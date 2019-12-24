9 фото Ижевска, которые создают новогоднее настроение
До Нового года осталось всего ничего, город постепенно наряжается к праздникам. Фотографы «Комсомолки» прошлись по Ижевску и сделали сказочные снимки елочек и зимнего оформления.
У здания администрации украсили деревья, которые теперь похожи на бокалы Фото: Сергей Грачев
В сквере Шувалова тоже появилась зеленая красавица Фото: Сергей Грачев
В парке Космонавтов горожан радует большой светящийся подарок Фото: Амир Закиров
Также в парке всех гостей встречает светящаяся мышка – символ наступающего года Фото: Амир Закиров
В небольшом дворике на улице Горького повсюду развесили гирлянды Фото: Амир Закиров
Преобразились к Новому году и скверы города – в Рябиновом сквере установили большую и пушистую елочку Фото: Амир Закиров
На Центральной площади города появился большой разноцветный шар. 27 декабря здесь откроется ледовой городок и зажгут огни на 20-метровой елке Фото: Сергей Грачев
На улице Пушкинской уже везде горит иллюминация Фото: Амир Закиров
Украсили в этом году и Советскую Фото: Амир Закиров
ИСТОЧНИК KP.RU
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