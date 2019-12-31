Мечты – это просто: какие сокровенные желания осуществились у ижевчан в 2019 году?

«Мечты – это про100» - именно так в этом году звучит тема новогоднего фестиваля в Удмуртии. По случаю, ижевчане поделились, какие сокровенные мечты сбылись у них в минувшем году. «Комсомолка» собрала несколько ярких историй.

ВЫСТУПИЛ НА ЧМ МИРА ПО ТРИАТЛОНУ

Фото: архив героя

50-летний ижевчанин Дмитрий работает главным инженером. В 2019 году сбылась его заветная мечта – он выступил на чемпионате мира по триатлону, который состоялся во Франции. Для этого ему пришлось пройти отбор в Финляндии.

Дмитрий тренировался в обычном режиме, без усложнения программы.

- Во Франции из 390 участников я прибыл 150-м. Это значит, я не просто смог исполнить мечту, а показал отличнейший результат! – делится он.

ПОЛУЧИЛ БИЛЕТ НА МАДОННУ

Фото: архив героя

Сбылась мечта и у 30-летнего Алексея, редактора новостного портала IZHLIFE. 10 лет назад он загадал, что на его дне рождении выступит…Мадонна. Загадал и забыл, а желание тем временем сбылось!

– В августе 2019 года, на мое 30-летие, друзья исполнили эту мою давнюю, почти забытую мечту. Моя сестра решила объединить друзей, коллег и родственников и подарить билет на концерт… Мадонны! И теперь я счастливый обладатель билета в один из самых известных музыкальных театров Лондона. К билету приложили письмо, якобы написанное певицей. Вот так исполнилась моя самая заветная мечта 10-летия! – рассказывает он.

ВЫУЧИЛАСЬ НА ИНСТРУКТОРА МЕДИТАЦИИ

Фото: архив героя

26-летняя ижевчанка Мария так устала за гол, что решила уехать в монастырь – все ради того, чтобы немного отдохнуть и обрести спокойствие. Даже думала о том, чтобы уволиться. К счастью, до этого не дошло – вместо этого начала практиковать медитацию и нашла покой внутри себя.

- Так случилось, что я даже выучилась на инструктора медитации и попала на курс Випассаны – это такой курс, где ты 10 дней живешь реально как монах: сдаёшь телефон и все гаджеты, книги и прочее, принимаешь обет молчания, даже взглядами ни с кем не обмениваешься, соблюдаешь разделение полов, медитируешь по 11 часов в день – с 04:30 до 21:00, последний прием пищи там в 12:00. Это было дико сложно. Но я рада, что получилось! – рассказывает она.

СТАЛА ЖУРНАЛИСТОМ

Об этой сбывшейся мечте рассказывать особенно приятно – героиня этой истории наша сотрудница, журналист Екатерина. Будучи биологом по образованию, она мечтала о творческой профессии. Год назад она решилась и пришла на собеседование – правда, в коммерческий отдел. Там она призналась, что ей бы хотелось попробовать писать тексты.

- Я предупредила, что у меня нет подходящего образования и вообще никаких навыков в данной сфере. Мимо проходила редактор газеты «Комсомольская правда» и предложила попробовать написать текст. Получилось, а главное понравилось! С тех пор я работаю журналистом. Мечта о творческой профессии сбылась, хоть и было довольно сложно в начале, - рассказывает она.

А какая ваша мечта исполнилась в прошлом году? Делитесь своими историями в комментариях!