Группа «Шляпники», метание валенка и «сУхой день»: чем ижевчанам заняться в новогодние каникулы?

27 декабря

В 19.00 на Центральной площади Ижевска откроют ледовый городок и зажгут огни на Главной елке республики.

28 декабря

С 11:00 до 13:00 праздничные гуляния запланированы в поселках Старки и Смирново, а также микрорайоне Липовая роща.

А в 15:00 несколько новогодних красавиц станут еще прекраснее: огни зажгутся на елочках в парке Космонавтов, скверах «Рябиновый», «оружейника Драгунова», «Металлургов», доме народного творчества «Спартак» и площадках у ТЦ «Радуга» и ТРК «Столица».

С 19:00 на Центральной площади Ижевска пройдет мероприятие «В здоровом теле - здоровый дух»: горожане могут встретиться с настоящими «моржами» и сделать зарядку со звездой. Какой - пока держат в секрете.

29 декабря

С 11:00 пройдет межнациональный турнир «Хоккей на валенках» на ипподроме города.

В 19:00 на Центральной площади пройдет праздничная программа «Мечты о театре» - ижевчане станут настоящими актерами и поучаствуют в иммерсивном спектакле.

30 декабря

В 19:00 Центральная площадь станет местом исполнения желаний - запланирована праздничная шоу-программа «Чудеса творят люди». Горожане познакомятся с земляками, которые в 2019 году исполнили чужие и осуществили свои мечты, а также смогут написать о своем желании на специально возведенной стене. И оно обязательно сбудется!

31 декабря - 1 января

31 декабря в 20:00 масштабные гуляния начнутся на Центральной площади города: ижевчан ждет световое видеошоу, новогодний концерт, шоу-программа, дискотека и фейерверк. Праздничная программа продлится до 03:00.

1 января горожан в 00:30 приглашает сквер «Металлургов» и поселок Радужный.

2 января - «Удмуртия - это этно»

С 12:00 в парке им. Кирова пройдет фестиваль народных игр «Игра под шубой», где можно вспомнить любимые зимние забавы: «царь горы», футбол, катание на санках и многое-многое другое! Организаторы обещают устроить незабываемый парад самых модных шуб сезона и наградить самых активных участников.

В 19:00 на Центральной площади города смешаются самобытность и современность: выступят «Бабушки из Бураново» и кавер-группа «Мамульки bend» из Ярославля. Это будет взрыв диско, панка и джаза, сдобренных фольклором.

3 января - «Удмуртия - это вкусно»

Парк Кирова в 12:00 ждет горожан на фестиваль «сУхой день», где рыбаки посоревнуются в своих умениях: лучшие будут вознаграждены. Активно провести время можно и на берегу пруда - поучаствовать в состязаниях на ловкость, точность и терпение. Также в программе уха и интерактив для самых маленьких.

Завершится «вкусный» день на Центральной площади, где итальянская пицца сразится с удмуртскими перепечами, в 19:00. Участником одной из команд может стать любой желающий. А самое главное блюдо - выступление группы «Пицца» - организаторы преподнесут зрителям в качестве десерта.

4 января - «Удмуртия - это техно»

С 12:00 до 15:00 в парке Кирова за звание «Техно-деда Мороза» поборются главные волшебники города. Главное условие участия - надеть костюм или часть костюма Деда Мороза, Снегурочки или их помощников. Каждый на финише будет отмечен подарками.

С 16:00 желающие могут поучаствовать в рождественской лыжной гонке на СОЛК им. Кулаковой.

А уже в 19:00 Центральную площадь наводнят роботы, автоботы и технодиджеи, а Дед Мороз поставит химические опыты!

5 января - «Удмуртия - это метко»

В 12:00 в парке им. Кирова пройдет фестиваль «А, ну-ка, валенок!», где участники посоревнуются в меткости и дальности метания валенка.

А вечером, в 19:00 горожан ждет праздничная программа, где можно узнать неизвестные факты из жизни оборонных предприятий, что объединяет Удмуртию и страны Мозамбик, Гватемала и Буркина-Фасо, а также поучаствовать в шоу африканских барабанов AFRODJEMB. Специальным гостем станут «Шляпники».

6 января - «Удмуртия - это космо»

В парке им. Кирова с 12:00 горожане смогут посетить фестиваль «КосмоЛед», где самый большой бесплатный каток в республике на один день превратится в настоящий скоростной трек. В программе - заезд турбосаней и космостарты на коньках.

С 19:00 на Центральной площади Ижевска пройдет космическое лазерное шоу и флэшмоб «Достучаться до небес».

7 января - «Удмуртия - это про100»

С 10:00 начнутся рождественские гуляния у Свято-Михайловского собора и 9-й фестиваль Ангелов и Архангелов.

С 12:00 до 15:00 в парке им. Кирова пройдет рождественский полумарафон.

В 19:00 на Центральной площади пройдет шоу-дискотека от «Эктоники» и звезд современной эстрады, презентация ярких событий года 100-летия государственности региона и яркое пиротехническое шоу!

Будь в курсе!

С 1 по 7 января игры, конкурсы, интерактивы и праздничные гуляния ждут горожан и на других площадках - парке Космонавтов, скверах «Рябиновый», «оружейника Драгунова», «Металлургов», «Молодоженов» и Крымской аллее. Начало в 12:00.

А на Центральной площади Ижевска каждый день с 1 января (начало в 12:00) для самых юных горожан и гостей столицы будут проходить детские театрализованные представления.

Со 2 по 6 января горожан в 12:00 ждут культурные площадки города - организаторы подготовили межмузейный квест «Нереальные и100рии». 2 января он пройдет в Удмуртском республиканском музее ИЗО, 3-го - в музее-заповеднике «Лудорвай», 4-го - в национальном музее имени К. Герда, 5-го - в музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова, а 6-го - в выставочном центре «Галерея».

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