9 концертов, которые нужно посетить в Ижевске в 2020 году

В новом 2020 году жителей Ижевска ждут множество зажигательных и трогательных концертов. Собрали 9 шоу, которые нужно посетить в Новым году.

Дима Билан

Абсолютно новый формат концерта приготовил Дима Билан для своих поклонников. Зрителей ждет шоу, основанное на реальных чувствах, отрывки из жизни самого Билана. Ну и, конечно же, полюбившиеся хиты.

Когда: 3 февраля

Где: ДК «Аксион» (ул. М. Горького, 92)

Во сколько: 19:00

Цена: от 2000 до 6500 руб.

6+

Танцевальное шоу TОДЕС «Продолжение»

Фото: официальный сайт

Эксперимент мастера Аллы Духовой никого не оставит равнодушным. Ижевчане увидят самые разные номера - от юмористических до страстных, от лирических до народных. Все это дополнит световое шоу, профессионально подобранная музыка и фантастические костюмы.

Когда: 17 февраля

Где: ДК «Аксион» (ул. М. Горького, 92)

Во сколько: 19:00

Цена: 1300 – 4000 руб.

6+

Сергей Трофимов

Сергея Трофимова любят за искренность, «Московская песня», «Аты-баты», «Город Сочи», «Я скучаю по тебе» и другие – кажется, нет человека, который бы не знал хотя бы одну песню Трофима. Его любят и барды, и поклонники шансона, и любители рока. Сергея Трофимова любят за искренность, правдивость и жизненность. Песни артиста звучат из всех радиоприемников и динамиков концертных площадок, и многие знают его песни наизусть.

Когда: 24 февраля

Где: ДК «Металлург» (ул. К. Маркса, 246)

Цена: 1 500-5 000 руб.

12+

Группа «Сурганова и Оркестр»

Фото: архив КП

В новом сезоне поклонники услышат программу «На контрасте». Часть ее будет состоять из новинок, но не обойдется, конечно же, и без «золотых» хитров коллектива. Скучать точно не придется!

Когда: 28 февраля

Во сколько: 19:00

Где: ДК «Металлург» (ул. К. Маркса, 246)

Цена: 1250-3050 руб.

12+

Шоу «Дамские угодники»

Фото: архив КП

В марте в Ижевске вновь пройдет мужское шоу «Дамские угодники». Почувствовать мощную энергию самых артистичных, пластичных и сексуальных мужчин можно будет уже 5 марта.

Когда: 5 марта

Во сколько: 19:00

Где: ДК «Металлург» (ул. К. Маркса, 246)

Цена: 600-1 800 руб.

16+

Группа «Ундервуд»

Фото: архив КП

«Самая интеллигентная рок-группа страны», группа «Ундервуд» вновь выступит в Ижевске - в марте музыканты презентуют новый альбом «Дети портвейна». Поклонники смогут услышать новые песни и, конечно же, вспомнить старые хиты.

Когда: 5 марта

Где: паб «Пинта» (ул. Молодёжная, 74)

Во сколько: 20:00

Цена: 1000 руб.

16+

Шоу «Танцы - новое поколение»

Танец - это своеобразный способ выражения эмоций, так считают участники нашумевшего проекта «Танцы». Музыка, эмоции, световое шоу - отличный способ снять напряжение, отдохнуть, а может, и даже подтанцевать участникам проекта.

Когда: 5 марта

Где: ДК «Аксион» (ул. М. Горького, 92)

Во сколько: 19:00

Цена: 1300-4000

6+

Группа «Звери»

Фото: официальный сайт

«Районы-кварталы», «Дожди пистолеты» - на песнях этой группы выросло не одно поколение. Время идет, группа пишет новые песни. Услышать их можно будет уже 9 марта - музыканты выступят в Ижевске с программой «У тебя в голове».

Когда: 9 марта

Где: ДК «Металлург» (ул. К. Маркса, 246)

Во сколько: 19:00

Цена: 1500-3000 руб.

12+

Группа «Руки вверх!»

Группа, над которой не властно время! «Руки вверх!» продолжают собирать аншлаги на своих концертах. Очередное грандиозное выступление состоится уже в марте!

Когда: 14 марта

Где: ЛД «Ижсталь» (ул. Удмуртская, 222)

Во сколько: 19:00

Цена: 1600-3500 руб.

12+

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».