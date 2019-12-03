«Под бой курантов»: истории ижевчан, родившихся в Новый год

Если традиционный новогодний комплект из салата «Оливье», «Иронии Судьбы» и мандаринок под елкой вас уже не впечатляют, то специально под новый год «Комсомолка» подготовила для вас три истории ижевчан, которые родились аккурат под Новый год.

В РОДДОМЕ УЖЕ ВСЕ ОТМЕЧАЛИ

ФОТО: Личный архив

Елизавета Хортюк родилась практически под бой курантов. 31 декабря мама решила, что «пора», и в 20:30 на свет появилась маленькая Лиза.

– Я всегда маме говорю – ну почему, почему именно 31-го? А она мне шутя отвечает – ну, а что мне, держать что ли надо было? – делится ижевчанка.

Работники роддома, конечно, не были готовы к спонтанным родам, поэтому принимать их пришлось уже немного подшофе – все уже отмечали, рассказывает Елизавета.

ОБЪЕЛАСЬ МАНДАРИНОВ

ФОТО: личный архив

Эта история позабавила всех журналистов и редакторов. Мы даже не надеялись на то, что найдется хоть одна такая. Но новогодний подарок 29 лет назад нам, сама того не зная, сделала мама ижевчанина Аркадия Новикова – объелась мандаринов и поехала рожать под бой курантов – раньше срока.

«НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПАСПОРТ»

ФОТО: личный архив

Еще один новогодний «корпоратив» в роддоме 44 года назад закончился неожиданными родами. Маму Ольги увезли в роддом в самый разгар праздника, и почти сразу у нее родилась дочь. Вот только по непонятным причинам в документах 31 декабря превратилось во 2 января. Почему так произошло, никто не знает – ни сама Ольга, ни ее мама. Наверное, врачам было лень переписывать прошлогоднюю статистику.

И хоть все знают о настоящем дне рождения, отмечать праздник Ольга предпочитает «по паспорту» – 2-го числа. Больше поводов для радости.

ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТЕЛИ ЗНАТЬ, НО СТЕСНЯЛИСЬ СПРОСИТЬ

Мы не постеснялись и задали нашим счастливчикам наивные и глупые вопросы:

Сколько дарят подарков?

Это, по словам наших героев, самый частозадаваемый вопрос. Настолько, что они уже устали на него отвечать.

Выявили простую закономерность – чем ближе друг или родственник к человеку, родившемуся в Новый год, тем больше вероятность, что он подарит два подарка.

Когда отмечаете?

Обычно день рождения отмечают либо вместе с Новым годом – так делает Аркадий, либо гораздо позже.

– В детстве я всегда радовалась, что 31-го все идут к нам в гости поздравлять меня. А мама –наоборот – все идут к нам, ей наготавливать. Гостям хорошо – готовить не надо, идём же на день рождения! – рассказывает Елизавета. – А сейчас уже особо не отметить: у всех же Новый год, 1-го все не в состоянии... Отмечаю где-то числа 5-го, но что это уже за день рождения спустя неделю, да и кафе и рестораны с трудом можно забронировать!

В такой же ситуации сейчас оказывается и Ольга. Только ей приходится готовить на два дня вперед. Сначала на Новый год, а через два дня – еще и на день рождения.

Не обидно, что день рождения совпадает с Новым годом?

– Нет. – Аркадий был краток.

– Всегда говорю, почему?! Почему именно 31-го?! В самый главный праздник! Да хоть 29-го февраля, и то лучше было бы! – делится Елизавета.

– Я уже привыкла, что у меня день рождения 2-го числа, поэтому даже как-то и не ассоциирую его с Новым годом, – поделилась Ольга.

Друзья забывают про день рождения?

– Про мой день рождения никто не забывает! – продолжает Елизавета. Даже если встречу старых приятелей, с которыми не виделись лет 10, они и то помнят, что у меня день рождения 31-го. Такое даже если захочешь, не забудешь!

– Интересно, что на день рождения ко мне приходит в два раза больше людей, чем на Новый год, – поделилась Ольга. – Мне кажется, вообще сложно забыть про день рождения друга, если он в новогодние каникулы. Гораздо легче не вспомнить про него какого-нибудь 20-го апреля.

Но не всем так повезло.

– Люди вообще не вспоминают о твоём дне рождения! – Все ждут нового года, – улыбается Аркадий.