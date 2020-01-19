Погода в Ижевске: снег и небольшое похолодание

На предстоящей неделе в Ижевск придут снег и небольшое похолодание.

Итак, в понедельник, 20 января, в городе весь день будет идти небольшой снег. Днем и вечером столбик термометра будет держаться на отметке 0...-3 градуса. Ветер западный, 3 м/с.

21 января осадки продлятся и к вечеру усилятся. Днем и вечером будет -1...-3 градуса. Ветер южный, 5,2 м/с.

В среду, 22 января, вновь с утра и до вечера будет идти снег. Температура продержится на отметке 0...-1 градус.

К четвергу, 23 января, осадки уменьшатся - будет идти небольшой снег. При этом заметно похолодает - до -5...-8 градусов.

24 января похолодание продолжится. Столбик термометра опустится до -8...-9 градусов. Также весь день будет идти небольшой снег.

В субботу в Ижевске придет небольшое потепление. Воздух прогреется до -2...-4 градусов. Пройдет небольшой снег, ветер юго-западный, 2,2 м/с.

Такая же погода продержится и в воскресенье. Пройдет небольшой снег и будет -2...-4 градуса.

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