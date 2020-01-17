Где ижевчане могут покататься на тюбингах: цены, режим работы, расписание
«Енот-Парк»
Новый веревочный парк с горками для тюбинга. Подъемник разрешен только для тюбингов самого парка.
Адрес: ул. Орджоникидзе, 23Б
Телефон: +7(3412)555-010
Режим работы: с 08:00 до 23:00
Цены: от 150 руб.
PARK-KART в парке Космонавтов
В парке оборудованная горка для катаний на тюбингах, «банан», снегоходы, аттракцион для самых маленьких. А для тех, кто захочет погреться, есть теплые беседки.
Адрес: Воткинское шоссе, 118.
Телефоны: 8 (3412) 77-10-99; 8 922 517-10-99; 8 950 160-34-44
Режим работы: с 14:00 до 21:00 (в будни), с 10:00 до 21:00 (в выходные и праздничные дни)
Цены: в выходные и праздники от 150 рублей, на своем тюбинге - 150 руб./2 часа
«Кеч-парк» в Козьем парке (Березовая роща)
В «Кеч-парке» любителей «ватрушек» ждут 5 тюбинговых трасс, две из которых - детские.
Адрес: ул. Авангардная, парк Березовая роща
Телефон: 8 (3412) 57-64-55
Режим работы: 12:00-22:00 (будние дни); 10:00-22:00 (выходные дни)
Цены: 200 руб./час (будние дни), 250 руб./час (выходные)
Спортивный курорт «Чекерил»
В СК «Чекерил» фанатов тюбинга уже ждут подготовленные склоны, подъемники. А для комфортного пребывания - гостиница, буфет и раздевалки.
Адрес: Завьяловский район, около деревни Шудья
Телефон: 8 (3412) 930-494
Режим работы: 16:00-22:00 (понедельник); 12:00-22:00 (вторник-пятница); 10:00-22:00 (суббота-воскресенье)
Цены: в будни - от 200 рублей/час, в выходные - от 300 рублей/час
В стоимость тарифов на прокат тюбингов включено пользование тюбинговыми трассой и подъемником.
Спортивная база отдыха «Искра»
Прокатиться на «ватрушке» с горки можно и в «Искре».
Адрес: Славянское шоссе, 0/5а
Телефон: 8-912-854-74-14
Режим работы: с 09:00 до 21:00
Цены: 150 руб./час, со своим тюбингом пользование горкой 100 руб./час
Как добраться: до остановки «Ремзавод» авт. № 19, троллейбус № 1, 2, далее пешком
СОЛК им. Кулаковой
Спортивный комплекс - центр притяжения не только лыжников, но и просто любителей зимнего отдыха. Например, на СОЛК им. Кулаковой можно прокатиться и на тюбинге. Освещение работает до 19:00. Кстати, если захочется подкрепиться, на территории есть столовая.
Адрес: 14 км Якшур-Бодьинского тракта (поселок «Югдон»)
Телефоны: +7 (3412) 58-70-69; +7 (3412) 58-99-87
Режим работы: ежедневно 9:00-22:00
Цена: 130 руб./час.
Как добраться: до пос. Игерман на автобусе № 56 (отправляется от собора Невского), затем 1-1,5 км спускаться пешком; до самого комплекса на автобусе № 469 (отправляется от Главпочтамта).
ИСТОЧНИК KP.RU
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