Лепят пельмени, играют в хоккей: как провели новогодние каникулы первые лица Ижевска и Удмуртии
Новогодние каникулы – время отдыха не только для горожан, но и для министров, известных спортсменов и даже руководителя республики. Заглянули к ним в соцсети и выяснили, как первые лица Ижевска и Удмуртии проводят праздники.
Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов вместе с семьей побывали у главной новогодней елки на Центральной площади Ижевска Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
Александр Бречалов встретил новый год в Краснодаре. 1 января он устроил себе 20-километровую пробежку, а 3 января опубликовал видео, где вместе с семьей лепит пельмени. Фото: Александр Бречалов, vk.com
31 декабря председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин встал на коньки. «Закончил год хоккеем, начал лыжами. С Новым 2020 годом, друзья!», – написал он в соцсетях Фото: Олег Гарин, facebook.com
Алина Загитова с любимой питомицей, собакой по кличке Масару, 31 декабря Фото: www.instagram.com, azagitova
Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александр Варшавский в новогоднюю ночь прогулялся с семьей по Центральной площади, а 3 января посетил мастер-класс от легенды лыжных гонок Тамары Тихоновой Фото: Александр Варшавский, f
ИСТОЧНИК KP.RU
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