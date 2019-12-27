«Зашевелятся, когда дом рухнет, и меня придавит»: в удмуртском селе несколько месяцев топит жилые дома

В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница Малой Пурги - пожаловалась на то, что несколько месяцев ее улицу затапливает. Проблемы начались еще осенью - по канаве вдоль улицы текла вода, застаиваясь и заливая дома людей. Помощи женщина попросила во множестве ведомств, но никто не смог решить ее проблему. Почему никто так долго не устраняет аварию, кто ответственный за это и чего ждать жителям, разбирался журналист «Комсомолки» Дмитрий Бикин.

Так ситуация выглядела в самом начале. Тревогу жители начали бить в ноябре. Фото предоставлено героем публикации

В ледяном кольце

В село я решил съездить лично - посмотреть все своими глазами. Когда только-только выехал из города, оказалось, что на улицу Азина - именно она страдает больше всего - именно в этот момент приехал экскаватор. Сначала я подумал, что проблема решена, но позже выяснилось - история только начинается.

Фото: автора

Дом Татьяны Базар (именно она обратилась к нам за помощью) заливает уже третий месяц. Сначала вода стояла на улице, потом начала застывать, после - ушла в подвалы… Как пояснила женщина, она уже обращалась в администрацию района, администрацию главы Удмуртии, прокуратуру, МЧС, ОНФ, лично к главе района, управление ЖКХ и сельский совет... Ни одно из обращений не дало ожидаемого результата - к середине декабря дом едва ли не оказался в ледяном кольце. Заледенело все - дорога, канава, подъезд к дому, двор.

В свое подполье женщина уже даже боится спускаться - там нет света, но плесень начала распространяться огромными площадями уже на ступенях.

Плесень огромными площадями растет уже на ступеньках в подполье. Фото предоставлено героем публикации

- Я устала, я уже три месяца борюсь, но меня никто не слышит. У меня астма, я из-за сырости уже несколько месяцев живу на баллончиках, - едва сдерживая слезы, говорит Татьяна. - Не знаю, куда обращаться, куда жаловаться уже. Путину, что ли, писать?

И страдает не только Татьяна. Подполья и погреба людей, живущих на этой улице, регулярно затапливает. Я спустился в один из них в доме 87-летней пенсионерки. В погребе стоят лужи - говорят, что раньше вода была по колено, но ее откачали. Но все равно ощущается стойкий запах сырости, плесени и гниющей картошки.

В подпольях гниют и плесневеют овощи. Фото: автора

Так много вопросов, так мало ответов

Вместе со мной на улицу Азина, по счастливому совпадению, приехал начальник управления муниципального хозяйства Владимир Ильин. Чиновник, судя по всему, сам в замешательстве и только разводит руками - о проблеме известно уже с октября, но решить к зиме ее не смогли.

Объяснений - почему именно топит людей - было несколько: поднялись грунтовые воды, прорвало агрызский или малопургинский водопровод. Выявлением проблемы в каждом конкретном случае занимаются разные бригады разных ведомств, проблема как была, так и есть, а чиновники продолжают разводить руками - таковы правила, ничего не можем поделать. Тем временем вода продолжает бежать и затапливать хозяйства.

Фото предоставлено героем публикации

- Я уже везде, куда можно, обращалась. - Продолжает рассказывать Татьяна. - Везде одни отписки. Все посылают в районную администрацию, а в самой районной администрации мне уже даже отвечать перестали.

Почти час мы провели вместе с чиновником на заледенелых дорогах, пытаясь прийти к какому-то выводу. Я не получил конкретного ответа, почему технику, чтобы вырыть ров для водоотведения, прислали только через три недели. Заказали ее вроде как сразу, но долго ждали - не то из района, не то из Владивостока. Почему так долго - ответа так и нет. Непонятно, и когда проблему решат - мне пояснили, что сначала нужно провести проверку, потом выделить деньги из бюджета, все оформить, сделать работы. У меня сложилось впечатление, что решения ждать не раньше мая.

Экскаватором вырыли ров для водоотведения, чтобы вода скапливалась там, а не в домах жителей. Но уже на следующий день, по словам Татьяны, она начала снова замерзать. Фото: автора

На всю зиму приняли решение копать вот такие рвы - чтобы вода стояла в них, а не подтапливала дома. Спрашиваю - будет ли техника дежурить здесь всю зиму, потому что уже через неделю вода снова замерзнет, а впереди - новогодние праздники, когда вообще никто не работает. Но и на этот вопрос ответа я не получил.

Может привести к астме

Ждать просят не только жителей села, но и нас. «Комсомолка» отправила официальный запрос на имя главы Малопургинского района. В администрации пояснили - запрос получили, но когда дадут ответ - неизвестно. То ли много других задач, то ли в ситуации так до конца и не разобрались и информацию для журналистов специалисты готовят отдельно...

Тем временем, с каждым днем ситуация становится все хуже. И пострадать могут не только припасы в подпольях, но и здоровье жителей. Врач-пульмонолог Ольга Рябова поясняет - во влажных помещениях с высокой вероятностью появляются плесневые грибы. Находиться рядом с ними долгое время опасно - у человека могут развиться аллергические заболевания бронхолегочной системы - бронхиальная астма, а также грибковые заболевания легких. Более того, эти проблемы могут потом преследовать человека всю жизнь.

- Нередко бывает так, что это является пусковым механизмом для дальнейшего развития аллергической бронхиальной астмы. Важно исключить контакт с грибковыми аллергенами, но даже это не может дать стопроцентной гарантии, что заболевание уйдет, так как механизм аллергического воспаления запустился, - комментирует эксперт.

Фото: автора

Имеют право на компенсацию

Адвокат Максим Белоковыльский добавляет - если из-за этих условий действительно пострадало здоровье, то жители имеют право на компенсацию. Правда, доказывать это придется в суде. Заодно можно попробовать заявить на бездействие чиновников.

- Уже сейчас можно обращаться в суд, если жители считают, что власти бездействуют, - поясняет Максим Белоковыльский. - И в данном случае закон предусматривает определенную льготу для гражданина.

Так, люди могут заявить о бездействии служб, а отчитываться о принятых (или не принятых) мерах будут уже власти. Жалобу можно подать как коллективную, так и индивидуальную. А к ней приложить все доказательства - фото, копии обращений.

«Потоп» тянется почти через всю улицу. Фото предоставлено героем публикации

Эксперт «Комсомолки» в сфере строительства в сложившейся ситуации тоже не видит ничего хорошего. Из-за постоянного изменения уровня воды деревянные дома могут просто сгнить.

- Деревянные венцы (один ряд бревен. - Прим. ред.) могут в таких условиях даже за один сезон полностью сгнивать. Если венец нижний, то дом начнет крениться в одну или другую сторону. Придется все поднимать, менять - а это стоит очень больших денег, - рассказал он.

Мне что делать, скажите? Ложиться и помирать?

Сейчас жители села надеются пережить в своих домах хотя бы один сезон. Беспокоятся - даже если лед будут каждый день скалывать, то весной все эти залежи все равно растают, и тогда улицу просто смоет. Уже сейчас в погребах портятся все припасы, «взрываются» закатанные банки. В следующем году в сырой земле ничего не вырастет, и придется голодать.

- Все обсуждают, мол, не наша ответственность, не наше дело, не мы решаем. И все ждут, тянут. А нам-то, людям, что делать? Мне-то что делать, скажите? - обращается Татьяна к чиновнику. - Ложиться и помирать?! - не выдерживает она. - Неужели вы начнете вопросом заниматься, только когда дом рухнет, и кого-нибудь придавит?!

Мы надеемся, что власти района и региона примут все необходимые меры для того, чтобы оперативно решить проблему людей. «Комсомолка» будет следить за дальнейшим развитием событий.