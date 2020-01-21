Шанс для звездочек из глубинки: в Удмуртии проходят первые Всероссийские соревнования по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников

20 января в Удмуртии состоялось торжественное открытие Первых Всероссийских соревнований по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников. Турниры решено было провести в историческом селе Дебесы.

222 участника из 17 регионов России

Эти соревнования – первые крупные в этом году для республики. В Дебесах собрались более 200 юных шахматистов из 17 регионов России от Бурятии и Красноярского края до Нижегородской области. Открытие проходило в Дебесском центре культурного развития.

Эти соревнования – первые крупные в этом году для республикиФото: Сергей Суворов

Начали представление с исторической части – всем прибывшим рассказали и показали, чем знаменит Дебесский район: путь каторжников «Сибирский тракт» и гора Байгурезь.

– Соревнования эти - отнюдь не из разряда рядовых. Посмотрите, сколько человек заявилось! Прошу заметить, что это дети из сельской местности, – сказала на открытии министр образования Удмуртии Светлана Болотникова. – Хочется сказать вице-премьеру республиканского правительства Михаилу Хомичу, как идейному вдохновителю, министерствам и Медиагруппе «Центр: я рассматриваю это как мощный межведомственный проект. В 2020 году в рамках нацпроекта «Образование» у нас 42 школы будут иметь точки роста и в этих точках роста, благодаря проекту «Шахматы в школе», появятся шахматные гостиные.

В Дебесах собрались более 200 юных шахматистов из 17 регионов России от Бурятии и Красноярского края до Нижегородской областиФото: Сергей Суворов

«Эти соревнования – шанс для звездочек из глубинки»

«Звездочки» пока не могут сдерживаться, когда эмоции накрывают. Ревут, если проиграли, откровенно радуются, если победили. На детских соревнованиях этих самых эмоций даже больше, чем на взрослых. Но здесь стараются не только за призы и статус – здесь учатся, в том числе и проигрывать. 20 января состоялись первые четыре турнира по быстрым шахматам. Партия в «рапиде» максимум 15 минут (для сравнения победная схватка на Суперфиналах России по шахматам-2019 в Удмуртии у мужчин длилась 5 часов!

Партия по «рапиду» ограничена 15 минутами, блиц-игра длится всего три минутыФото: Сергей Суворов

Уже известны лидеры первого дня – cреди юношей это представитель Марий Эл – 15-летний Михаил Шмаров. У девушек первое место у Юлии Малых (17 лет, Дебесы). И хотя в шахматах прогнозов не любят, претендентов на первые места в кулуарах называют – юноши из Якшур-Бодьинского района. Но игра настолько стремительна, что раскладка меняется буквально каждые 15 минут. Именно на таких соревнованиях тренеры всматриваются в своих учеников, как они действуют и ведут себя в «боевых» условиях. А это один из самых важных навыков шахматиста, отмечает Александр Костьев – президент Международного школьного шахматного союза.

– Есть миллион случаев, когда исключительно талантливый ребенок, и он живет в отдаленном районе. Ну, он добьется первого разряда, а дальше нужно ездить на соревнования. Никакой интернет или заочные занятия с тренером не заменят реальных турниров. Потому подобные игры так важны. Это шанс для звездочек из глубинок.

Команды смешанные и соперниками могут быть спортсмены разного возрастаФото: Сергей Суворов

Министр спорта Удмуртии со своей стороны также пообещал и в дальнейшем поддерживать развитие шахмат в республике:

– Удмуртия сейчас на низком старте. То есть ведущих спортсменов в этом виде спорта у нас нет, но то, что мы делаем сейчас в этом направлении, вызовет рост интереса и уровня наших шахматистов. Что касается материально-технической базы, то с помощью Фонда Тимченко, Министерство образования Удмуртии, Министерства спорта Удмуртии и Корпорации «Центр», мы сделаем все возможное, чтобы наши образовательные и спортивные учреждения были обеспечены досками, часами, литературой, – рассказал журналистам Александр Варшавский.

На открытии выступили коллективы с народными танцамиФото: Сергей Суворов

Еще одним источником для продвижения наших юных спортсменов на всероссийском и даже международном уровне станет участие в грантах.

Со сцены участников приветствовали глава Дебесского района Андрей Иванов (слева) и президент Международного школьного шахматного союза Александр Костьев (справа)Фото: Сергей Суворов

– Я могу проаносировать, что с этого года Шахматная федерация Удмуртской Республики запускает грантовый проект. Мы будем поддерживать тех детей, которые будут занимать в квартале самые высокие рейтинги, а грант будет выдаваться на международные соревнования или крупные российские соревнования, которых, возможно, нет в календаре Минспорта России, но они важны для развития шахматистов-школьников. Потому что основную задачу, которую вице-премьер правительства Удмуртии Михаил Хомич ставит перед республикой - растить гроссмейстеров. Нам важно, чтобы наш регион блистал на шахматном уровне абсолютно везде, – отметила главный редактор Медиагруппы «Центр» Вероника Иванова.

Открытие Первых Всероссийских соревнований по быстрым шахматам и блицу среди сельских школньников в ДебесахФото: Сергей Суворов

Насыщенная соревновательная и культурная программа

Отметим, что 20 января юные спортсмены сыграли только четыре первых тура по быстрым шахматам. Сегодня, 21 января, состоятся 5-9 туры по быстрым шахматам, а 22 января пройдут 11 туров по блицу.

Помимо соревновательной части, для гостей приготовили насыщенную развлекательную программу: посещение музея Дебесского районного Музея истории Сибирского тракта, фестиваль снежных фигур «Лымы Пог» в парке культуры и отдыха «Чупчипал», мастер-классы в районном Доме ремесел.

Главный судья соревнований Александр Ватлин демонстрирует гостям новое оборудованиеФото: Сергей Суворов

Закрытие соревнований состоится 22 января. В этот день победителям и призерам Всероссийских соревнований по быстрым шахматам и блицу среди сельских школьников вручат награды.

Александр Костьев (слева) и главный редактор Медиагруппы Центр Вероника Иванова (справа)Фото: Сергей Суворов

СПРАВКА КП

Соревнования проходят по швейцарской системе. Быстрые шахматы: 9 туров в двух группах – юноши и девушки; блиц: 11 туров в двух группах – девушки и юноши. Возраст спортсменов 18 лет и моложе (2002 года рождения и моложе).