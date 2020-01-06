Молоко – на 10%, бензин – 15%: на что вырастут цены в Ижевске в 2020 году?

Эксперты предупреждают - в 2020 году нас ждет рост цен на продукты, лекарства и ЖКХ. С чем связано повышение и что еще может подорожать, разбиралась «Комсомолка».

ПРОДУКТЫ ПОДОРОЖАЮТ, НО ЛЮДИ ЭТОГО НЕ ЗАМЕТЯТ

С 1 ноября 2019 года вся сельхозпродукция должна проходить обязательную ветеринарную сертификацию. Для этого создана система «Меркурий», подключение и обслуживание которой требует определенных затрат. Так что ценники на ряд позиций увеличатся.

К примеру, молоко в наступившем году подорожает до 10%. На 12% подорожают яйца и мясо птицы - правда, с учетом нынешнего разбега цен, потребитель вполне может этого не заметить. Подорожают и хлебобулочные изделия - рост составит 5-10%.

- Сейчас мы тратим на продукты питания 55-60% семейного дохода, потом идет ЖКХ, образование и прочее. Изменить эти пропорции в сторону увеличения уже некуда. Поэтому мы просто начнем покупать более дешевые продукты, чтобы остаться в рамках своего бюджета, - считает Юрий Севрюгин, заведующий кафедрой «Экономика и финансы» института «Цифровая экономика» ИжГТУ.

По прогнозам аналитиков, повышение цен в той или иной мере коснется почти всех продуктов питания, просто что-то подорожает на 10 копеек, а что-то - на 10 рублей. При этом общая сумма расходов на покупку еды останется такой же, как в этом году.

ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ СЛАДКОЕЖЕК

В среднем цены на печенье, конфеты и шоколад вырастут на 6%. Причина - рост НДС на пальмовое масло, которого в сладостях содержится немало. Подорожает и кофе - из-за неурожая в Латинской Америке (которая является одним из ключевых поставщиков кофейных зерен) бодрящий напиток может подорожать на 10-15%.

ЦЕНЫ ПРОТИВ АЛКОГОЛЯ

С 1 января 2020 года поднимутся акцизы на вино - они составят 31 рубль за литр обычного вина, 40 рублей - за литр игристого. Розничная цена за пол-литра водки станет 230 рублей (было - 215), коньяка - 433 рублей (было - 388).

РОСТ ТАРИФОВ

Как и в прошлом году, в 2020-м запланировано повышение тарифов на ЖКХ. Оно пройдет в два этапа. Ожидаемый рост платежей по регионам будет разный, но в целом не ниже уровня инфляции - в пределах 4-5%.

А ЧТО С ЛЕКАРСТВАМИ?

В наступившем году подорожают и лекарства. В первую очередь импортные препараты - ценник изменится на 2-5%.

- С 2020 года фармакологическая продукция будет маркироваться специальным кодом. Он должен подтвердить безопасность изделия, а также защитить покупателей от подделок. Это определенные затраты, которые будут переложены на кошельки покупателей, - говорит Юрий Севрюгин.

ТАЧКИ ПОДОРОЖАЮТ, ТОПЛИВО - ТОЖЕ

Фото: Сергей Грачев

С 1 января 2020 года предлагается увеличить ставки утилизационного сбора. В среднем ставки могут вырасти на 80%, а в легковом сегменте - на 110%. Это даст к цене автомобилей еще плюс 3-5%. Единственным выходом при этом будет покупка автомобиля по одной из программ господдержки («Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль»).

А вот у цены автозапчастей ориентир один - курс валюты.

Подорожает и бензин. Так, рост цен на топливо ожидается на 15%.

- Раз нашим нефтяникам выгоднее экспортировать бензин за границу и в Европе стоимость литра этого топлива - около 1 евро, то примерно к этой цифре будет стремиться цена бензина и у нас. В течение 2020 года, я думаю, он подорожает до 50-55 рублей, - считает Андрей Корепанов, соучредитель компании «Газомоторные системы».