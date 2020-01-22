Ижевчанка, вышедшая замуж за индийца: «На свадьбе нас связали шарфами и читали мантры на санскрите»

История любви 36-летней Дарьи и 35-летнего Дипеша началась в 2015 году - юноша закончил магистратуру в Индии и искал университет, чтобы продолжить обучение. В соцсетях он наткнулся на УдГУ - написал туда, а после получил предложение окончить аспирантуру в Ижевске. Так индиец оказался в незнакомом городе - он и представить не мог, что найдет здесь свою любовь.

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Молодые люди познакомились в школе английского Yellow Submarine*. В июле 2015 года здесь проходила игра «Кто хочет стать миллионером». На ней Дарья и Дипеш впервые встретились и познакомились, после - добавили друг друга в соцсетях.

- Потом случайно увиделись на улице, разговорились, и все! Стали вместе гулять, он учил русский со мной, а вместе мы изучали новые уголки Удмуртии. Он, кстати, очень полюбил наш город и окрестности за то, что здесь очень спокойно, не то, что в гипермегаполисе Мумбаи, откуда родом Дип, - рассказывает Дарья.

Дип сделал Дарье предложение через 4 месяца после знакомства Фото: предоставлено героем публикации

Отношения развивались стремительно. Уже через несколько недель, 31 октября, юноша сделал любимой предложение.

- За день до моего дня рождения Дипеш пришел к нам домой. С листочка прочитал текст на русском моей маме. Она сначала подумала, что он читает стих, - рассказывает Дарья. - А потом он достал кольцо и тогда все поняли, что будет свадьба. Больше всех радовались мои подруги - они громче всех визжали, а я просто сказала «да».

Об отношениях влюбленных родители и девушки, и парня знали, поэтому решение пары пожениться одобрили.

Мама молодого человека говорит только на гуджаратском, поэтому Даше приходится общаться с ней или через Дипеша, или через его сестру. Фото: предоставлено героем публикации

ДВЕ СВАДЬБЫ

Ребята сыграли две свадьбы - в России и в Индии. Первая прошла в Ижевске 6 июня 2016 года.

- Был выкуп - Дип с друзьями пешком пришел ко мне на 13-й этаж, подруги придумали для него испытания. Потом было недолгое катание по городу, съездили на набережную, прицепили замок к дереву. Фотографировались в парке Горького. Потом поехали на банкет и выездную регистрацию, - рассказывает Дарья.

Прочувствовать индийский колорит ижевчанка смогла тремя месяцами позже: вторая свадьба состоялась 11 сентября в Мумбаи. Поддержать Дашу приехали ее сестра и подруги.

- Обычно свадебная церемония в Индии длится от 3 до 5 дней, но мы провели сокращенный вариант - он занял один день. За день до церемонии мне и моим подругам, сестре Дипа сделали рисунки хной на руках, подготовили свадебный индийский наряд. Кроме того, к нам пришли братья и дяди мужа, чтобы познакомиться.

Влюбленные провели две церемонии: одну в Ижевске, а другую в Мумбаях Фото: предоставлено героем публикации

Во время церемонии пандит (священник) читал молодоженам мантры на санскрите и даже связал на несколько часов Дашу и Дипеша тонкими шарфиками в знак того, что отныне они неразлучны. А муж ижевчанки по древней традиции покрасил ее пробор красной краской.

За день до церемонии в Индии, Дарье сделали рисунки хной на руках Фото: предоставлено героем публикации

ГАНЕША НА СВАДЬБЕ

После свадьбы молодожены решили остаться в Ижевске. Диссертацию Дипеша в 2019 году ждали в университете. Два года назад в семье родился малыш Арьян. Мальчик учит несколько языков - родители говорят с ним и на русском, и на английском.

- У нас дома на стене висит образ Ганеши (бог мудрости и благополучия) и фотографии из Индии со свадьбы. Дип человек религиозный и в его штате Махараштра очень чтят Ганешу. Изображение бога мудрости подарила подруга из Индии, - вспоминает девушка.

В штате Индии Махараштра, откуда Дип родом, осенью проводят фестиваль - Ганпати. Он посвящен Ганеше.

- Меня часто спрашивают - готовлю ли я что-то индийское. Нет, не готовлю, еда у нас русская. Один раз приготовила рис бирьяни (индийский плов), на этом все и закончилось. Муж у меня вегетарианец, я ему готовлю отдельно. Из местных блюд любит перепечи. Сейчас Дип работает учителем английского языка в разных частных школах, иногда ездит в Индию к родным, а я преподаю бачату и сальсу, - рассказывает Дарья.

Пока что ребята живут в Ижевске, но по их словам, все еще может измениться.

Сейчас влюбленные живут в Ижевске Фото: предоставлено героем публикации

5 ФАКТОВ ОБ ИНДИИ

1. В Индии важно всегда быть готовым к приходу гостей: они могут прийти без предупреждения. Здесь сложно найти тишину и уединение: в одном только Мумбаи более 12 млн жителей.

2. Стоит помнить, что местные никуда не торопятся - у большинства заведений и магазинов нет фиксированного графика работы: индусы приходят и уходят, когда захотят.

3. Несмотря на то, что в Индии большая часть населения находится за чертой бедности, жители не унывают. Это связано с тем, что индийцы верят - все, что происходит - воля богов, поэтому и не стараются ничего изменить. К тому же, найти же высокооплачиваемое место здесь тяжело: связано с высокой конкуренцией.

4. Многие индийцы - вегетарианцы, а в некоторых штатах убийство коровы уголовно наказуемо. Они чтят традиции: носят национальную одежду, говорят на хинди, чтят старших и гуру.

5. Что касается вкусовых предпочтений, местные любят острые и пряные блюда. Основа рациона - рис, лепешки, овощи, сыр и горох.

Два года назад в семье родился малыш Арьян Фото: предоставлено героем публикации

КАК ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ ИНДИЙЦА?

1. Изучите менталитет индийских мужчин. Они очень ценят семейные связи, поэтому важно, чтобы женщина была хорошей хозяйкой.

2. Внимание индусов точно привлечет броский макияж - выразительные глаза и яркие губы.

3. Светлая кожа - эталон красоты в Индии. Поэтому, если в ваши планы входит пункт «Стать женой индийца», советуем не посещать солярий и прятаться от яркого солнца.

*йелоу сабмарин