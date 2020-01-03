Фоторепортаж: как «Мамульки бенд» и «Бабушки из Бураново» спели на одной сцене в Ижевске

2 января в Ижевске, прошедшее под эгидой «Удмуртия – это этно», завершилось зажигательным концертом. На одной сцене выступили кавер-группа «Мамульки бенд» из Ярославля и любимые «Бабушки из Бураново». Для тех, кто не смог побывать на концерте, мы собрали фотоотчет с мероприятия.

«Как можно сидеть дома?»

Сотни горожан, которые пришли на праздник, не просто пришли послушать хорошую музыку. Они задали тон праздника: пели, танцевали и веселились.

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

- Весело! Здорово! Я вчера приходила сюда и завтра снова приду. Это так классно, что каждый день новая программа! Уже и не хочется дома сидеть, хочется на праздник, в народ – столько знакомых здесь увидела! – поделилась ижевчанка Эльвира.

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

- Как дома сидеть, если здесь так радостно, азартно и по-новогоднему?! – удивляется зрительница Любовь.

ФОТО: Эдуард КАРИПОВ

Народная кладовая

Праздничная программа началась с флешмоба «Мы вместе».

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

- Удмуртию по праву можно назвать народной кладовой! В нашей республике проживает 130 национальностей, каждая из которых обладает уникальной историей и культурой и имеет свою ценность. Русские и удмурты, татары и марийцы, башкиры и украинцы, бесермяне и другие национальности – все мы одна дружная семья!

ФОТО: Эдуард КАРИПОВ

После перед горожанами и гостями столицы выступили руководитель и ведущая солистка эстрадного ансамбля «Шулдыр жыт» Наталья Ушакова, солистка ансамбля «Шулдыр жыт» и музыкального проекта «Чупай Эли» Эльвира Панченко, а также солистка первой удмуртоязычной рок-группы «Silent Woo Goore», создатель проекта «Ladi Sveti» Светлана Ручкина.

В Новый год – на работе

Импровизированный зал взорвался аплодисментами, когда на сцену вышли любимые «Бабушки из Бураново». Артистки спели песню латиноамериканских индейцев, удмуртскую композицию и частушки. Сюрпризом стала молитва «Аллилуйя».

ФОТО: Эдуард КАРИПОВ

- Нам с мужем очень понравилось. Зашли на площадь просто на елку посмотреть – говорят, она новая, - а попали на такой концерт. Я не люблю смотреть телевизор, лучше здесь – столько народу! – рассказала ижевчанка Анна.

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

Мы узнали, как артисты встретили Новый год. Оказывается, праздник все они отметили дома, со своими семьями. Кроме одной участницы – Ольги Туктаревой.

- У нас в Бураново есть традиция: 31 января мы устраиваем бал-маскарад, куда собираются почти все жители села. Потом я на полчасика убежала домой, встретила Новый год, и обратно на работу – в этом году мы устроили новогоднюю дискотеку, которая продолжалась до 6 утра!

Проверка на прочность

Следующими на сцену вышли «Мамульки бенд» - кавер-группа из Ярославля. Они исполнили знакомые всем коспозиции - «Буратино», «Вечная молодость», «Ты кинула», «Музыка нас связала», «Зима», «Видели ночь», «Новогодние игрушки» и другие.

ФОТО: Эдуард КАРИПОВ

- Спасибо вам, дорогие ижевчане, за такую возможность проверить себя на прочность и выступать перед вами почти в -15 градусов, - сказал вокалист Олег Майоров.

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

- Я думаю, что сегодня – это самый главный подарок, который создал нам с мужем праздничное настроение. Мы когда узнали, что будет выступать кавер-группа, задумались: а что это вообще такое? Залезли в интернет и решили: едем! Собрались за 5 минут – мы так не собирались на свидания в молодости, - рассказала 63-летняя Татьяна Трунаева. - Мы в таком восторге! Нас вернули в юность, в молодость, в ту пору, когда мы были еще только влюблены. Натанцевались, напелись, навеселились. Ну, если все кавер-группы такие, то мы точно будем их фанатами! Мы не ожидали, и теперь даже уходить не хочется. О нас думают, о нас заботятся и делают все, чтобы мы не лежали дома на диванах, а приходили на площадь и активно проводили свои каникулы!

ФОТО: Эдуард КАРИПОВ

Завершилась праздничная программа салютом.