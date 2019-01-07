Космический диджей и световое шоу: как прошли праздничные мероприятия в Ижевске 6 января

«Удмуртия – это космо!» - под таким девизом прошел очередной день праздничного фестиваля на Центральной площади в Ижевске. Концерт начался с лазерного шоу – на огромном полотне появлялись изображения, связанные с республикой.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

После этого на сцене выступил зажигательный коллектив «Зеркальные люди». Также продемонстрировал свой талант «Шоу-рум «Пиксель». Участницы создавали картины световыми орудиями.

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

По традиции на концертную программу продолжила кавер-группа «Кофеин», которая по-настоящему зажгла ижевчан. По сигналу ведущих все пришедшие на площадь направили в небеса фонарики своих телефонов, загадали желание и крикнули «Удмуртия — это КОСМО».

Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Главным гостем на мероприятии был диджей-инопланетянин SYSTEMDO.

Фото: Амир Закиров

- Я уехал из Ижевска 10 лет назад, до этого учился в 56-й школе, ИжГТУ. К тому времени я отыграл практически во всех здешних клубах того времени, брал первые места в клубах и на конкурсах диджеев. Но сейчас это уже новая ступень, эпоха, эволюция. Сейчас у меня свое кибердиджей-шоу, аналогов которому нет на евразийском континенте, - рассказал SYSTEMDO «Комсомолке».

Праздничная программа завершилась традиционным фейерверком.

Фото: Амир Закиров