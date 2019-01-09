2020-01-09T10:20:27+03:00
Общество

Лепят пельмени, играют в хоккей: как провели новогодние каникулы первые лица Ижевска и Удмуртии

«Комсомолка» заглянула в соцсети к министрам, спортсменам и руководству республики
Анна Виноградова
Поделиться:
Лепят пельмени, играют в хоккей: как провели новогодние каникулы первые лица Ижевска и УдмуртииЛепят пельмени, играют в хоккей: как провели новогодние каникулы первые лица Ижевска и УдмуртииФото: Архив «КП» в Ижевске
Изменить размер текста:

Новогодние каникулы – время отдыха не только для горожан, но и для министров, известных спортсменов и даже руководителя республики. Заглянули к ним в соцсети и выяснили, как первые лица Ижевска и Удмуртии проводят праздники.

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов вместе с семьей побывали у главной новогодней елки на Центральной площади Ижевска Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов вместе с семьей побывали у главной новогодней елки на Центральной площади Ижевска Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Александр Бречалов встретил новый год в Краснодаре. 1 января он устроил себе 20-километровую пробежку, а 3 января опубликовал видео, где вместе с семьей лепит пельмени. Фото: Александр Бречалов, vk.com

Александр Бречалов встретил новый год в Краснодаре. 1 января он устроил себе 20-километровую пробежку, а 3 января опубликовал видео, где вместе с семьей лепит пельмени. Фото: Александр Бречалов, vk.com

31 декабря председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин встал на коньки. «Закончил год хоккеем, начал лыжами. С Новым 2020 годом, друзья!», – написал он в соцсетях Фото: Олег Гарин, facebook.com

31 декабря председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин встал на коньки. «Закончил год хоккеем, начал лыжами. С Новым 2020 годом, друзья!», – написал он в соцсетях Фото: Олег Гарин, facebook.com

Алина Загитова с любимой питомицей, собакой по кличке Масару, 31 декабря Фото: www.instagram.com, azagitova

Алина Загитова с любимой питомицей, собакой по кличке Масару, 31 декабря Фото: www.instagram.com, azagitova

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский в новогоднюю ночь прогулялся с семьей по Центральной площади, а 3 января посетил мастер-класс от легенды лыжных гонок Тамары Тихоновой Фото: Александр Варшавский, f

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский в новогоднюю ночь прогулялся с семьей по Центральной площади, а 3 января посетил мастер-класс от легенды лыжных гонок Тамары Тихоновой Фото: Александр Варшавский, f

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Говорят «ты на детях зарабатываешь» - создатель платной горки объяснил, за что брал деньги
Горка размещена в муниципальном парке имени Кирова. КП-Новосибирск дозвонилась до его директора, а также нашла строителя аттракциона, который из-за шумихи потерпел убытки [давайте обсудим!]
Новости 24
У индивидуального предпринимателя в Удмуртии похитили более 200 тысяч рублей
8-летнего мальчика на тюбинге сбили в Удмуртии
Почти 100 машин вышли расчищать от снега Ижевск
По факту падения 11-летнего ижевчанина в шахту лифта проводится доследственная проверка
Реконструкцию «Ленинки» в Ижевске возобновили 3 января
В Рождество в Удмуртии прошел чемпионат Удмуртии по зимнему картингу
Студенты помогли убрать снег в одном из поселков Удмуртии
Жители Удмуртии вновь смогут увидеть песцов в зоопарке
Автомобиль изъяли у ижевского неплательщика
Ижевское предприятие «Концерн Калашников» поставит 40 тысяч АК-12 в Минобороны России
Мужчина пропал в Удмуртии
Дорожные службы чистят окраины Ижевска
Дамбу прорвало в Удмуртии
Пропавшая в Новый год мать из Уфы может находиться в Ижевске
Первый канал не покажет «Спящую красавицу» с участием уроженки Ижевска Алины Загитовой
Житель Ижевска занял второе место на конкурсе ледовых скульптур в Екатеринбурге
Пропавшего школьника нашли в заброшенном здании Ижевска
Олимпийская чемпионка Алина Загитова возобновит тренировки после шоу Татьяны Навки
На улицах Ижевска продолжается расчистка дорог от снега
В праздновании Рождества в Удмуртии приняли участие 13,6 тысяч человек
11-летнего мальчика разыскивают в Ижевске
Спортсмены из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия в Кубках IBU
Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе
Более 50 призов и кёрлинг: в парке имени Кирова в Ижевске прошел фестиваль «Космолёд»