10 самых ярких фото с открытия новогодней елки в Ижевске
Вечером 27 декабря на Центральной площади в Ижевска прошло яркое открытие новогодней елки и ледового городка. Мероприятие стало началом 12-дневного фестиваля «Мечты - это про100!», приуроченного к грядущему году столетия Удмуртии.
- Стартовавший сегодня Новогодний фестиваль уже завтра доберётся до всех районов города, где одновременно в парках и скверах откроются новогодние торжества. А дальше – каждый день на Центральной площади и на районных площадках горожан ждет много сюрпризов. Не советую уезжать на праздники из города, потому что здесь, в Ижевске, будет интересно, - сказал со сцены глава Ижевска Олег Бекмеметьев
Каждый вечер, с 28 декабря по 7 января, на площади с 19.00 ижевчан и гостей города ждет праздничная программа.
Полная афиша праздничных мероприятий - на сайте. А пока давайте полюбуемся на фото!
Главными героями стали конечно же Дед Мороз и Снегурочка Фото: пресс-служба главы и правительсва Удмуртии
Появился Дедушка Мороз весьма эффектно: он спустился с крыши дома правительства, куда «приземлился» по ошибкеФото: Амир Закиров
На протяжение всего праздника с гостями были две веселые мышки Моня и Соня – символы наступающего годаФото: Сергей ГРАЧЕВ
Глава Ижевска произнес со сцены поздравлениеФото: Амир Закиров
Новогодние гуляния начались с веселого представленияФото: Сергей ГРАЧЕВ
Новая 20-метровая елка украшена иллюминацией в стилистике удмуртских узоровФото: Амир Закиров
В этом году в ансамбле ледового городка 15 скульптур – это горки, лабиринты со стихами поэтов Удмуртии, детские лазалки и скульптуры Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Новогоднее представлениеФото: Амир Закиров
Кульминацией праздника стал большой хоровод
Дети и взрослые веселились в ледовом городкеФото: Амир Закиров
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ИСТОЧНИК KP.RU
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