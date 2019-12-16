Легализация мусора и экообразование: в Ижевске подвели итоги первого года работы «мусорной» реформы

В этом году Удмуртия, как и другие регионы, перешла на новую систему обращения с отходами. 11 декабря состоялся круглый стол, организованный при поддержке правительства Удмуртии, министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии, Регионального оператора по обращению с ТКО и Медиагруппы «Центр». Вместе они обсудили, что изменилось за этот год и какие проблемы предстоит решить.

Строительство новой отрасли

Напомним, что реформа стартовала в России 1 января 2019 года.

- Это действительно нелегко. Мы фактически с нуля начали создавать новую отрасль, - прокомментировал председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. – В этом году произошло одно из ключевых изменений – переход отрасли обращения с отходами с муниципального на региональный уровень. У нас создан региональный оператор «Спецавтохозяйство», который решает большое количество проблем.

Так, за первый год работы Регоператора в большинстве городов и районов республики значительно улучшилась ситуация с контейнерными площадками и баками для вывоза мусора.

ФОТО: Сергей ЛУКАШЕВИЧ

В 2020 году предстоит еще больший объем работ: контейнерных площадок должно стать больше на 683 единицы, а баков – на 2100.

Накопленные отходы со всей республики отправляются на полигоны, коих в Удмуртии до начала мусорной реформы насчитывалось 8. Сейчас же их стало 5: на самом крупном – «Чистом городе» под Ижевском – началась модернизация, что позволило увеличить мусоросортировочные мощности, а с 2020 там будут впервые в республике перерабатывать органические отходы в плодородный грунт.

ФОТО: Сергей ЛУКАШЕВИЧ

- С начала года (ред. с января по 1 декабря 2019) на полигоны было вывезено 300 тонн отходов, - добавил Ярослав Владимирович. – А это практически в 2 раза больше, чем в предыдущем году. Это говорит о своеобразной «легализации» мусора. То есть мы понимаем, что система работает.

В следующем году в Удмуртии запустят еще 3 мусоросортиворочных станции в Якшур-Бодье, Глазове и Уве. Это увеличит мощности до 250 тысяч тонн в год, что позволит перерабатывать больше половины произведенных жителями Удмуртии отходов. В 2020 году в Камбарке откроют новый, отстроенный полигон «с нуля», а в Сарапуле – запустят временно старый.

Что изменилось для жителей?

Услуга «обращение с ТКО» стала коммунальной, а значит обязательной для всех: и для физических, и для юридических лиц. Новая система пришла во все населенные пункты Удмуртии, независимо от их удаленности от полигонов.

Вместе с новой услугой жители региона получили гарантию, что мусор обязательно попадет на полигоны, а не в лес: за спецтранспортом следят в онлайн-режиме через системы ГЛОНАСС и GPS. На самой станции каждый автомобиль идентифицируют по номеру и взвешивают: до и после разгрузки. И самое главное – перевозчики впервые получают оплату только по факту привоза мусора. Все это позволяет минимизировать риски образования стихийных свалок.

Тарифы на 2020 год будут утверждены уже 20 декабря. ФОТО: АРХИВ

«Нет» несанкционированным свалкам

Регоператор совместно с Минприроды Удмуртии активно занялся вывозом отходов с несанкционированных свалок. К концу 2019 года ликвидировано уже 96: леса и овраги республики избавились от 7663, 42 тонн мусора. Однако некоторые свалки настолько большие, что их уже невозможно вывезти. Выход один – рекультивация.

- В каждом муниципальном образовании есть районные свалки, их 24. Там без рекультивации никак не справится. В следующем году начнутся работы в Якшур-Бодьинском и Малопургинском районе. На это выделено 75 млн рублей. В 2021 году избавиться от огромных свалок смогут ещё пять районов, - рассказал Денис Удалов, глава Минприроды Удмуртии.

На сайте регоператорудмуртии.рф запущена первая в России Карта ликвидированных свалок. На ней можно увидеть красные точки – это глобальные мусорные отложения на территории Удмуртии общим весом 1,4 млн тонн и зеленые – уже ликвидированные свалки.

Раздельный сбор отходов

Работа в республике ведется и по внедрению раздельного сбора отходов. Только в Ижевске установили более 300 спецконтейнеров. В 2020 году работа продолжится.

ФОТО: Сергей ЛУКАШЕВИЧ

Также Регоператор открыл первый в республике «Экопункт» - туда можно круглосуточно сдать макулатуру и ПЭТ-бутылки. Один такой компактор заменяет около 500 обыкновенных контейнеров для раздельного сбора мусора.

- Нам нужно снизить нагрузку на полигоны, - говорит руководитель регионального оператора ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин. - В Кировской области - 21 полигон, в Татарстане 55, у нас 5. Если мы не будем принимать меры по сортировке, то через 2-3 года, мы просто их переполним. Встанет задача по строительству новых, поэтому мы должны идти по пути глубокой сортировки отходов.

Экообразование

Если до 2019 года экообразование велось точечно и несистемно, то сегодня в программу школ и детских садов города активно внедряется урок «Секреты переработки». Их проводят педагоги, которые прошли обучение у московского тренера Центра экономии ресурсов. До конца года получить знания о раздельном сборе мусора смогут 1500 детей.

В следующем году планируется открыть второй бесплатный набор на семинар и пригласить не только столичных учителей и воспитателей, но и районных.

В ближайшем будущем Регоператор планирует внедрить систему экообразования на всех этапах: «сад – школа – вуз». В этом направлении уже ведутся работы совместно с УдГУ, Минприроды и Минобразования Удмуртии.