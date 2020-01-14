Рейс в один конец: двоих ижевчан держат в греческой тюрьме по подозрению в работорговле

«Мой папа очень веселый, любит шутить и играть со мной. Он уехал в командировку, мне хочется, чтобы он вернулся», - 8-летняя Эвелина (имя изменено. - Прим. ред.) еще не знает, что ее папе грозит 230 лет заключения в тюрьме Греции! Ижевчанина Константина Семенова и еще 13 граждан России подозревают в нелегальной перевозке мигрантов и торговле людьми в Греции. Сейчас они содержатся в афинской тюрьме Коридаллос.

ВСЕ РАДИ ДОЧЕРИ

Но обо всем по порядку. 40-летний Константин живет в Ижевске и работает водителем. Он разведен, но активно участвует в жизни дочки.

- Константин - папа с большой буквы! Для дочки он авторитет, - рассказывает друг семьи Алена Басова, которая обратилась в редакцию «Комсомолки» с просьбой рассказать эту историю. - Они много времени проводят вместе, гуляют, играют. Эвелина занимается танцами. Педагоги говорят, что у нее хороший потенциал: этим летом она будет участвовать в международном конкурсе. Кроме того, девочка учится в частной школе. Плата за год - около 200 тысяч рублей.

Чтобы помочь дочери, Константин решил взять на время отпуска подработку

В интернете мужчина наткнулся на объявление, в котором предлагалось за 2 тысячи долларов работать моряком в экипажах парусных яхт, перевозить обычных туристов из Черногории и Италии. При этом проживание, питание, обучение и билеты оплачивались работодателям. Заманчиво? Конечно! Константин согласился. И первое время даже выкладывал видео в соцсети из своего мини-отпуска-работы.

На подобное объявление и откликнулся Константин Семенов. Фото предоставлено Аленой Басовой

СЫР В МЫШЕЛОВКЕ

А потом все изменилось.

- Звонит Костя. Говорит, что не понимает, что происходит. Рассказал, что он и его напарник, который тоже, кстати, из Ижевска, «шли» в Италию под российским флагом. Лодка вышла из строя. И, понимая, что все может кончиться печально, они вынужденно обратились к властям Греции, - рассказывает Алена Басова, друг семьи Семеновых. - Им разрешили встать на ремонт. Но при этом они обыскали всю лодку, что вызвало первое подозрение у ребят. Связались с работодателем, который их успокоил, что «все хорошо, такое бывает, тем более в международных водах».

20 августа в Греции около острова Лефкада Константина вместе с напарником Иваном Возниковцевым задержали и поместили в одну из самых переполненных тюрем Афин «Коридаллос». Ижевчане оказались там не одни. В тюрьмах Греции сейчас находятся еще 12 жителей России. И это только те, кого ищут родственники.

Истории у всех почти одинаковые: нужны были деньги (одному на лечение больной раком матери, другому на погашение кредитов), откликнулись на объявления в интернете и оказались замешанными в перевозке нелегальных мигрантов в Евросоюз.

Уже известно, что двоих наших граждан осудили. И сроки у них серьезные: в Греции перевозка мигрантов приравнивается к работорговле. За это предусмотрено от 6 до 8,5 года за провоз одного человека. Если мигрантов было несколько, сроки суммируются.

- Моряки стали жертвами «черных работодателей». Те зарабатывают на перевозке нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые хотят получить работу в Италии и Греции и платят, чтобы попасть в Евросоюз, - утверждают представители общественного движения «Русская инициатива». - Мошенники находят посредников, которые набирают людей в России, публикуя объявления в интернете. И поначалу моряки действительно могут возить туристов из Турции, но однажды к яхте подплывает лодка с мигрантами, и экипажу дается указание посадить людей. А позже экипаж арестовывает греческая морская полиция.

«ШАНС ЕСТЬ!»

Родственники и близкие моряков, которые попали в такую ситуацию, объединились в инициативную группу.Они добиваются от российских дипломатов активных действий по освобождению моряков, посылают запросы в различные инстанции, связываются с посольством России в Греции и т.д.

- 17 декабря представителям посольства России в Греции удалось попасть в эту тюрьму, увидеть задержанных. Конкретно про Константина сказали, что он выглядит подавленно, оказалось, что во время содержания в тюрьме у него обострилась грыжа позвоночника, - рассказывает Алена Басова.

Мать Константина Семенова Надежда записала видеообращение к главе министерства иностранных дел (МИД) России Сергею Лаврову и составила петицию в адрес МИД, президента страны и уполномоченного по правам человека.

Если вам небезразлична эта тема, вы тоже можете подписать эту петицию.

- Шанс есть всегда! Если бы его не было, то для чего затевать то, что мы затеяли? Очень много людей работают над этим, много людей, которые поддерживают и просто сочувствуют. И я думаю, что все усилия будут не напрасны, - заявляет нам по телефону Сергей Войцеховский, председатель коллегии адвокатов «Войцеховский и партнеры», которая подключилась к кампании по спасению моряков.- Мы ищем возможные методы и способы, как их вернуть. И будем доказывать их невиновность. И мы приложим максимум усилий, лишь бы парней вытащить оттуда.

ПОКА СПАСАЮТ ДРУГИХ

Пока вопрос об освобождении (экстрадиции, депортации или репатриации) матросов остается нерешенным.

- Эвелина, дочка Кости, не знает о задержании папы. Ей не рассказывают. И представляете, что чувствует ребенок, который все время до этого общался с папой, а теперь нет?! Конечно, это большая потеря для нее, ей психологически очень тяжело, - уверяет Алена.

Пока же участники инициативной группы спасают жизни другим мужчинам и их семьям. Ведь объявления о найме сотрудников на похожие рейсы продолжают появляться в интернете.

- Проблема набирает обороты, расползается, как раковая опухоль. Наши люди вербуются. Причем «черным работодателям» уже не важен возраст потенциальных моряков, они согласны уже и на студентов. Мы находим таким объявления, блокируем их. Благодаря нашим действиям шестеро мужчин уже избежали того, что произошло с Константином - они поняли, что могут попасть в ловушку и отказались от этой работы. Но мы не можем проконтролировать весь интернет! Мы хотим, чтобы всем стало известно о подобных схемах!

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА УДОЧКУ МОШЕННИКОВ?

- Как можно ехать в чужую страну работать, не зная ни точных условий работы, ни конкретного работодателя, ни местных законов, традиций и обычаев, ни языка? Проверяйте, пожалуйста, все! Не стоит гнаться за «длинным рублем». Нужно всегда думать, прежде чем делать какие-то шаги! - говорит адвокат Сергей Войцеховский. По его словам, есть несколько признаков того, что перед вами объявление от мошенников:

1. Очень привлекательные условия - высокая зарплата при минимуме компетенций. Например, 2 тысяч долларов и выше человеку без опыта работы моряком.

2. Не указаны реквизиты компании, которая предлагает работу. Если стоит какое-нибудь частное лицо или вообще ничего не указано, задумайтесь!

3. Зависимость работника от работодателя - вам предоставляют питание, проживание и т.д.