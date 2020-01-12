2020-01-12T14:26:41+03:00
Общество

Погода в Ижевске: «плюс» в середине января

Температурные скачки продолжаются
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Архив КПФото: Архив КП
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По данным Удмуртского Гидрометцентра в ближайшую неделю погода в Ижевске вновь будет изменчива. Неделя начнется с сильного снегопада, затем ненадолго покажется солнце, на смену которому вместе с значительным потеплением придет мокрый снег. В конце недели вновь похолодает.

В понедельник, 13 января, будет снежно и -1°С. С утра возможна метель. Днем ветер утихнет до 5 м/с, его направление будет юго-западным. Ночью сохранится небольшой снег, за окошком -3°С и западный ветер скоростью 5 м/с.

Во вторник, 14 января, будет облачно с прояснениями и -2°С. Скорость западного ветра достигнет 4 м/с. Ночью похолодает до -4°С, ветер не изменит направление, его скорость составит 3 м/с.

15 января, в среду, днем будет облачно. На термометре -2°С, направление и сила ветра с ночи не изменится. А к вечеру опять пойдет снег и похолодает до -4°С. Поднимется юго-западный ветер со скоростью 5 м/с.

А в четверг, 16 января, может резко потеплеть до +2°С. Ожидается снег с дождем и усиление юго-западного ветра до 7 м/с. Ночью осадки продолжатся, будет около +1°С и западный ветер со скорость 6 м/с.

17 января, в пятницу, дневная температура достигнет 0..+2°С. Ветер западный, 4 м/с. Мокрый снег к ночи сменится обычным снегопадом. Наступит резкое похолодание до -7°С, ветер изменится на северо-западный, его скорость будет 3м/с.

Суббота, 18 января, вновь готовит прояснения в небе и похолодание до -2..-4°С. Юго-западный ветер вернется, его скорость будет около 2 м/с. Ночью без осадков и -4°С, ветер чуть усилится.

В воскресенье, 19 января, солнце спрячется, на столбике термометра будет около -4°С. Направление ветра сохранится, скорость увеличится до 4 м/с. Ночью похолодает до -6°С, а ветер утихнет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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