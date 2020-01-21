Поправки в устав города: как прошли публичные слушания в Гордуме Ижевска

В январе в Гордуме Ижевска прошли публичные слушания. Поводом стали две поправки, которые планируют внести в устав города. Одна из них касается числа муниципальных депутатов – их число предлагают сократить с 42 до 35 человек. Вторая - их полномочий (в случае принятия поправок депутаты не смогут назначать замов главы администрации города и районных администраций). Как прошли слушания?

ВСЕ РАДИ ОПТИМИЗАЦИИ

Вопрос о сокращении народных избранников подняли не случайно. Так, председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин отметил, что это федеральный тренд – на оптимизацию органов управления. К примеру, думы наших соседей - Екатеринбурга, Кирова, Перми - уже насчитывают по 36 депутатов.

Кстати, по закону минимальное число депутатов в городе с населением от 500 тысяч человек должно составлять минимум 35 человек. На данный момент народных избранников – 42 (21 одномандатник, 21 «списочник»). Если изменения примут, то соотношение поменяется: 25 человек выберут по одномандатным округам, 10 – по партийным спискам.

– Считаю, что такое соотношение депутатов по одномандатным округам и партийным спискам даст возможность депутатам быть еще ближе к своим избирателям, слушать их и помогать в решении важных вопросов микрорайона, двора и своего дома, а также позволит депутатам от каждого округа еще эффективнее выполнять свои обязанности, более тщательно прорабатывать вопросы и проблемы жителей, закрепленных за его территорией, – подчеркнул Гарин. – Для большинства ижевчан выборы по одномандатным округам являются более представительными. Горожане хотят знать своего кандидата в лицо, они так же, как правило, голосуют за конкретного человека, имеющего практический и жизненный опыт, высокие достижения, результаты работы, умеет слушать и слышать.

СОКРАТИТЬ ИЛИ УВЕЛИЧИТЬ?

Участие в слушаниях приняли более 200 человек. При этом по поводу изменения в устав высказались 30 человек. Мнения разделились.

– Есть такой термин КПД – коэффициент полезного действия. Я бы несколько перефразировала этот термин – коэффициент полезности депутатов. Депутата его избиратели должны знать в лицо. Мы знаем депутата, знаем адрес его приемной, видим его работу. <…> Населению все равно, к какой партии он принадлежит, – отметила Светлана Соковикова.

Зампредседателя Гордумы Фания Федорова, работающая депутатом 20 лет, отметила, что с сокращением численности работа муниципального парламента не ухудшилась, поэтому поводов для беспокойства из-за 35 мест нет.

Однако были и те, кто не поддержал предложения сократить число депутатов. Например, Алексей Конорюков, руководитель фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии, заявил, что сокращение числа депутатов- «списочников» снизит шансы стать депутатами для тех, «у кого нет 5 миллионов рублей для избрания в одномандатном округе», сделает Гордуму «послушным придатком партии большинства и администрации города».

- Депутаты Гордумы не получают зарплату, их количество не влияет на затраты бюджета. Уменьшение количества депутатов приведет к тому, что горожане не смогут высказаться в полной мере и не смогут донести свои проблемы до власти. Необходимо увеличить до 70 или 100 человек, тогда Гордума будет ближе к народу, - в свою очередь высказался руководитель фракции «Патриоты России» в Гордуме Вадим Глухов.

Также поступали предложения увеличить количество депутатов до 50, как в Казани: 25 – по одномандатным округам и 25 – по спискам.

Поддержал идею расширить число народных избранников и бывший депутат от «Патриотов России» Сергей Щукин. Он обратил внимание на то, что в прошлом в Горсовете было 200 депутатов. И в этом году он предложил 100 депутатов: 75 по одномандатным округам и 25 - по партийным спискам.

СОКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

Активные обсуждения вызвал и второй вопрос - лишение депутатов полномочий по согласованию кандидатур заместителей главы администрации города, глав администраций районов и начальника Управления муниципальной милиции.

– Администрация города является ответственным органом местного самоуправления, осуществляющим исполнительную и распорядительную деятельность для реализации вопросов местного значения. Гордумой предусмотрен контроль за деятельностью главы города по решению вопросов местного значения и его отчета, – отметил Олег Гарин.

Не все народные избранники разделяют позицию, что это хорошее решение, однако согласны, что приводить документы в соответствие с требованиями федерального законодательства в любом случае необходимо.

- Я противник того, чтобы делать назначение без согласования с Гордумой, поскольку мы представляем интересы горожан и нам небезразлично, с каким кадровым потенциалом будет работать администрация. Но, если есть решения судов, то какой бы ни был закон, его надо соблюдать, - отметил Константин Котов.

Отметим, что внеочередная сессия, на которой будет поставлена точка в этих вопросах, состоится 23 января.