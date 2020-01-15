Промерзает стена или заклинило окно: что делать ижевчанам, если в новостройке начались проблемы

Сразу несколько наших читателей столкнулись с трудностями, когда въезжали в только что купленную квартиру в новостройке. У кого-то спустя время обнаружились проблемы с окнами, у кого-то – с дверью, а кто-то узнал о неправильно утепленной стене. «Комсомолка» выяснила, на что обратить внимание при подписании договора и что мы вправе требовать от застройщика.

Примерзшие окна, ледяные стены

Не все проблемы только что построенной квартиры можно определить до въезда. Есть и такие, которые проявляются уже после новоселья.

– У меня через пару месяцев перестали открываться окна – видимо, в щели попала вода и замерзла. Теперь не знаю, куда обращаться, чтобы по гарантии мне их заменили, – рассказывает читательница Софья.

– У нас оказалось, что застройщик неправильно утеплил стену. Теперь зимой стены во всей квартире температурой, скажем, 20 градусов, а в детской – всего 11, – поделилась ижевчанка Ксения.

Девушки интересуются – могут ли им устранить проблемы, или ремонтировать все придется за свой счет. Какую строчку найти в договоре и показать застройщику, чтобы он отреагировал?

На что имеют право?

Председатель объединения совета домов Удмуртии Александр Евсеев объясняет – если жильцы оформляли договор участия в долевом строительстве, то для решения проблемы документы можно даже не искать.

Не все изъяны можно выявить при въезде в квартиру. Иногда они проявляются уже после новоселья.Фото: Диля Ахмадишина

На что имеют право жильцы новостройки?

Гарантия - право заменить неисправное оборудование в определенные сроки - по закону (ч. 4-8 ФЗ №214) получают дольщики, вне зависимости от того, что написано в их договоре. Если же заключается договор купли-продажи (или любой другой), то перед подписанием нужно посмотреть на все, что есть в квартире, и проверить, внесено ли это в гарантийное обслуживание по договору, какие обговорены сроки устранения.

Сроки гарантии:

Минимум 3 года на инженерное оборудование (водопровод, канализация, отопление и т.д.)

Минимум 5 лет для всего остального объекта (МЕЛКО если поломка не связана с естественным износом или неправильной эксплуатацией)

Как подать жалобу?

Нужно отправить письменную претензию в адрес застройщика. Письмо лучше отправлять с пометкой о получении или почтовом уведомлении. Тогда сказать, что оно не дошло, не получится. Рассмотреть претензию застройщик должен, согласно гражданскому кодексу, в течение 30 дней – прислать своего оценщика, жильцу дополнительно оплачивать ничего не нужно. А за каждый просроченный день застройщик должен будет платить пени. Если реакции нет, то решать вопрос можно в суде – но придется за свой счет проводить независимую экспертизу.

Как не прогадать?

Самая частая проблема, с которой сталкиваются жильцы, по словам Александра Евсеева – это даже не отказ застройщика исправлять проблемы, а его отсутствие.

– После того, как дом построен, застройщик может стать банкротом, перерегистрироваться, перестать работать. В таком случае своим законным правом жильцам воспользоваться не получается.

Эксперт советует – при выборе застройщика нужно обратить внимание на его историю. Если юридическое лицо только что зарегистрировали и на его счету один дом – тогда к нему стоит отнестись крайне осторожно. Проверить это можно простым запросом в интернете – поискать информацию о юрлице, с которым заключен договор. Особенно внимательным стоит быть при выборе дома в жилом комплексе – часто бывает так, что каждый дом оформлен на отдельное юридическое лицо. После застройки оно может «внезапно» зарегистрироваться в другом регионе и не исполнять гарантийных обязательств у вас.

КСТАТИ!

Удалось ли ижевчанам воспользоваться гарантией в новостройке?*

Да, без проблем – 28%

Нет, застройщик отказался / перестал существовать – 17%

Сейчас в процессе – 10%

Да, но с трудом – 14%

Проблем не было – 31%

*Опрос проводился в группе «Новости | Я люблю Ижевск» «ВКонтакте» 9-го января. В опросе приняло участие 357 человек.

Можно ли сделать ремонт самому и взыскать с застройщика компенсацию?

Сделать ремонт гарантийной поломки можно и самостоятельно, а затем потребовать от застройщика оплату через суд. Но для этого нужно сначала провести независимую экспертизу, чтобы доказать, что случай действительно гарантийный – то есть, раскошелиться придется дважды. А если в результате такого ремонта произойдет поломка, по закону гарантия действовать перестает.