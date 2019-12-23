Оштрафуют ли за нарушение «тихого часа» и что считается шумом: 5 вопросов о законе о тишине в Ижевске

15 декабря вступил в силу закон о тишине, который приняли депутаты Госсовета Удмуртии. Что теперь можно и нельзя делать в квартире, разбиралась «Комсомолка».

Что было?

Напомним, что закон о тишине приняли в Удмуртии в 2011 году. Он запрещал шуметь с 23:00 до 7:00 часов: допускались только спасательные и аварийные работы. За нарушение закона предусматривался штраф 1000 до 2500 рублей для граждан, от 3000 тысяч до 5000 рублей для должностных лиц, от 10 000 до 15 000 рублей для юридических лиц. Об этом говорится в документе «Об установлении административной ответственности за отдельные виды правонарушений (с изменениями на 8 апреля 2019 года)»

Что считается шумом?

- Громкая речь;

- Крики;

- Свист;

- Пение;

- Использование звуковоспроизводящих устройств;

- Неотключение неоднократно срабатывающей автосигнализации;

- Использование громкоговорящих устройств на повышенной громкости;

- Выполнение ремонтных, строительных, разгрузочно-погрузочных работ;

- Использование пиротехнических средств (петард, ракетниц и других);

- Иные действия, сопровождающиеся звуками, повлекшими нарушение тишины и покоя граждан.

Что изменилось?

Новый закон увеличивает интервал, в который запрещено шуметь: с 22:00 до 8:00 в будни и с 23:00 до 9:00 в выходные. Также теперь не рекомендуется шуметь днем с 13:00 до 15:00.

Штрафы для физических лиц составят 2500 рублей, для должностных лиц 15000, для юридических лиц – до 50000 рублей.

А как на практике?

Если плачут дети или шумят домашние животные, вам штраф не выпишут, заявили МВД по Удмуртской республике. Не привлекут вас к ответственности и в том случае, если днем вы будете заниматься музыкой – например, играть на трубе.

Кстати, приборов для измерения уровня шума у полиции нет. Все основывается на субъективных показаниях нескольких свидетелей. Поэтому если вы пожалуетесь на соседа, но к моменту приезда полиции он прекратит сверлить стены, то избежать ответственности ему не удастся. Главное, чтобы ваши словно подтвердили еще пара свидетелей.

Полиция должна приехать на вызов в течение 30 минут. Через 10 дней выносят решение – есть ли состав дела. Если да, то его направляют в районную администрацию.

Есть мнение

Как живут ижевчане с новым законом?

Ксения, 23 года

- У нас новостройка, все переезжают и делают ремонт. Мы просто договорились в чате дома, что будем шуметь, - говорит Ксения.

Дмитрий, 22 года

- Я иногда слушаю музыку по ночам или зову друзей. Они шумят, топают, моются ночью. Но мы всем домом уже к этому привыкли, и никто не жалуется. Даже договариваться ни с кем не надо было, - говорит Дмитрий.

Екатерина, 30 лет

- Недавно переехала в новостройку. В подъезде много маленьких детей, поэтому тема шума стоит очень остро. Стоит только начать сверлить, как в чате дома начинается скандал. Так что когда мне нужно установить, заранее пишу соседям, что собираюсь сверлить стены, чтобы они могли отправиться с детьми на прогулку. А в старом доме, в котором я жила, можно было шуметь сколько угодно – все относились спокойно.