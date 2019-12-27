Катки в Ижевске 2020: где можно покататься на коньках детям и взрослым

«Комсомолка» собрала список мест, в которых можно «выгулять» свои коньки.

Ледовый дворец «Молодежный»

Крытый каток. На территории дворца есть гардероб и буфет.

Режим работы: массовые катания проходят в субботу и воскресение, с 18:00 – 22:00.

Адрес: проспект Калашникова, 15

Телефон: +7 (3412) 60-05-81

Цены: аренда коньков 100р./час; вход: дети до 3-х лет - бесплатно; дети 4-10 лет - 100р.; взрослые (с 11 лет) - 200р.

«Динамо»

В 2019 году обновленный «Динамо» открыл свои двери для всех желающих.

Адрес: ул. Красногеройская, 20

Телефон: +7 (3412) 78-69-47

Режим работы: в будни с 17:00 до 22:00, в выходные с 11:00 до 22:00

Цены: вход: в будни – 100р., в выходные – 150р., прокат коньков– 150р.

ТРЦ «Омега»

Каток расположен на 3 этаже ТРЦ «Омега», оборудован раздевалкой с индивидуальными шкафчиками для хранения, пунктом проката и заточки коньков, системой сушки коньков.

Где: г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32

Телефон: 8 (3412) 912-653

Режим работы: ежедневно, с 10:00 до 23:00

Цены:

- в будни со своими коньками 200р./час, 250р./безлимит; с прокатом 300р./час, 350р./безлимит.

- в выходные со своими коньками 220р./час, 250р./безлимит; с прокатом 320р./час, 350р./безлимит.

- детям до 7 лет в любой день со своими коньками бесплатно; с прокатом 100р. (обязательно сопровождение взрослого в коньках) .

Стадион «Купол»

Есть два катка: хоккейная коробка и вокруг стадиона «Купол».

Где: ул. Кирова, 6

Телефон: 48-02-08

Режим работы: ежедневно, 10:00 – 22:00

Цены: до 220р.

Каток в парке Космонавтов

Каток находится на улице прямо перед Центром русской культуры «Русский дом». Есть буфет и гардероб в здании.

Где: Воткинское шоссе, 118

Телефон: 44-05-22

Режим работы: ежедневно, с 10:00 до 20:00

Цены: с арендой коньков – 50р./30 минут, 100р./час. Со своими коньками – 50р./30 минут и 70р./час

Каток в парке Кирова

22 декабря в парке им. Кирова открылся самый большой бесплатный каток Ижевска – его длина составляет порядка 400 метров. Ледовая дорожка делится на три части: детская, общая и экстремальная.

Где: ул. Кирова, 8а.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00

Цены: вход со своими коньками бесплатно. Аренда коньков платная

«Кеч-парк» в Козьем парке (Березовая роща)

Каток размером с футбольное поле.

Адрес: ул. Авангардной, ул. 8 Марта, пер. Парковым и р. Карлуткой

Телефон: 8 (3412) 57-64-55

Режим работы: в будни 12:00-22:00; в выходные и праздничные дни 10:00-22:00

Цены:

-со своими коньками 50-70р. (для детей 6-12 лет), 80-100р. (для взрослых)

-170-200р. (для взрослых в будни), 220-250р. (для взрослых в выходные), 140-170р. (для детей в будни), 180-200р. (для детей в выходные)

Как добраться: до ост. «ул. Авангардная» на трамвае 2, 7, 9; до остановки «Подшипниковый завод» на троллейбусе 2, 14, затем пешком по ул. Авангардной, до остановки «Завод Редуктор» на автобусе 12, 27, 22, 79.

Режим работ и цены уточняйте по телефонам.

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