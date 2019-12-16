2019-12-16T17:23:31+03:00
Общество

Поужинать перед концертом и совершить путешествие во времени: почему стоит посетить кафе «Авалон» в Ижевске

Рассказываем о площадке, которая идеально подходит для свадьбы, банкета или корпоратива
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Фото: предоставлено кафе «Авалон»Фото: предоставлено кафе «Авалон»
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Приятно провести вечер, насладиться изысканным вкусом блюд, бокалом дурманящего вина и живой музыкой, при этом, погрузившись в неповторимую атмосферу разных городов, стран, эпох – сделать это можно в самом центре Ижевска, в кафе «Авалон». Почему стоит заглянуть сюда хотя бы раз – расскажет «Комсомолка».

Из века в век

В «Авалоне» два уютных зала. Первый – на 30 человек – выполнен в духе европейского кафе 20-х годов ушедшего столетия. Здесь — бар со всевозможными напитками, мебель цвета венге, дерево, кожа, и чуть приглушенный свет, который таит в себе загадку и создает эффект камерности. Он прекрасно подходит для романтических свиданий, деловых переговоров и долгих посиделок с близкими людьми.

Второй зал рассчитан на 80 человек. Здесь сплелись воедино вся роскошь эпохи барроко, с ее обилием золота, ажурными фактурами и модерн, с его высокими потолками и панорамными окнами, зеркальные стены и люстры, каждый светильник которой выполнен в форме зажженной свечи. Роскошь в чистом виде! В помещении столько света и воздуха, что оно кажется невесомым. Легко представить, как в этом зале устраивают званый ужин – помещение идеально подходит для праздников, банкетов, а главное – свадебного торжества. В интерьер гармонично вписывается небольшая сцена и экран, на который можно выводить видео.

Фото: предоставлено кафе «Авалон»

Фото: предоставлено кафе «Авалон»

Сам зал поделен на уровни – второй этаж, на который можно подняться по витой лестнице, нависает над первым. Вдоль стен расставлены мягкие диваны и цветы – помещение располагает к комфортному отдыху.

Ужин и музыка

Но рады в «Авалоне» и небольшим компаниям. Соседство с дворцом культуры «Аксион» - одной из самых популярных концертных площадок – позволяет продлить радость после выступления любимых исполнителей. Тут же можно скрасить ожидание концерта – например, приехать в «Авалон» после работы и поужинать перед шоу.

Для этого, кстати, здесь созданы все условия. Во-первых, сделать заказ и выбрать блюда можно заранее, - накрытый стол уже будет ждать вас, когда вы придете. Во-вторых, из кафе есть прямой проход к концертному залу – выходить на улицу не придется. Оставить вещи можно в гардеробе «Авалона», тем самым избежав очередей в холле ДК «Аксион». Бронь на столик сохранится в течение всего вечера, так что продолжить ужин можно как в антракте, так и после концерта. Приятный бонус – у кафе есть собственная закрытая парковка с выездом на улицу Красную.

Фото: предоставлено кафе «Авалон»

Фото: предоставлено кафе «Авалон»

О самом вкусном

«Авалон» предлагает русскую и европейскую кухню. На выбор - более 150 наименований: сырные и овощные тарелки, салаты, супы и горячие блюда, от одних только наименований которых просыпается аппетит. Богатый выбор десертов и напитков (в том числе - алкогольных), а также достойная винная карта, в которой представлены Италия, Франция, Испания и Грузия. Словом, гурманы не останутся разочарованы.

В кафе можно заказать торт на праздник – медовый или шоколадный, с арахисовой или коньячной пропиткой, белковым или сметанным кремом и добавками – словом, на любой вкус.

Отдельно можно отметить сервировку – при заказе банкетного зала закуски и основные блюда будут искусно расставлены на столах.

Еще несколько деталей

- С 11:00 до 14:00 кафе приглашает жителей на бизнес-ланч. К новому холодному сезону бармены «Авалона» подготовили классический крепкий, клюквенный безалкогольный и ягодный сладкий коктейли.

- Желающие могут заранее забронировать столик в одном из залов. Сделать это можно по телефону 7(3412) 56-09-55 как минимум за 3 дня до мероприятия.

- Кафе доставляет фуршетные блюда. Все позиции, представленные в меню, можно заказать на ваше мероприятие.

- При проведении свадьбы, корпоратива, праздника готовится индивидуальное меню. Стоимость - от 1600 рублей/чел. Средний чек в самом кафе - от 1000 рублей/чел.

- Кафе предоставляет оборудование: проектор, микрофон, сцена, светомузыка, магнитная доска. Так что можно устроить здесь настоящий праздник.

Адрес: Ижевск, ул. Максима Горького, 92, телефон: 72-36-35.

Информация от партнеров.

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