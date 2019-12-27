«Едим и худеем!»: Ижевчане поделились рецептами, которые не испортят фигуру

Новый год - настоящий кошмар для худеющих! Что приготовить к праздничному столу, чтобы не переживать за фигуру, рассказали герои нашей постоянной рубрики «Вес взят!».

ЗАКУСКА

Рецепт от Марии Бяковой - 40 лет, похудела на 18 кг

Фото: Архив Мария Бякова похудела на 18 кг

Бутерброды с творожным сыром «Рикотта»

Фото: attuale.ru

Ингредиенты:

- Цельнозерновой хлеб - 1 шт.

- Сыр «Рикотта» - 1 баночка

- Красная икра - 1 баночка

- Руккола - по вкусу

Как готовить

1. Нарежьте хлеб на ломтики нужного размера.

2. Смажьте хлеб сыром, сверху положите икру и украсьте листьями рукколы.

ГОРЯЧЕЕ

Куриное филе по-итальянски

Фото: shokfood.com

Ингредиенты:

- Филе куриное - 300 г

- Томатная паста - 200 мл

- Сыр «Моцарелла» - 100 г

- Помидор - 1 шт.

- Отруби - 3 ст. л.

- Базилик свежий - по вкусу

- Смесь перцев - по вкусу

- Соль - по вкусу

Как готовить

1. Филе промойте, обсушите бумажным полотенцем, посолите, поперчите, обваляйте в отрубях и отправьте в духовку на 20 минут при 200 градусах.

2. Достаньте готовое филе из духовки. На готовое филе выложите томатный соус. Очень важно, чтобы он был густой, иначе все потечет. Посыпьте нарезанным базиликом.

3. Выложите натертую на крупной терке моцареллу, затем томаты, нарезанные тонкими кружочками (или наоборот). Снова поставьте в духовку на 5-10 минут.

САЛАТ

Рецепт от Якова Поваренкина - 37 лет, похудел на 80 кг

Фото: Архив Яков Поваренкин похудел на 80 кг

Салат с тунцом:

Фото: Архив

Ингредиенты

- Тунец в собственном соку

- Яйцо вареное

- Огурец

- Листья салата

- Помидор

- Лук

Как готовить

1. Все мелко порезать.

2. Перемешать.

3. Заправить растительным маслом и лимонным соком.

ЗАКУСКА

Роллы с курицей

Фото: lisa.ru

Ингредиенты

- Филе курицы - 200 г

- 2-3 листа салата (можно айсберг)

- Помидор

- Кукуруза консервированная

- Творожный сыр

- Лаваш (у меня ролл бездрожжевой)

- Соевый соус и горчица (для маринада)

Как готовить

1. Маринуем курицу в 2 ст. л. соевого соуса и 1 ст. л. горчицы.

2. Оставляем на 20 мин. и обжариваем на сухой сковороде.

3. Лаваш смазываем сыром и выкладываем овощи, сверху кладем курицу и можно посолить и поперчить (или сбрызнуть чуть-чуть соевым соусом).

4. Заворачиваем ролл и подаем.

5. Чтобы курица получилось сочной, обжаривайте с одной стороны 2 мин., переверните, накройте крышкой и жарьте еще 2 мин. Масло не нужно, а курочка получится очень сочной!

ГОРЯЧЕЕ

Рецепт от Елены Бобылевой - 34 года, похудела на 22 кг

Фото: Архив Елена Бобылева похудела на 22 кг

Курица в медовом соусе в фольге (готовится в духовке)

Фото: farm-monitor.com

Продукты примерно на 3 порции

- Куриное бедро - 6 шт.

- Паприка - 1 ч. ложка

- Соль - 1 ч. ложка

- Перец черный (молотый) - 0,5 ч. ложки

- Мед - 0,25 стакана

- Соевый соус - 2 ст. ложки

- Чеснок - 3-4 зубка

- Мука - 100 г

- Масло растительное

Как готовить

Сначала нужно подготовьте продукты для курицы в медовом соусе. Для этого рецепта можно использовать любые части курицы (я обычно беру куриные бедра).

1. Разогрейте духовку до 200 градусов.

2. В миске смешайте муку, паприку, соль и перец.

3. Обваляйте каждое бедро в сухой смеси.

4. В отдельной посуде смешайте мед, соевый соус и мелко порубленный чеснок.

5.Выложите курицу в форму для запекания, смазанную маслом.

6. Обильно полейте бедрышки медовым соусом.

7. Накройте противень фольгой и отправьте в духовку на 30-35 минут.

8. Затем фольгу снимите, продолжайте запекать еще 15 минут.

Бедрышки можно подавать с любым гарниром.

ГОРЯЧЕЕ

Рецепт от Ольги Мельчаковой - 31 год, похудела на 20 кг

Фото: Ольга Мельчакова похудела на 18 кг

Запеченная голень индейки

Фото: jackyspub.ru

Ингредиенты

- Голень индейки

- Чеснок

- Имбирь

- Специи

- Соевый соус

- Мед

Как готовить

1. Выкладываем голени на противень.

2. Добавляем чеснок, имбирь, специи.

3. Поливаем соевым соусом и медом (лучше замариновать на пару часов).

4. Можно добавить любимые овощи.

5. Отправить в духовку запекаться минут на 50 при 180 градусах. Индейка сочнее курицы, получается вкусно и вполне празднично.

Куриные рулеты в сливках

Фото: subscribe.ru

Ингредиенты

- Куриная грудка - 600 г

- Грибы (шампиньоны) - 200 г

- Лук

- Сыр твердых сортов - 50 г

- Сливки 10% - 150 мл

- Свежая зелень

- Соль, перец, итальянские травы (по желанию)

Как готовить

1. Грибы нарезать мелко и обжарить в растительном масле с мелко нарезанным луком до готовности, посолить, поперчить.

2. Грудку разрезать вдоль на плоские кусочки и отбить молотком. Посолить, поперчить с обеих сторон.

3. На каждый кусок филе выложить начинку: грибы, обжаренные с луком, нарезанную зелень и натертый на терке сыр. После этого завернуть в рулет.

4. Приготовить сливочную заливку.

5. Выложить куриные рулетики в форму для запекания и залить сливками.

6. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20-25 минут.

Рецепт от Елены Данилиной - 34 года, похудела на 20 кг

Фото: Архив Елена Данилина похудела на 20 кг

ЗАКУСКА

Куриные шарики

Фото: Елена Данилина

Ингредиенты

- Куриное филе

- Лук

- Зелень, соль, специи по вкусу

- Сыр «Моцарелла» (можно взять любой твердый сыр)

- Хлебцы и 1 яйцо для панировки

Как готовить

1. Филе измельчить со специями в блендере.

2. Хлебцы также измельчить в крошку.

3. Из фарша сделать лепешечку, в серединку положить сыр и сформировать шарик.

4. После этого обмакнуть в яйцо и обвалять в хлебцах.

5. Выпекать 30 минут при 180 градусах.

САЛАТ

Салат с красной фасолью

Фото: Елена Данилина

Ингредиенты

- Фасоль - 200 г

- Куриное филе - 200 г

- Маринованные огурцы - 3 шт.

- Яйца - 2 шт.

- 1 зубчик чеснока

- Соль, перец, зелень (по вкусу)

- Сметаны 10% - 2 ст. л.

Как готовить

1. Яйца и филе отварить, остудить.

2. С фасоли слить жидкость.

3. Огурцы и все остальное нарезать соломкой.

3. Добавить мелко нарезанный чеснок,

4. Заправить йогуртом или сметаной и подавать к столу.

ДЕСЕРТ

Рулет «Красный бархат»

Фото: Елена Данилина

Ингредиенты

- Яйца – 4 шт.

- Рисовая мука - 50 г

- Какао - 1 ст. л.

- Разрыхлитель - 1/2 ч. л.

- Подсластитель - 4 мерных ложки

- Краситель по желанию

Для крема

- творожный сыр - 80 г

- мягкий творог - 150 г

- подсластитель - по вкусу

Как готовить

1. Взбить в одной чашке 2 белка до крепких пиков, в другой - два яйца и два желтка.

2. Добавить к желткам краситель, подсластитель, все сухие ингредиенты и взбить до однородной массы.

3. Аккуратно ввести белки и в три этапа перемешать.

4. Выложить массу на антипригарный или силиконовый коврик, распределить равномерным слоем. Выпекать в разогретой духовке 10-12 минут.

5. Достать из духовки, накрыть полотенцем, свернуть в рулет вместе с ковриком и оставить минут на 30.

6. Для крема взбиваем все ингредиенты миксером.

7. Развернуть бисквит, разрезать на две части, смазать кремом и свернуть каждую часть друг за другом в рулет.

8. Рулет поставить в холодильник на ночь для пропитки.

ЕСТЬ МНЕНИЕ!

Фото: Кристина Кубикова

Кристина Кубикова - Диетолог, мастер спорта по пауэрлифтингу, персональный фитнес-тренер и тренер групповых программ.

Главный враг фигуры на праздничном столе - это майонез, картошка, огромное количество сыра в салатах и, конечно, сладкое. Вкусные конфеты можно заменить фруктами или сделать их самим из меда, орехов, сухофруктов. Что касается алкоголя, то, чем крепче алкоголь, тем он более калорийный. Даже если вы почти ничего не ели, а только пили, организм будет просить восстановления на следующий день и можно наесть больше, чем нужно. Раз Новый год приходится на ночь, то отдаем предпочтение белому мясу и овощам. Все углеводы: мучное и сладкое, едим до обеда. Вставайте как можно чаще, не засиживайтесь за праздничным столом. Ешьте маленькими порциями.

Сейчас много рецептов правильного питания - вкусных и довольно простых в приготовлении, стоит только поискать то, что понравится именно вам.