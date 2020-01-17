2020-01-16T09:42:54+03:00
Общество

Где ижевчане могут покататься на тюбингах: цены, режим работы, расписание

«Комсомолка» собрала 6 мест, где можно не только сжечь калории, но и здорово повеселиться
Гриша КУДРЕВАТЫХ
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ФОТО: Архив редакцииФОТО: Архив редакции
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«Енот-Парк»

Новый веревочный парк с горками для тюбинга. Подъемник разрешен только для тюбингов самого парка.

Адрес: ул. Орджоникидзе, 23Б

Телефон: +7(3412)555-010

Режим работы: с 08:00 до 23:00

Цены: от 150 руб.

PARK-KART в парке Космонавтов

В парке оборудованная горка для катаний на тюбингах, «банан», снегоходы, аттракцион для самых маленьких. А для тех, кто захочет погреться, есть теплые беседки.

Адрес: Воткинское шоссе, 118.

Телефоны: 8 (3412) 77-10-99; 8 922 517-10-99; 8 950 160-34-44

Режим работы: с 14:00 до 21:00 (в будни), с 10:00 до 21:00 (в выходные и праздничные дни)

Цены: в выходные и праздники от 150 рублей, на своем тюбинге - 150 руб./2 часа

«Кеч-парк» в Козьем парке (Березовая роща)

В «Кеч-парке» любителей «ватрушек» ждут 5 тюбинговых трасс, две из которых - детские.

Адрес: ул. Авангардная, парк Березовая роща

Телефон: 8 (3412) 57-64-55

Режим работы: 12:00-22:00 (будние дни); 10:00-22:00 (выходные дни)

Цены: 200 руб./час (будние дни), 250 руб./час (выходные)

Спортивный курорт «Чекерил»

В СК «Чекерил» фанатов тюбинга уже ждут подготовленные склоны, подъемники. А для комфортного пребывания - гостиница, буфет и раздевалки.

Адрес: Завьяловский район, около деревни Шудья

Телефон: 8 (3412) 930-494

Режим работы: 16:00-22:00 (понедельник); 12:00-22:00 (вторник-пятница); 10:00-22:00 (суббота-воскресенье)

Цены: в будни - от 200 рублей/час, в выходные - от 300 рублей/час

В стоимость тарифов на прокат тюбингов включено пользование тюбинговыми трассой и подъемником.

Спортивная база отдыха «Искра»

Прокатиться на «ватрушке» с горки можно и в «Искре».

Адрес: Славянское шоссе, 0/5а

Телефон: 8-912-854-74-14

Режим работы: с 09:00 до 21:00

Цены: 150 руб./час, со своим тюбингом пользование горкой 100 руб./час

Как добраться: до остановки «Ремзавод» авт. № 19, троллейбус № 1, 2, далее пешком

СОЛК им. Кулаковой

Спортивный комплекс - центр притяжения не только лыжников, но и просто любителей зимнего отдыха. Например, на СОЛК им. Кулаковой можно прокатиться и на тюбинге. Освещение работает до 19:00. Кстати, если захочется подкрепиться, на территории есть столовая.

Адрес: 14 км Якшур-Бодьинского тракта (поселок «Югдон»)

Телефоны: +7 (3412) 58-70-69; +7 (3412) 58-99-87

Режим работы: ежедневно 9:00-22:00

Цена: 130 руб./час.

Как добраться: до пос. Игерман на автобусе № 56 (отправляется от собора Невского), затем 1-1,5 км спускаться пешком; до самого комплекса на автобусе № 469 (отправляется от Главпочтамта).

ИСТОЧНИК KP.RU

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