«Удмуртия – это техно»: 4 января Ижевск заполонили роботы-трансформеры

4 января на Центральной площади Ижевска состоялся праздник «Удмуртия – это техно». Город заполонили роботы и автоботы, а гости мероприятия смогли заглянуть в будущее. Подробнее – в нашем репортаже.

Цифровой мир и роботы-трансформеры

Организаторы приготовили невероятный коктейль из технологий будущего и новогоднего волшебства. Так, сначала зрители смогли взглянуть на Ижевск в будущем: город предстал в цифровом мире, с умными домами и архитектурой, будто из фантастических фильмов.

А после, под зажигательные ритмы техно на сцену поднялись роботы-трансформеры Оптимус Прайм и Бамблби. Автоботы провели танцевальный мастер-класс и отправились к зрителям.

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

- Мы увидели, что в программе техно, роботы и подумали, что детям будет интересно посмотреть, - рассказывает жительница Увинского района Ольга. - Не разочаровались: дети успели с автоботами сфотографироваться, а мы на площадь в новогоднем убранстве посмотрели, здесь очень красиво!

- А мы просто пришли гулять на площадь. Даже не знали, что тут будут роботы, так что вышел сюрприз, - поделилась ижевчанка Ксения. – Я тут с супругом и двумя сыновьями. Ребята в восторге, такое шоу в наше время редкость!

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

А на сцене в это время незаметно появились Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили зрителей с Новым годом и пригласили их поучаствовать в подвижных играх.

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

- Думаю, для детей получился очень хороший праздник: Дед Мороз, трансформеры. Я в детстве смотрел про них мультфильмы и, наверное, если бы был ребенком, был бы счастлив, обязательно побежал бы фотографироваться. Но в будущем хочется видеть на таких мероприятиях наши местные наработки - хотя бы прототипы, а лучше действующие. У нас ведь очень много интересных проектов в сфере искусственного интеллекта и беспилотников, надеялся узнать о них больше, - рассказал программист Андрей.

Ритмы техно и флешмоб

На экранах в этот вечер можно было увидеть не только видеоролики с традиционными поздравлениями, но и посвященные техническим достижениям Удмуртии и успехам юных программистов и конструкторов.

На протяжении всего вечера не прекращались танцы в ритме техно. Многие признались, что пришли на площадь повеселиться и потанцевать.

ФОТО: Сергей ГРАЧЕВ

- Мне очень нравится организация всех новогодних мероприятий, - рассказала Любовь. – В этом году городская администрация постаралась, спасибо, такой праздник людям подарили! И каждый раз очень красивый фейерверк, сегодня тоже обязательно посмотрим.

- Мы сегодня просто решили сходить на площадь: погода хорошая, а мы с детьми давно никуда не выбирались, - говорит ижевчанка Ольга. – Пришли, и сразу поднялось праздничное настроение. Такая елка красивая, такие украшения! Музыка такая живая, атмосфера… Вот танцевать и хочется!

Изюминкой праздника стал цифровой флешмоб. Участникам предложили разместить фото в социальных сетях с хэштегом #удмуртиятехно, чтобы затем увидеть себя на большом экране.

Конечно же, организаторы не могли оставить жителей и гостей города без традиционного фейерверка.