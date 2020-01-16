Ижевчанка, вышедшая замуж за немца: «Как-то раз в Германии я оказалась в сауне с голым мужчиной!»

«Все местные пьют пиво и едят сосиски»: с такими мыслями ехала в Германию 27-летняя ижевчанка Мария Тенсина. И вправду, практически все немцы любят полакомиться мясным деликатесом, сдобрив все это бокальчиком пенного. Но только не ее муж. О том, как Маша встретила своего избранника, рассказывает «Комсомолка».

Стала «старшей сестрой»

Маша приехала в Германию (Франкфурт-на-Майне) в 2015, будучи студенткой: по программе Au-Pair.

- Это когда семья в другой стране приглашает молодых людей из других стран поработать нянечкой или нянем. Ты, как член семьи, с ними живешь, учишь язык, узнаешь культуру. За это помогаешь им присматривать за детьми, как «старшая сестра» или «старший брат», - объясняет девушка. - Вот и я, когда родителей не было дома, проводила время с «младшими» братьями и сестрами, помогала им прибираться в комнате, гуляла с собакой.

Однако вечерами Маше было очень одиноко. Поэтому Маша установила приложение для знакомств: хотела найти человека, который сможет показать ей город. Там девушке написал Александр - он-то и стал ее мужем через два года.

Борьба со стереотипами

На первой прогулке молодые люди общались на английском. Александр сразу поинтересовался: «Правда ли, что все русские пьют, не мерзнут и носят меха и украшения?».

ФОТО: Личный архив героев публикации

- Я, конечно, ответила, что не все, - улыбается Маша. - Забегая вперед, скажу, что об этом спрашивают практически все немцы, как только узнают, что я из России. Я не обижаюсь - им действительно интересно, как живут люди в нашей стране. Интересно, что некоторые стереотипы оказываются правдой. Например, то, что у нас очень холодная зима, много снега, мы любим баню и купаемся в проруби.

Маша, в свою очередь, спросила Александра про излюбленный напиток немцев - пиво. Оказалось, что он равнодушен к пенному! Это оказалось стереотипом - как и то, что у жителей Германии грубый характер и им присуща жадность.

ФОТО: Личный архив героев публикации

Свадьба под «капут»

Первое время Александр и Мария просто дружили. Но когда девушке пришлось вернуться на родину, в Россию, молодые люди поняли, что скучают друг по другу. Тогда Маша пригласила немецкого друга в далекую Удмуртию. Он согласился.

ФОТО: Личный архив героев публикации

- Я познакомила его со своими родителями. Правда, пришлось быть переводчиком на этой встрече. Александр не понимал русского, мама и папа - немецкого. Но все остались довольны, - рассказывает девушка. - Он своими глазами увидел, как у нас много снега. Ему у нас понравилось. Алекс даже подумал, что все эти грязные сугробы у дорог защищают пешеходов от наездов! А вот от разных видов майонеза он остался в шоке - в Германии их всего 2-3 вида.

Лишь когда Александр вернулся в Германию, молодые люди поняли, что стали друг другу ближе, чем друзья. Поэтому, когда он во второй раз приехал в Ижевск, предложил Маше создать семью.

- Романтического предложения не было - мы просто решили быть вместе. Свадьбу сыграли большой семьей. Все по русским традициям: с караваем, разбиванием бокалов, длинными тостами. А поскольку из моей родни никто не говорит на немецком, все пытались вспоминать фразы из фильмов - ауфвидерзейн, хэндехох, капут, общались на языке жестов. Было весело! А моя 77-летняя бабушка, оказывается, в школе учила немецкий и вспомнила какую-то поговорку, рассказала!

ФОТО: Личный архив героев публикации

После торжества Мария и Александр улетели в Германию. Там они устроили праздничный ужин с родными и друзьями молодого человека, которые не смогли приехать на свадьбу.

- Фамилию я свою менять не стала, - говорит девушка. - Меня она полностью устраивает. Только в Германии я не Тенсина, а фрау Тензина. При чем с ударением на «и».

ФОТО: Личный архив героев публикации

Жизнь иммигранта

- Не стоит думать, что в Германии ждут всех с распростертыми объятиями, - говорит Мария. - Да, это прекрасная страна, где заботятся об окружающей среде, людях, животных, создают все условия для комфортной жизни. Но иммигрантам придется справляться с неудобствами.

ФОТО: Личный архив героев публикации

Первая проблема, по словам Маши, это язык. В Германии много диалектов, которые могут быть незнакомы приезжим. Вторая, и самая серьезная - для того, чтобы получить немецкое гражданство, придется отказаться от российского.

- Оба паспорта могут сохранить лишь этнические немцы, - поясняет девушка. - Это самый большой минус. Есть еще, но они мелкие. Например, в воскресенье там ничего не работает: ни развлекательные центры, ни магазины. Приходиться покупать продукты заранее и думать о том, чем заниматься весь день. Все операции в мобильном банке не отображаются моментально: это доступно через несколько дней или даже недель. Также здесь всегда нужно иметь с собой наличные деньги. Оплатить картой, конечно, можно, но зачастую принимают пластик только местной платежной системы - «Жирокарт».

Также в Германии сложно найти работу. Причем не только иммигрантам: здесь очень высокая конкуренция. Маша, например, искала работу полгода. И это не самый большой срок.

ФОТО: Личный архив героев публикации

- Я стала сотрудником крупной международной компании, смогла найти работу по специальности, - говорит девушка. - Но, несмотря на все проблемы, мне очень нравится в Германии. На немецком я свободно разговариваю, люди здесь очень приветливые и улыбающиеся. Продавцы не хамят, для меня это важно.

Русские VS немцы

На вопрос, чем отличаются мужчины из Германии от русских, Маша отшучивается: «Тем, что говорят на немецком».

- Я не считаю, что мужчины одной национальности отличаются от мужчин другой, - говорит Маша. - Это же вопрос воспитания, а не страны, в которой он вырос. Помочь принести сумки, извиниться, если не прав, спросить, как ты себя чувствуешь, подать руку и открыть дверь - все это идет из семьи.

Так, с мужем Мария домашние дела делит поровну: он выносит мусор, пылесосит, разбирает посудомойку, помогает развешивать и собирать белье. Она, в свою очередь, делает влажную уборку, гладит, стирает и готовит в свое удовольствие.

- Еще немцы более раскрепощенные, - говорит Мария. - Например, там в саунах нужно сидеть голым, без купальников. И неважно, что зачастую они общие! То есть там могут сидеть и мужчины, и женщины. Был смешной случай. Как-то после тренировки я зашла погреться. Была удивлена размерами сауны, она была как квартира. А на всю стену красовалось окно! В общем, я забралась в самый дальний угол, а тут заходит седовласый немец, который с порога оголяется и всем говорит: «Гутентаг!». Я была очень удивлена!

Цена вопроса

Самая простая страховка на машину - 800 евро в год (55 200 рублей) Бензин 92 - 1,4 евро за литр (97 рублей) Получить водительское удостоверение - от 3000 евро (207 000 рублей) Парковка в центре города - от 2 евро за час (138 рублей) Гречка - 2 евро за килограмм (138 рублей).

Налог на телевидение и радиовещание - 17 евро в месяц. Он обязателен для каждой семьи, даже если приборов в доме нет.

Заработная плата - около 45-50 тысяч евро в год (около 250-300 тысяч рублей в месяц).

Как влюбить в себя немца?

ФОТО: Личный архив героев публикации

Если верить порталу deutsch-online.ru, русские девушки занимают только 3 место в рейтинге тех, кого они берут замуж. На первых позициях полячки и турчанки. Поэтому, чтобы стать женой немца, нужно постараться.

1. Не надевать на первое свидание экстремальное мини или блузу с глубоким декольте. Это может отпугнуть. Лучше выбрать стильный наряд, подчеркивающий формы. То же касается и макияжа. Не нужно краситься ярко, это уместно только на вечеринках

2. Быть эрудированной. Для немцев важно, чтобы рядом с ними были умные девушки, которые хотят развиваться и могут поддержать разговор на любую тему.

3. Работать. За русскими женщинами в Германии закрепился не очень хороший стереотип: мол, замуж они выходят только по расчету. Немцы будут уверены в чувствах и бескорыстности девушки, если она может себя обеспечить.

4. Выражать эмоции. Пылкий нрав, эмоциональность и чувственность - то, чего не хватает немцам в соотечественницах.

5. Делать первый шаг. Немцы не понимают намеков. Поэтому, чтобы сэкономить свои время и нервы, девушке лучше подойти и пригласить на свидание первой.