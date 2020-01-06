Яркое шоу и жаркие танцы «Шляпников»: как прошла праздничная программа на Центральной площади в Ижевске 5 января

5 января на Центральной площади в Ижевске было «жарко»! Нереальной энергетикой публику зарядила джипси – фолк – рок группа «Шляпники» (The Hatters*) из Санкт-Петербурга.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

«Удмуртия – это метко»

Концерт на площади начался с танцев главных зимних волшебников – Деда Мороза и Снегурочек. После этого удмуртский репер Богдан Анфиногенов исполнил песню про прошедший в 2019 году День Оружейника. Перед выступлением «Шляпников» зрителей «разогревали» битбоксеры, брейкдансеры, африканские барабанщики, белые медведи и танцевальные коллективы.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

«Шляпники» прилетели

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Ближе к 20:00 на воображаемой ракете «прилетели» на сцену долгожданные «Шляпники». К этому времени на Центральной площади возле сцены практически не осталось свободных мест. Сотни ижевчан и гостей города начали энергично танцевать.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Питерская рок-группа своими песнями ребята разогрели не только ижевчан, но и самих себя. Последние хиты звезды решили исполнить без одежды и сняли футболки и шубы. Вся площадь танцевала под зажигательный репертуар «Шляпников».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

- Это офигенные ребята, которые заряжают своей энергетикой. У этой группы мне нравится артистизм - половина из них актеры, поэтому у них крутая подача на сцене. В любом случае ты под них будешь танцевать, - рассказала ижевчанка Ульяна Бурлака.

Фото: Амир Закиров

Завершился праздничный концерт ярким фейерверком, который неожиданно вспыхнул за зданием театра оперы и балета.