2020-01-07T11:29:45+03:00
Общество

Сколько будут платить ижевчане за коммуналку в 2020 году?

«Комсомолка» посчитала, насколько вырастет плата за услуги ЖКХ
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: АрхивФото: Архив
Изменить размер текста:

Каждый год ижевчане наблюдают рост цен за услуги ЖКХ. Сколько придется платить в 2020, выяснила «Комсомолка».

Когда ждать повышения?

Традиционно – с 1 июля следующего года. На 23% вырастет тариф на холодную воду. Это связано с большой изношенностью труб сетей водоснабжения – около 60% требуют модернизации.

Повышение ждет также горячую воду и тепло. Это можно объяснить соглашением о государственно-частном партнерстве с «Удмуртскими коммунальными системами» (УКС).

Фото: Архив

Фото: Архив

А вот тариф на вывоз твердых коммунальных отходов подешевел на 9 копеек для многоквартирных и частных домов.

Фото: Сергей Грачев Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ, согласно которому тарифы на «коммуналку» с 2020 года будут расти не больше, чем на 12,13%.

Фото: Сергей Грачев Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ, согласно которому тарифы на «коммуналку» с 2020 года будут расти не больше, чем на 12,13%.

Наглядно

Мы посчитали, как изменится плата за услуги ЖКХ на примере трехкомнатной квартиры, где прописано пять человек, а живут три.

Фото: Архив

Фото: Архив

Было – 3318,27

Стало – 3624,07

Итого: разница составила 9% или 305,8.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЖКХ Ижевска»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В праздновании Рождества в Удмуртии приняли участие 13,6 тысяч человек
11-летнего мальчика разыскивают в Ижевске
Спортсмены из Удмуртии вошли в состав сборной России для участия в Кубках IBU
Какая погода ждет жителей Удмуртии на неделе
Более 50 призов и кёрлинг: в парке имени Кирова в Ижевске прошел фестиваль «Космолёд»
Уголовное дело в отношении группы наркосбытчиков направлено в суд Удмуртии
ХК «Ижсталь» уступила команде из Перми
10-летний мальчик погиб в ДТП на трассе Удмуртии
Народный артист Лев Лещенко: «Самый запоминающийся Новый год я провел в Ижевске»
Житель Удмуртии украл у незнакомца сейф с деньгами
В Удмуртии сотрудники Росгвардии спасли из пожара женщину и ребенка
Соревнование в меткости и хоккей на валенках: как прошел фестиваль «А ну-ка, валенок!» в Ижевске?
Глава Удмуртии Александр Бречалов поделился ТОП-10 любимых новогодних фильмов
Дорожники Ижевска устраняют заужение улиц
Когда выйдет в прокат фильм об ижевском оружейнике Михаиле Калашникове?
Праздничный забег Дедов Морозов состоялся в Ижевске
Житель Ижевска попал в аварию на федеральной трассе в Прикамье
Алина Загитова стала лицом лимитированной коллекции косметики
50 малышей родилось в Удмуртии за первые три дня нового года
С экс-проректором УдГУ простятся в Ижевске 5 января
Глава Ижевска проверил состояние Устиновского района
Скончался экс-проректор Удмуртского госуниверситета Николай Леонов
7 человек погибли на дорогах Удмуртии за 3 дня
Ижевчанин победил в фотоконкурсе «Дикая природа России»
«сУхой день»: в Ижевске определили лучших рыбаков