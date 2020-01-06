Яркое шоу и жаркие танцы «Шляпников»: как прошла праздничная программа на Центральной площади в Ижевске 5 января
5 января на Центральной площади в Ижевске было «жарко»! Нереальной энергетикой публику зарядила джипси – фолк – рок группа «Шляпники» (The Hatters*) из Санкт-Петербурга.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
«Удмуртия – это метко»
Концерт на площади начался с танцев главных зимних волшебников – Деда Мороза и Снегурочек. После этого удмуртский репер Богдан Анфиногенов исполнил песню про прошедший в 2019 году День Оружейника. Перед выступлением «Шляпников» зрителей «разогревали» битбоксеры, брейкдансеры, африканские барабанщики, белые медведи и танцевальные коллективы.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
«Шляпники» прилетели
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Ближе к 20:00 на воображаемой ракете «прилетели» на сцену долгожданные «Шляпники». К этому времени на Центральной площади возле сцены практически не осталось свободных мест. Сотни ижевчан и гостей города начали энергично танцевать.
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
Питерская рок-группа своими песнями ребята разогрели не только ижевчан, но и самих себя. Последние хиты звезды решили исполнить без одежды и сняли футболки и шубы. Вся площадь танцевала под зажигательный репертуар «Шляпников».
Фото: Амир Закиров
Фото: Амир Закиров
- Это офигенные ребята, которые заряжают своей энергетикой. У этой группы мне нравится артистизм - половина из них актеры, поэтому у них крутая подача на сцене. В любом случае ты под них будешь танцевать, - рассказала ижевчанка Ульяна Бурлака.
Фото: Амир Закиров
Завершился праздничный концерт ярким фейерверком, который неожиданно вспыхнул за зданием театра оперы и балета.
Фото: Амир Закиров
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»