слова, готовых спортсменов только лишь мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы ни пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда, для этого нужно посещать тренировочный процесс. Желаем всем ДОБРА и ЗДОРОВЬЯ, - появился пост на официальной странице тренерского штаба в Инстаграм.

Вслед за этим появился и ответ Плющенко. Он отметил, что он не будет «обтекать, как обо……ный олень».

- Итак, уважаемая Этери! Не буди лихо, пока оно тихо… Ваша подопечная, замечательная спортсменка и фигуристка Алина Загитова решила прекратить свое участие в соревнованиях. На время или навсегда, мы пока не знаем. <…> Для вашего, как вы написали, «тренерского штаба», это большая потеря. <…> Понимаю, что Алина для вас как для спортивного менеджера (вы же настаиваете на том, чтобы вас все профессионалы называли тренером, потому что всю техническую прыжковую составляющую ставит С. Дудаков), приносила ощутимый доход.

ФОТО: @azagitova

Плющенко отметил, что его попросили прокомментировать сенсационную в мире спорта новость и он, как человек, «не совсем далекий от спорта», максимально корректно выказал предположения. Реакцию же Этери он назвал «хамской».

- Это невозможно извинить. <…> Я никогда не пытался «заманить», как вы пишете, к себе Алину, тем более унижая вас в ее глазах. Если бы я хотел кого-то переманивать, то, поверьте, моего авторитета и ресурсов хватило бы на целую «Плющенко-тим», с хорошими зарплатами и большими спонсорскими контрактами, но пока есть только «тим-Тутберидзе».

Далее он сказал, что Тутберидзе не заботилась о Загитовой, воспринимая ее лишь как способ зарабатывания денег:

- Уж не знаю, по каким причинам (возможно, нехватка внимания, сопереживания - спортсмены ведь тоже люди, и им тоже порой нужно доброе человеческое отношение именно как к людям, а не как к машинам по выколачиванию результата), но Алина сама несколько раз просила меня на шоу в Японии что-то подсказать. Я дал ей лишь несколько сугубо профессиональных советов, когда она считала, что находится в определенном тупике. В том числе осваивать четверные прыжки. Странно, что целый штаб не принимал во внимание тренды современного спорта, - удивился Плющенко.

Плющенко также отметил, что многие воспитанники Тутберидзе переходят в его академию, и он практически каждый день посещает тренировочный процесс. А после - пригласил Этери на одно из занятий.

- Спасибо, конечно, за совет «посещать тренировочный процесс». Если для вас, как для менеджера, живущего за счет спортсменов, это, видимо, действительно актуальная тема, то спешу доложить: я тренирую почти каждый день, и, если вы хотите посмотреть, то добро пожаловать. Не жалко подучить и вас, поделиться опытом, - съязвил Плющенко.

Напоследок Евгений сказал, что Тутберидзе и вовсе не воспитала ни одного спортсмена, а брала готовых детей с тройными прыжками.

- Напомните мне, кстати, кого вы воспитали с нуля? Может быть, Сашу Трусову или Камилу Валиеву, Алену Косторную или Аню Щербакову? Олимпийских чемпионок Юлию Липницкую или Алину Загитову? Ведь всем известно, что «Тутберидзе-тим» берет только готовых детей с тройными прыжками, чтобы излишне не париться. В переманивании вам, конечно, равных нет, - подытожил Евгений.

Тутберидзе же ответила стихами Цветаевой «Проста моя осанка». Кажется, участники ссоры сами жалеют о произошедшем, а другие тренеры из мира фигурного катания призвали утихомириться и прекратить вражду.

Так, Алексей Мишин, у которого занимается Елизавета Туктамышева, довольно жестко высказался о сложившейся ситуации:

- Люди играют в пинг-понг шариками из шоколадного джема. Чем меньше люди будут комментировать, чем быстрее все утихнет, тем здоровее будет наш вид спорта. Уже озверели от злобы. Хочу пожелать тем, кто во все это вовлечен: займитесь самоочищением, тогда и фигурное катание будет чище, - цитирует Мишина «Спорт день за днем». - А то творится что-то невообразимое вокруг нашего вида спорта.

Ледовые шоу и ресторан японской кухни

Что же думает о своем будущем сама фигуристка? Загитова не раз признавалась в интервью, что после завершения спортивной карьеры хочет стать тренером или открыть ресторан японской кухни. Что ж, перед юной девушкой открыты все двери: она уже стала величайшей фигуристкой своего времени и заработала достаточно денег на развитие любого дела. «Призовые», рекламные контракты, участие в ледовых шоу… Все это приносит Загитовой немалый доход.

ФОТО: @azagitova

Ну, а пока Алина успокоила поклонников и объяснила, что останавливаться и тем более уходить из большого спорта она не собирается.

ФОТО: @tutberidze.eteri

- Ни о каком «уходе» или «завершении» я даже не думаю. Как спортсмен, добившийся всех возможных первых мест, я хочу быть на высшем пьедестале, а для этого мне надо тренироваться еще больше и еще сильнее. Я по-прежнему в сборной России и по-прежнему могу выступать за свою страну на международных соревнованиях. Я продолжаю свой «фигурный» путь с поддержкой моих тренеров, - написала в своем Инстаграм девушка.