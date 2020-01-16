2020-01-16T09:37:47+03:00
Общество

Где в Ижевске покататься на лыжах: цены, режим работы, расписание

«Комсомолка» собрала места для активного времяпрепровождения
Гриша КУДРЕВАТЫХ
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ФОТО: PixabayФОТО: Pixabay
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Лыжная база «Буммаш»

Трассы 3 и 5 км для конькового и классического хода. На территории базы есть детские горки, теплая раздевалка, автомат с чаем и кофе, бесплатная автостоянка.

Адрес: Воткинское шоссе, 99

Телефон: +7 (912) 8536858

Режим работы: без выходных с 09:00 до 18:00

Цены: 100 руб. комплект лыж без ограничения по времени

Как добраться: на троллейбусе № 1, 2, автобусы № 31, 16, 23 до остановки «Комсомольская»

Лыжная база «Снежинка»

Трассы: есть три круга: 2, 3 и 5 км. Трассы практически ровные, пологий спуск и подъем.

Адрес: Воткинское шоссе, 25

Телефон: +7 (3412) 44-05-65

Режим работы: ежедневно с 09:00 до 17:00, вторник - выходной день

Цены: 100-200 руб./2 часа

Как добраться: до остановки «Администрация Индустриального района», автобусы № 16, 19, 23, 36, 68, 308, 320; троллейбусы № 1, 2; от остановки до базы примерно 620 метров пешком

Парк им. Кирова

Освещенные трассы 1,5 и 3 км проходят через парковую аллею, затем уходят в лесную зону. Дополнительные услуги: зимний велосипед - 250р., санки, снегокаты - 150 р. Подкрепиться можно на территории парка (работает кафе).

Режим работы: будни 12:00-20:00, выходные 10:00-20:00

Цены: детский 100 руб./час, взрослый 150 руб./час

Как добраться: автобусы № 29, 36, 56, 79, трамваи № 1, 4, 7, 10, троллейбусы № 6, 9, остановка «Парк Кирова»

Спортивный курорт «Чекерил»

5 трасс различных видов и сложности для катания на лыжах и сноуборде. Также здесь есть тюбинговые горки и каток. Для проголодавшихся посетителей на базе работают кафе «Трамплин» и «Сугроб».

Адрес: Завьяловский район, около деревни Шудья.

Телефон: 8 (3412) 930-494

Режим работы: в понедельник с 16:00 до 22:00, со вторника по пятницу с 12:00 до 22:00, в выходные с 10:00 до 22:00

Цены: прокат для взрослых в будни от 200 рублей; в выходные от 300 руб.; в новогодние праздники (1-8 января) от 400 руб. Прокат для детей (до 35 размера) в будни от 100 рублей; в выходные от 200 рублей

В стоимость тарифов на прокат комплекта горнолыжного инвентаря не включено пользование подъемником.

Как добраться: до пос. Новые Парники на автобусе № 53, от Парников до СК «Чекерил» и обратно курсирует маршрутное такси с надписью: «Чекерил».

Стадион «Купол»

Освещенные трассы 2 и 3 км. Есть каток и хоккейная коробка (со своими клюшками и шайбой). Работает буфет, где есть горячий чай и выпечка.

Режим работы: ежедневно, 10:00-22:00

Цены: с простым креплением: в будни от 80 рублей, в выходные от 90 рублей; с автоматическим креплением: в будни от 100 рублей, в выходные от 110 рублей

Как добраться: автобусы № 29, 36, 56, 79, трамваи № 1, 4, 7, 10, троллейбусы № 6, 9, остановка «Парк Кирова»

ИСТОЧНИК KP.RU

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