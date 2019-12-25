2019-12-25T10:43:45+03:00
Общество

«Огненный рассвет»: топ-8 фотографий рассвета в Ижевске

Собрали фотографии из соцсетей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: maeraanФото: maeraan
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Утро 25 декабря порадовало ижевчан огненным рассветом. Конечно же, от самых активных пользователей соцсетей посыпались прекрасные фотографии разного, но такого красивого рассвета. Собрали топ-8 фотографий.

Фото: anastasia_poponina

Фото: anastasia_poponina

Фото: ka_ka_xa

Фото: ka_ka_xa

Фото: aleksey_pantyukhin

Фото: aleksey_pantyukhin

Фото: anastasia_poponina

Фото: anastasia_poponina

Фото: eropka144

Фото: eropka144

Фото: uliamalkovaa

Фото: uliamalkovaa

Фото: natu_wolf

Фото: natu_wolf

Кстати, по прогнозам синоптиков 25 декабря, в среду, днем ожидается -3...-5 градусов, ночью -5...-7 градусов. Временами осадки (мокрый снег, морось). Ночью местами ледяной дождь, гололед. На дорогах гололедица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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