Сколько будут платить ижевчане за коммуналку в 2020 году?

Каждый год ижевчане наблюдают рост цен за услуги ЖКХ. Сколько придется платить в 2020, выяснила «Комсомолка».

Когда ждать повышения?

Традиционно – с 1 июля следующего года. На 23% вырастет тариф на холодную воду. Это связано с большой изношенностью труб сетей водоснабжения – около 60% требуют модернизации.

Повышение ждет также горячую воду и тепло. Это можно объяснить соглашением о государственно-частном партнерстве с «Удмуртскими коммунальными системами» (УКС).

Фото: Архив

А вот тариф на вывоз твердых коммунальных отходов подешевел на 9 копеек для многоквартирных и частных домов.

Фото: Сергей Грачев Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ, согласно которому тарифы на «коммуналку» с 2020 года будут расти не больше, чем на 12,13%.

Наглядно

Мы посчитали, как изменится плата за услуги ЖКХ на примере трехкомнатной квартиры, где прописано пять человек, а живут три.

Фото: Архив

Было – 3318,27

Стало – 3624,07

Итого: разница составила 9% или 305,8.