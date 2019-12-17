Где заказать Деда Мороза в Ижевске и сколько стоят услуги новогоднего волшебника?

Под Новый год каждый малыш ждет чуда и верит, что именно к нему в дверь постучится Дедушка Мороз. «Комсомолка» выяснила, сколько стоит пригласить новогоднего волшебника, Снегурочку и Эльзу из «Холодного сердца» в Ижевске.

Детская студия WoW *

На выбор родителей две программы. В первую входит визит Дедушки Мороза и Снегурочки и игры со сказочными персонажами. Малыша попросят прочитать стишок (в подарок он получит фигурку из шариков).

Во время второй программы ребенок увидит «Лента-шоу», фокус «Левитация», а также получит презент из шариков. Обе программы длятся около 30 минут. Если родители приготовили свои подарки, то волшебник вручит их в праздничной обстановке.

Стоимость: до 29 декабря - 2000 - 2400 руб., 30 декабря - 2500 - 2900 руб., 31 декабря - от 2500 (стоимость также будет зависеть от времени).

Дополнительно: можно заказать дополнительного персонажа - Эльзу из мультфильма «Холодное сердце» (0+), стоимость - от 1000 руб.

Контакты: 89124485518 (Елена)

Праздничное агентство «Можем!»

В стандартный пакет входит 10-минутное поздравление от сказочного волшебника. В классический - около 15-20 минут общения с Дедом Морозом и Снегурочкой: для ребенка проведут игровую программу и подарят сладкий подарок. В дополненный пакет входят 14-20 минут игровой программы, мини-грим, мыльные пузыри и подарок - фигурка из шарика.

Стоимость: до 25 декабря - от 800 до 1600 руб. (в зависимости от выбранного пакета), 26-28 декабря - от 1100 до 2100 руб. (в зависимости от выбранного пакета), 29-30 декабря - от 1600 до 2600 руб. 31 декабря - от 2100 руб. (в зависимости от времени визита и выбранного пакета).

Контакты: 47-26-47

Чем ближе к праздничной дате - тем выше стоимость шоу-программ аниматоров. Фото: Диля Ахмадишина

Организация «Школа новых технологий»

Аниматоры «Школы Новых Технологий» также выезжают на дом в роли Деда Мороза и Снегурочки. Программа длится около 15-20 минут, в нее входят игры и конкурсы с Дедом Морозом. Добрый волшебник выслушает стишок и вручит подарок, подготовленный родителями.

Кстати, компания предлагает бесплатный бонус - именное видеообращение Деда Мороза для малыша. Родители сообщают достижения ребенка за год, и в видеообращении Дед Мороз это озвучивает и сообщает, что совсем скоро придет к нему в гости.

Стоимость: от 1000 руб., цены зависят от даты выезда.

Контакты: 244-714 или 244-716

Компания «Экспресс чудес»

Для ижевчан на выбор предлагается несколько программ. Первая, 15-минутная, программа включает в себя поздравление и игры от Деда Мороза. Вторая, 30-минутная, программа включает в себя игры и поздравления, а также аквагрим, фигурки из шариков и небольшое шоу мыльных пузырей. Третья программа рассчитана на час - дополнительно к получасовой программе родители могут выбрать серебряное, бумажное или криошоу с жидким азотом.

Стоимость: от 2500 рублей. Стоимость часовой программы - от 5000 руб.

Дополнительно: можно заказать дополнительного персонажа - фьека или снеговика Олафа из мультфильма «Холодное сердце» (0+), стоимость - 1000 руб.

Контакты: 89120132383

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*Возможность оказания услуги в данных компаниях указана на момент 13 декабря. Точную цену и режим работы уточняйте по телефонам. На правах рекламы