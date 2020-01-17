Ижевчанка, ставшая донором костного мозга: «Боялась, что мои клетки не приживутся»

Кристине Остроумовой из Ижевска 32 года. Она работает в сфере косметологии, занимается спортом и регулярно сдает кровь для переливания. В октябре прошлого года девушка пошла еще дальше и стала донором костного мозга. Кристина рассказала, как решилась на процедуру, знает ли она спасенного ею человека и как родители отреагировали на это известие.

«То, что ты подходишь по всем показателям - большая редкость»

- Многие сдают кровь из-за дополнительных выходных или других льгот. Например, раньше молодежь делала это из-за денег - сдали кровь, пошли в кафе. А я считаю, что это совершенно нормальное желание каждого человека - помогать и делать что-то хорошее. В последний раз - я тогда еще в Воткинске жила - мы собрались с друзьями и поехали в Ижевск сдавать кровь на плазму, тогда я рассказала врачам, что хочу стать донором костного мозга, - говорит Кристина.

Девушка прошла необходимую процедуру и отправилась домой. Только спустя несколько месяцев ей сообщили, что она подходит: позвонили из Кировского НИИ гематологии и переливания крови. И еще раз спросили, точно ли она готова.

- Я так обрадовалась и, конечно, согласилась. Это большая редкость, когда ты подходишь по всем показателям, - комментирует ижевчанка.

После телефонного разговора Кристина поехала вновь сдавать анализы, а после - в Киров, где ее ждал человек, у которого остался последний шанс.

Все, кто не дождался помощи, умирают

В центре гематологии и переливания крови еще раз спросили согласие Кристины. Ведь если она сейчас скажет: «Да», обратной дороги не будет. Все потому, что у пациента за 14 дней до пересадки специальными лекарствами убивают иммунитет, чтобы организм принял чужие клетки. Важно, чтобы донор не отказался: для тяжелобольного человека это последний шанс на жизнь.

- Пересадка костного мозга - последний шанс для больного, ее назначают только в том случае, когда не помогают другие виды лечения. Очень важно найти донора, который генетически бы подходил пациенту. Нельзя искать их в соцсетях или просто выйдя на улицу. Здесь все гораздо сложнее. Поэтому и нужны регистры, базы данных, куда врач может зайти и узнать, есть ли потенциальные доноры для человека, страдающего тяжелым заболеванием, - добавляет Евгения Лобачева, руководитель отдела рекрутинга Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова, БФ «Русфонд».

Взрослый человек может стать донором как для ребенка, так и для другого взрослого.

Кристина около 6 часов сидела, подключенная к аппарату.

«Тебе что, делать нечего?»

Многие думают, что сдавать костный мозг - опасно. Вот и родные Кристины так думали.

- Первая реакция почти у всех: тебе делать нечего?! А папа вообще спросил: «Что ты с собой делаешь?». Я знаю случай, когда 18-летнюю девочку, которая согласилась стать донором и за ней уже приехала машина, не выпустил дедушка. Просто взял и закрыл дверь на ключ. Это грустно, когда понимаешь, насколько взрослое поколение не разбирается в этом вопросе, да к тому же вот так препятствует. Это же жизнь! Что еще может быть дороже? Почему человек не может просто взять и поставить себя на место другого? А если вашему ребенку понадобится помощь, как вы будете себя чувствовать, когда вам скажут: «Этого человека не отпустил дедушка».

На самом деле, риск осложнений сведен к минимуму: перед тем, как стать донором, человек проходит тщательное обследование. По словам Кристины, проверка, как у космонавтов.

Пришлось исключить жирное и «молочку»

После сдачи анализов, кардиограммы и рентгена, ижевчанку стали готовить к процедуре. Ее можно провести двумя способами – взять клетки из тазовых костей под легким внутривенным наркозом или из вены с помощью сепаратора. Кристине подошел второй способ.

За несколько дней девушке ввели лекарство, которое «выгоняет» стволовые клетки в кровь. После чего в течение 4-5 часов их «вылавливали». Внешне - обычный забор крови. Только из обеих рук.

Кристина провела в Кировском НИИ гематологии и переливания крови 5 дней. Жила в гостинице со своим молодым человеком, который всячески старался поддержать хрупкую девушку. Ограничений в еде не было, однако в дни проведения процедуры врачи попросили Кристину отказаться от жирного и молочного.

- В гостинице, видимо, уже привыкли к донорам: когда я их предупредила, что мне нельзя каши на молоке, они без проблем сварили овсянку на воде, - вспоминает ижевчанка.

Нужное количество клеток у Кристины «выловили» за два дня. Кристина около 6 часов сидела, подключенная к аппарату.

- Все это время я не могла двигать одной рукой, а второй иногда подкачивала аппарат, чтобы кровь двигалась быстрее: у меня было низкое давление тогда, - говорит Кристина. - Я смотрела телевизор, читала книги. Брала с собой печенье, яблоки. Да, уставала лежать неподвижно. Но со мной был мой молодой человек - он специально взял отгулы на работе и приехал ко мне. И я очень благодарна ему за поддержку, он сидел все эти часы со мной, развлекал меня.

Риск заразиться, по словам Кристины, отсутствует. Все, что нужно для процедуры, вскрывается при доноре, а после - утилизируется специальным способом.

Ижевчанке оплатили все расходы, связанные с процедурой: переезд, проживание, питание

«У меня текли слезы»

От лекарства Кристине было нехорошо: болела голова и ломило тело. Однако больше всего она переживала не за себя, а за человека, для которого стала донором.

- Я боялась, что мои клетки не приживутся. Рассказала об этом медсестре. А она говорит: «Отправляй хорошие запросы и посылы в космос, настраивай себя, что все у этого человека будет отлично!». Была хорошая погода, и я пошла гулять, зашла на территорию какого-то монастыря или церкви. Не могу сказать, что я набожный человек, но энергетику таких мест чувствую. И вот тогда там такая атмосфера была, что у меня даже слезы текли. Я смотрела на небо и желала этому больному здоровья.

Врачи предупредили девушку, что после процедуры донор может чувствовать слабость, ощущать тошноту и ломоту в костях. Однако это проходит в течение 2 месяцев.

- Конечно, в зале я пока еще не беру тот вес, который поднимала раньше, но в целом я чувствую себя абсолютно нормально. Я-то со временем восстановлюсь, а тот человек всю оставшуюся жизнь будет сидеть на лекарствах, которые будут подавлять его стволовые клетки.

Обычно доноры восстанавливаются уже через 2 месяца. Личный архив героя.

Не знает «брата по крови»

Того, для кого Кристина стала донором, она не знает. Врачи не имеют права об этом рассказывать. Почему? Причин несколько. Во-первых, стволовые клетки могут не прижиться, а во-вторых, какой-нибудь недобросовестный донор может попросить деньги.

- Мне сказали, что только через 2 года, по обоюдному согласию, мы сможем встретиться, - добавила ижевчанка. - Но я все-таки кое-что узнала. Мне рассказали, что состояние пациента удовлетворительное. И я очень обрадовалась: если бы был плохой результат, то так бы не говорили!

Хочу, чтобы донорство стало трендом

В благотворительном фонде «Русфонд» рассказали, что ежегодно в России около 4000 пациентов ждут пересадку костного мозга. Доноров смогли найти лишь 300 пациентам. Те, кто не смог дождаться помощи, скончались. Именно поэтому с 2013 года идет формирование базы потенциальных доноров.

- Важно сделать донорство трендом, чтобы делать добрые дела стало модно. Дело ведь не в сумме, которую человек получит, а то, что у него заложено в мозгах. Вот сейчас модно увеличивать грудь, и люди сами тратят деньги на это. Им не важно, вредно это или нет. Есть некий эталон красоты, и все к нему стремятся. Вот такое у нас общество, такой менталитет. Поэтому я о донорстве рассказываю в своем «Инстаграме». Мне хочется, чтобы максимальное количество людей узнали об этом. И мне очень, прямо до мурашек, приятно, когда люди спрашивают, где можно сдать кровь, как можно попасть в базу. Я не могу сказать, что я идеальный правильный человек. Я часто ворчу, бываю раздражительной. Но не помогать людям - это для меня нонсенс. После этого у меня - не знаю, как объяснить - дополнительный смысл жизни, что ли, появился, - рассказывает Кристина.

Поэтому она, несмотря на все трудности, готова вновь пройти эту процедуру.

- Я когда узнала, что бывают случаи, когда костный мозг снова нужен этому же пациенту, то сразу сказала: звоните!

Как стать донором?

Донором костного мозга может стать любой человек от 18 до 45 лет, если у него нет абсолютных противопоказаний. Для этого нужно прийти на станцию переливания крови или в лабораторию «Инвитро» и сказать о своем желании. Далее - сдать кровь на HLA-типирование. Специалисты определят уникальный состав генов потенциального донора и занесут информацию в базу данных регистра. Если найдется человек, которому подойдут клетки, потенциальному донору сообщат и предложат сдать костный мозг.

Республиканская станция переливания крови Минздрава Удмуртии

Ижевск, Воткинское шоссе, 79

Режим работы: пн-чт 07:45-12:00, пт 07:45-11:00

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