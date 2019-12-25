«Огненный рассвет»: топ-8 фотографий рассвета в Ижевске
Утро 25 декабря порадовало ижевчан огненным рассветом. Конечно же, от самых активных пользователей соцсетей посыпались прекрасные фотографии разного, но такого красивого рассвета. Собрали топ-8 фотографий.
Фото: anastasia_poponina
Фото: ka_ka_xa
Фото: aleksey_pantyukhin
Фото: anastasia_poponina
Фото: eropka144
Фото: uliamalkovaa
Фото: natu_wolf
Кстати, по прогнозам синоптиков 25 декабря, в среду, днем ожидается -3...-5 градусов, ночью -5...-7 градусов. Временами осадки (мокрый снег, морось). Ночью местами ледяной дождь, гололед. На дорогах гололедица.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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